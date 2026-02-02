Зеленський продовжив санкції проти Фірташа та соратника Медведчука – Козака

У понеділок, 2 лютого, президент Володимир Зеленський продовжив санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа та проти соратника Віктора Медведчука - Тараса Козака.

Про це глава держави повідомив у телеграм.

"Сьогодні підписав нові санкційні рішення. Синхронізуємо наші кроки з Великою Британією та продовжуємо санкції, у яких спливав термін", - заявив Зеленський.

Продовження санкцій проти Фірташа

Як розповів президент, Україна продовжує санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа та в межах синхронізації застосовує санкції проти його близького оточення й підконтрольної йому компанії.

"Усі субʼєкти, які повʼязані з Росією та її структурами, заслуговують на блокування", - наголосив Зеленський.

Санкції проти соратників Медведчука

Також, за словами президента, продовжено санкції проти одного з найближчих соратників колишнього олігарха Віктора Медведчука, а саме - проти Тараса Козака та восьми повʼязаних із ним компаній.

"Ще задовго до початку повномасштабної російської агресії ці особи обрали для себе Росію, а отже, війну. Будемо й надалі протидіяти кожному такому субʼєкту", - додав очільник держави.

Санкції проти Козака і Фірташа

