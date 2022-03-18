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Новини Події Справа Медведчука
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арешт (1626) Медведчук (1323) ДБР (2552)

Суд дозволив арешт Медведчука, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Події

медведчук

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід - тримання під вартою Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, 18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта.

Також повідомляється, що раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Медведчука.

Нагадається, що народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Медведчук втік, його оголосять у розшук, - Венедіктова

Місце перебування фігуранта наразі встановлюється.

ДБР також звертається до українців, які перебувають на території держави та за її межами, у разі наявної інформації про можливе місце перебування Віктора Медведчука, негайно повідомляти до ДБР на електронну адресу  [email protected].

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+58
А где Мураев?

А где Ленка Бондаренка?

А где Ринат Кузьмин?

А где вся пи...добратия с каналов Медведчука и НАШ?

Они все звали Путина в Украину.

Их можно смело в расход...
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18.03.2022 18:19
+46
Потрібно зараз під приводом розшуку Медведчука провести обшуки у всіх депутатів від ОПЗЖ та його знайомих та близких
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18.03.2022 18:18
+37
убить их нах%й с януковичем и кывой
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18.03.2022 18:17
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убить их нах%й с януковичем и кывой
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18.03.2022 18:17 Відповісти
Це зробить путін, не хвилюйтеся
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18.03.2022 18:20 Відповісти
Потрібно зараз під приводом розшуку Медведчука провести обшуки у всіх депутатів від ОПЗЖ та його знайомих та близких
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18.03.2022 18:18 Відповісти
а також у всіх церквах і монастирях мацковського сатанату
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18.03.2022 18:26 Відповісти
а можна його при спробі втечі з під варти?
заповіти від нього після війни на користь зсу оформимо
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18.03.2022 18:18 Відповісти
Разом з тим хто його відпустив
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18.03.2022 22:06 Відповісти
+
і хто дозволив відпустити
всі вони разом тікатимуть, треба тільки файно задукоментувати))
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18.03.2022 22:11 Відповісти
Та он уже прикопанный где-то
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18.03.2022 18:19 Відповісти
Спокойненько сбежал,а теперь через три недели о нем вспомнили.
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18.03.2022 18:19 Відповісти
не мешало сделать расследование благодаря кому он сбежал ..
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18.03.2022 18:26 Відповісти
щось він довго тікав, чи то малява від нього до ДБР довго йшла що доїхав до мацкви і всьо гаразд ?

ДБР за всі "художества" крім всього іншого заслуговують на звання

"отъявленные кретины" !!!
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18.03.2022 19:36 Відповісти
Саботажникі
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18.03.2022 20:23 Відповісти
Тепер залишилось його знайти...
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18.03.2022 18:19 Відповісти
ага..коли він втік...круто
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18.03.2022 18:19 Відповісти
он обєщал вєрнутся...ага ..за вагончиком
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18.03.2022 18:20 Відповісти
А где Мураев?

А где Ленка Бондаренка?

А где Ринат Кузьмин?

А где вся пи...добратия с каналов Медведчука и НАШ?

Они все звали Путина в Украину.

Их можно смело в расход...
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18.03.2022 18:19 Відповісти
Не забути Шарія
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18.03.2022 18:22 Відповісти
Воно десь у Європі ховається.
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18.03.2022 18:25 Відповісти
останнє відео його, що був у русні.
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18.03.2022 20:16 Відповісти
вы забыли мужеподобную мразь мунтян
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18.03.2022 18:47 Відповісти
Эту тварь просто утопить в нужнике
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18.03.2022 18:48 Відповісти
лучше на гіляку суку !
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18.03.2022 19:08 Відповісти
і про штепу не забуваймо...
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18.03.2022 19:05 Відповісти
если судов нету - они еще вернутся ... видимо не все еще украли.
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18.03.2022 18:58 Відповісти
Просто, коли почалася війна і почалися загиблі серед мирних жителів, то ці повинні були вбитими серед перших... А як то трапилось, це вже інше питання.
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18.03.2022 20:04 Відповісти
Медведчук зрадник, його не арештовувати потрібно, а розстріляти . Тих хто голосував за цих паскуд потрібно відправити на Московію, щоб вони там доздихували
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18.03.2022 18:19 Відповісти
А суку Портнова когда?
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18.03.2022 18:20 Відповісти
Сделайте его шахидом и бросьте на орков.
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18.03.2022 18:20 Відповісти
слідом до кума )(уйла
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18.03.2022 18:22 Відповісти
А випустив його хто? Вся ваша фсбешна гидота і випустила. А після стугн і заявок на премії зрозуміли,що скоро їх будуть відстрілювати як кадировців, от і починають мнімиє пабєди шукать скоти.
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18.03.2022 18:22 Відповісти
а втащила його у верхівки яка фсбешна гидота?
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18.03.2022 18:23 Відповісти
Тут чомусь не ******* такі запитання )
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18.03.2022 19:55 Відповісти
Іщі єго -свіщі єго ......
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18.03.2022 18:36 Відповісти
Ви молодці, бл**.
А не можна було СПОЧАТКУ затримати, а ПОТІМ виголошувати підозри і робити процесуальні дії??
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18.03.2022 18:22 Відповісти
Увесь ЖОПОблок треба заборонити. Скiльки ж можна їх терпiти???
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18.03.2022 18:23 Відповісти
Да здравствует наш суд, самый умный и неподкупный суд в мире... Очнулись, бл..
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18.03.2022 18:23 Відповісти
Зараз це виглядає смішно. Він давно мав сидіти на чотирьох ланцюгах
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18.03.2022 18:23 Відповісти
На жаль, не смішно. Це свідчить про купу перевертнів і запроданців у нашому суспільстві
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18.03.2022 18:37 Відповісти
із українським суспільством все супер, а керівництво - гв..о !!!!!
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18.03.2022 19:38 Відповісти
а керівництво воно с Марса?
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18.03.2022 20:41 Відповісти
паздгавляю, дело гаскгыто!
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18.03.2022 18:24 Відповісти
не може бути!!!
суддя Вовк знову випустить
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18.03.2022 18:24 Відповісти
а судьи кто? где? успели выехать? или "работают"? лучшие люди все же, ылита, нужно спасать ...
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18.03.2022 19:01 Відповісти
А де він є ? Вчасно загубився ? І ніхто не відповідає за знятий браслет. Здається тиждень не перевіряли його місцезнаходження.
Мій висновок - ви його відпустили.
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18.03.2022 18:24 Відповісти
ГБРу нужно предложить сумму наличных за информацию о Медведчуке .Тогда его намного быстрее найдут . ГБР не нужно быть жадным , ибо жадный платит дважды .
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18.03.2022 18:24 Відповісти
А где беня...!? Затихарился где то, жидовская морда.
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18.03.2022 18:25 Відповісти
Valentine Kleyner


@v_kleyner

·
4 ч



Бункер крысы построен а горе Ямантау - в переводе с башкирского - «дурная башка». Я думаю, этим всё сказано.
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18.03.2022 18:25 Відповісти
именно по башкирски " баш " - это голова )
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18.03.2022 18:28 Відповісти
паломніца аккурат за пару днів до нападу злиняла легально через Мінськ -

<******* крім мальчиків любить ще й підтоптаних дєвочєк... подивитись
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18.03.2022 19:40 Відповісти
А ЭТИХ ******** -
Отец Мураева в сети призывает ввести российские войска в Украину
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18.03.2022 18:25 Відповісти
Отец Мураева ж не втік, в ДБР нема яєць щоб арештовувати притягати до відповідальності тих хто не втік.
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18.03.2022 18:26 Відповісти
Отец Мураева всегда жил в рашке
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18.03.2022 20:44 Відповісти
Обісралися на всю країну з зарплатами і вирішили відновити репутацію шляхом винесення вироку тому хто втік, людей взагалі за ідіотів тримаєте? Це все на що здатне ДБР. Що далі? Оголосите в розшук Януковича?
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18.03.2022 18:25 Відповісти
нас 30 лет за таких трымають . . . слава Президенту Польши . . .там такого нет
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18.03.2022 18:36 Відповісти
лучше бы расстрел разрешил
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18.03.2022 18:26 Відповісти
А нащо його відпускала ДБР ? Щоб завезти депешу від Зелі Путлеру в перший день наступу ?
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18.03.2022 18:29 Відповісти
Цирк на дроті.
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18.03.2022 18:34 Відповісти
и Киву нужно арестовать немедленно . . . вместе с Володькой Ульяновым
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18.03.2022 18:34 Відповісти
Та вы шо, ниверю, как обычно под домашний ?
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18.03.2022 18:37 Відповісти
ага, тепер поцілуйте в сраку і Медведчука і нашу каральну систему....хто це, немов посміховисько над правосуддям країни виніс такий смішний вирок - домашній арешт під власні зобов'язання? хто покривав ці рішення і цих суддів? чи це не ці люди, що зараз повідпускали щетини і понабирали всю продажну мразоту у судову, виконавчу і законодавчу систему країни? чи не ті, що відверто саботували реформи у судовій і військовій галузях, а тепер винять НАТО - чому ви нас не взяли і не воюєте замість нас, бо ми цілих три роки х...ї валяли і пі...ли бабки на великому будівництві, ковідах, смартфонах.....
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18.03.2022 18:37 Відповісти
Одна поправочка - повідомляти не в ДБР, в в тероборону.
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18.03.2022 18:40 Відповісти
Кажуть ***** пристрелили сьогодні на якоммусь банкеті.
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18.03.2022 18:42 Відповісти
Твои б слова да Богу в уши!
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18.03.2022 18:55 Відповісти
Після того, як портновсько-ригівське гбр зашкварилось двічі за тиждень: здали рашистам кб луч і захотіли премії у 30-60 тис сидячи у львівських кав'ярнях, тепер настав час для популізму. Суки, а де ви були цілий місяць? Чому не шукали і не арештовували мертведчука?
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18.03.2022 18:45 Відповісти
Медведчук давно уже в параше. Ищите ветра в поле. В ДБР тоже полно предателей...
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18.03.2022 18:47 Відповісти
Це Личаківський районний суд Львова прийняв рішення про арешт Мертвечука. Інші суди досить претензій до Мертвечука не мають.
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18.03.2022 18:48 Відповісти
Перепрошую, "досі".
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18.03.2022 21:10 Відповісти
на кол посадить эту тварь!!!!!!!
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18.03.2022 18:50 Відповісти
Да конечно. Как спетлял из Украины-так срочно и арестовать.
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18.03.2022 18:52 Відповісти
я думаю что эта мразь уже сбежал к своим хозяевам в рашку
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18.03.2022 18:54 Відповісти
Продовжують знущатись та насміхатись над українцями,жидівсько-кацапська наволоч,ні панікуйте,жарьте шашлікі,строфи дарогі...
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18.03.2022 18:54 Відповісти
Леха Бриони так вам и поймает Мертвечука. Это же не бизнес кошмарить...
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18.03.2022 18:57 Відповісти
у ******** клікуха джілі. Він теж з чувак з чувашні як і його папередник. венікова своїх земляків поприлаштовувала.
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18.03.2022 20:36 Відповісти
Клоуны возвращаются...
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18.03.2022 19:00 Відповісти
В первые дни после "побега" активно обсуждалось что мертвечук залег на дно в Гуте и страну не покидал - как бы там не было а дбр "воскресло" аж через три недели - опзжопников не трогают и вот кажется что опзж дружно запишется в тероборону и дружно не понесет никакой ответственности за свои делишки,а и дальше будут кормиться за счет налогоплательщиков...Я вот такой другой страны не представляю где бы такие утырки свободно ходили/жрали/срали во время войны
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18.03.2022 19:01 Відповісти
Поздно ! Венедиктову в отставку надо отправить. Я бы это сделал после обеда 24.02.2022 и сразу же поместил в Киевское СИЗО. А сейчас к сожалению поздно
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18.03.2022 19:05 Відповісти
АРЕСТ уже не актуально, пора объявить ОТСТРЕЛ! Президент разрешил убивать оккупантов, а кто ещё сомневается в этом!?
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18.03.2022 19:26 Відповісти
Сначала отпускают на все четыре стороны, потом объявляют в розыск. Ну и ну...
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18.03.2022 19:27 Відповісти
Ой, не пройшло і пів року. Прокинулись, про арешт згадали
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18.03.2022 19:36 Відповісти
ДБР-ське бидло дочекалося поки Медведчук зникне, а тепер вирішило його арештувати.
Їдьте тепер шукати його до *****.
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18.03.2022 19:40 Відповісти
Його просто відпустили й самі догадайтесь хто?
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18.03.2022 19:41 Відповісти
Марченка, директора кузні швидко арештували, а цей вдома сидів невже ніхто не розуміє чому?
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18.03.2022 19:43 Відповісти
Медведчука отпустили решением суда, за два дня до войны.Было сообщение - лично читал две недели назад.
А теперь нам крутят кино, суды продажные.
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18.03.2022 19:53 Відповісти
Переверніть вже врешті решт зміїне кубло Зимненський жіночий монастир москальського пархату під Володимиром ! Кого тут тільки не було -- і кучма , і овоч зі своїми братіями, і гундяй і мертвечук зі своєю "паломницею", і багато ще кого ! А особливо в часи двох революцій і саме вночі ! Переверніть все догори ногами, а не поверхневий огляд ! Там багато чого цікавого можна знайти ! Тільки не тягніть гуму !!!
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18.03.2022 19:58 Відповісти
вітюшу підібрали вертольотиком, він же був кандидатом у канцлери на "торгах" в біловежі.
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18.03.2022 20:38 Відповісти
А судью Вовка, который ко всему своему беспределу добавил и снятие браслета с мудачука, хоть во время войны, повесят наконец? Или отсидится в тихом месте и потом продолжит "править правосудие"?
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18.03.2022 20:56 Відповісти
А чому до сих пір не арештоване майно Мертведчука? Наприклад його частка на Лайноплюсах.
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18.03.2022 21:32 Відповісти
****, НЕ ПРОЙШЛО І 4 ТИЖДНІВ, ЯК МЕДВЕДЧУК З'ЇБА...СЯ! МОЖЕ ДБРу за таку швидку роботу надбавочку за це дати? 30 тис.грн. на місяць?
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18.03.2022 22:53 Відповісти
"Не прошло и пол годика..."
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18.03.2022 23:10 Відповісти
Боже захисти Україну від дебілів і зрадників.
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18.03.2022 23:39 Відповісти
Та ви що? Як вчасно! Суки прокурорські і продажні суди!
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19.03.2022 14:33 Відповісти
Він головний свідок , я вже це повторюю 100 разів. Він знав що готується війна ще від 2003!! Тому Путін обробляв його , готував на президента України
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31.03.2022 15:54 Відповісти
 
 