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Новини Політика України
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Медведчук (1323) втеча (193) розшук (491) домашній арешт (171) Венедіктова (756)

Якщо Медведчук втік, його оголосять у розшук, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо Медведчук втік, його оголосять у розшук, - Венедіктова

Народного депутата Віктора Медведчука можуть оголосити в розшук, якщо він не в Києві. Сьогодні він порушив умови домашнього арешту, але захист стверджує, що він залишається в столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила в ефірі "Україна 24".

"Інформацію, де Медведчук ми перевіряємо. Ми на зв'язку з його адвокатами, адвокати кажуть, що нададуть свідоцтво, що він на місці. У нас поки такої впевненості немає. Якщо ми не переконаємося, що він знаходиться вдома, будемо оголошувати його в розшук. Як тільки оголосимо в розшук і знайдемо - знову підемо до суду і будемо просити утримання під вартою", - зазначила вона.

Читайте також: Медведчук втік з-під домашнього арешту, - ЗМІ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Він російський окупант. Хто йоно впіймає... Не ловіть. Вбийте сцуку.
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27.02.2022 17:13
+15
Це одна сторона медалі. Друга, -уже зараз на шконку відправити суддю, що зняв чи зняла з цього пітора електронний браслет.
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27.02.2022 17:15
+14
*** вона його знайде, мавпа государєва
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27.02.2022 17:15
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Він російський окупант. Хто йоно впіймає... Не ловіть. Вбийте сцуку.
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27.02.2022 17:13 Відповісти
Крыса сбежала
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27.02.2022 17:13 Відповісти
Медведчуку дав змогу втікти той, хто повинен був це передачити і не дати втікти - чорт Баканов.
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27.02.2022 17:17 Відповісти
Зараз йому буде найбільш спокійно у СІЗО. Сподіваюся, він сам це також розуміє...)))
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27.02.2022 17:14 Відповісти
Ага.... С торнадовцами.... Мужики соскучились по ласке.
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27.02.2022 18:14 Відповісти
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27.02.2022 17:14 Відповісти
Просто орда.
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27.02.2022 17:18 Відповісти
Обычное болото.
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27.02.2022 17:22 Відповісти
говнорда
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27.02.2022 17:24 Відповісти
паРаша, она же московская орда, она же рашка-говняшка(привет лишнехромосомному у*бку медынскому).
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28.02.2022 01:00 Відповісти
При чому тут "золотая"? Яким боком?

Миршава.
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27.02.2022 17:18 Відповісти
там будуть незалежні держави мусульманські
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27.02.2022 17:30 Відповісти
яким боком там билорасея?
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27.02.2022 18:12 Відповісти
Отличный момент, что бы разогнать всех олигархов и национализировать их бизнес.
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27.02.2022 17:14 Відповісти
ЯКЩО втік?
Треба слідство і суд провести, щоб вияснити, чи як то розуміти?
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27.02.2022 17:14 Відповісти
*** вона його знайде, мавпа государєва
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27.02.2022 17:15 Відповісти
Це одна сторона медалі. Друга, -уже зараз на шконку відправити суддю, що зняв чи зняла з цього пітора електронний браслет.
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27.02.2022 17:15 Відповісти
не дочекаєшся!!!!((((слуги ригАналів СВОЇХ не здають!!!!
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27.02.2022 17:44 Відповісти
кто то избавит мир от этого пособника ордынского урода
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27.02.2022 17:16 Відповісти
Мо' в тероборону записався?
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27.02.2022 17:17 Відповісти
дебіли... сидить і чекає.
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27.02.2022 17:19 Відповісти
Наверное с балконом краски по Киеву лазит.
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27.02.2022 17:20 Відповісти
Он уже на росии выкупился червь гнойный
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27.02.2022 17:21 Відповісти
Як же неочікуво. Спочатку відпускають, а коли сховається засуджують.
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27.02.2022 17:25 Відповісти
Ця "**** государева" враз такою грізною патріоткою стала ...
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27.02.2022 17:32 Відповісти
і не збиралася....СВОЛОТОЮ і здохне....
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27.02.2022 17:43 Відповісти
Да выписывайте сразу лицензию на отстрел этого муфлона.
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27.02.2022 17:37 Відповісти
Та ВИ самі за БАБКИ його «відпустили»,венедіктова!!!???
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27.02.2022 17:38 Відповісти
не за бабки- за СПІЛЬНУ ІДЕЮ!!!!
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27.02.2022 17:42 Відповісти
Надеюсь его уже мирные жители какого-то села прикопали край дороги.
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27.02.2022 17:39 Відповісти
ще одна СВОЛОТА антиУкраїнська....Та ДОКИ нами керуватимуть ОЦІ тварюки!
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27.02.2022 17:41 Відповісти
Госпожа Венендиктова, а вы вообще отдаете себе РЕАЛЬНЫЙ отчет в том, в каком мире живете? Или у вас свой мир, далекий от реальности? И считаете, что без вашего позволения солнце не взойдет? А то еще и хуже - сами сделали так, что б он не сел на скамеечку по другую сторону барьера?
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27.02.2022 17:43 Відповісти
Вот это что хуже - быстрее всего. Только кто ей приказ отдал?
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27.02.2022 18:13 Відповісти
Тоді як вірити оцій всій гидоті навколо ОП? Ви що творите?% день війни,тисячі біженців,загиблі діти.Тероборона і армія гробить кацапів.А ви,уроди,Венедіктова,Геращенко,Баканов,козли,не можете перевірити де це гівно знаходиться?Ви що там робити,********?
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27.02.2022 18:37 Відповісти
Свежо предание, да верится с трудом
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27.02.2022 17:47 Відповісти
Ага, в розшук, мля! путлєра також можеш оголосити в розшук!
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27.02.2022 17:53 Відповісти
А генеральна прокурорка цього не знає - дуже дивно?
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27.02.2022 17:59 Відповісти
Венедиктова в своём репертуаре....
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27.02.2022 18:12 Відповісти
Так зеля свого поплічника і посадив під домашній арешт, щоб цей утік, а генерала Павловського в тюрму.
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27.02.2022 19:00 Відповісти
потрiбно знайти цю суку !


Коррумпированная судья Вита Бортницкая отказалась арестовать предателя Украины Виктора Медведчука и назначать ему 1 миллиард залога. Видео

Новости 15.10.2021

https://www.apravda.com/content/korrumpirovannaya-sudya-vita-bortnickaya-otkazalas-arestovat-predatelya-ukrainy-viktora



Печерский районный суд Киева вместо ареста предателя Украины Виктора Медведчука и посадки его в СИЗО, отправил его на домашний арест, хотя незадолго до этого прокуроры ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса и потребовали 1 миллиард залога.

«В удовлетворении ходатайства прокуратуры отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года, запретив ему покидать дом круглосуточно», - заявила следственная судья Вита Бортницкая.
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28.02.2022 01:04 Відповісти
 
 