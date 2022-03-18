Суд дозволив арешт Медведчука, - ДБР
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Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід - тримання під вартою Віктору Медведчуку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, 18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта.
Також повідомляється, що раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Медведчука.
Нагадається, що народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.
Місце перебування фігуранта наразі встановлюється.
ДБР також звертається до українців, які перебувають на території держави та за її межами, у разі наявної інформації про можливе місце перебування Віктора Медведчука, негайно повідомляти до ДБР на електронну адресу [email protected].
Будь ласка, зачекайте...
заповіти від нього після війни на користь зсу оформимо
і хто дозволив відпустити
всі вони разом тікатимуть, треба тільки файно задукоментувати))
ДБР за всі "художества" крім всього іншого заслуговують на звання
"отъявленные кретины" !!!
А где Ленка Бондаренка?
А где Ринат Кузьмин?
А где вся пи...добратия с каналов Медведчука и НАШ?
Они все звали Путина в Украину.
Их можно смело в расход...
А не можна було СПОЧАТКУ затримати, а ПОТІМ виголошувати підозри і робити процесуальні дії??
суддя Вовк знову випустить
Мій висновок - ви його відпустили.
@v_kleyner
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4 ч
Бункер крысы построен а горе Ямантау - в переводе с башкирского - «дурная башка». Я думаю, этим всё сказано.
<******* крім мальчиків любить ще й підтоптаних дєвочєк... подивитись
Отец Мураева в сети призывает ввести российские войска в Украину
Їдьте тепер шукати його до *****.
А теперь нам крутят кино, суды продажные.