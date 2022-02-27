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Якщо Медведчук втік, його оголосять у розшук, - Венедіктова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народного депутата Віктора Медведчука можуть оголосити в розшук, якщо він не в Києві. Сьогодні він порушив умови домашнього арешту, але захист стверджує, що він залишається в столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила в ефірі "Україна 24".
"Інформацію, де Медведчук ми перевіряємо. Ми на зв'язку з його адвокатами, адвокати кажуть, що нададуть свідоцтво, що він на місці. У нас поки такої впевненості немає. Якщо ми не переконаємося, що він знаходиться вдома, будемо оголошувати його в розшук. Як тільки оголосимо в розшук і знайдемо - знову підемо до суду і будемо просити утримання під вартою", - зазначила вона.
Топ коментарі
+22 Nature of Ukraine
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Миршава.
Треба слідство і суд провести, щоб вияснити, чи як то розуміти?
Коррумпированная судья Вита Бортницкая отказалась арестовать предателя Украины Виктора Медведчука и назначать ему 1 миллиард залога. Видео
Новости 15.10.2021
https://www.apravda.com/content/korrumpirovannaya-sudya-vita-bortnickaya-otkazalas-arestovat-predatelya-ukrainy-viktora
Печерский районный суд Киева вместо ареста предателя Украины Виктора Медведчука и посадки его в СИЗО, отправил его на домашний арест, хотя незадолго до этого прокуроры ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса и потребовали 1 миллиард залога.
«В удовлетворении ходатайства прокуратуры отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года, запретив ему покидать дом круглосуточно», - заявила следственная судья Вита Бортницкая.