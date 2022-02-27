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Медведчук втік з-під домашнього арешту, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова політради "Опозиційної платформи-За життя " Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту.
Як інформує Цензор.НЕТ, в Офісі генпрокурора ZN.UA підтвердили цю інформацію. Поки що неофіційно.
За даними джерел видання, учора Генпрокоратура доручила Нацполіції перевірити наявність Віктора Медведчука за адресою, де він перебуває під домашнім арештом.
Нацполіція виконала доручення: Медведчука на місці не було.
Достовірність цієї інформації виданнюнеофіційно підтвердив один із непрофільних заступників генпрокурора. Оскільки він не має процесуального відношення до справи Медведчука, він відмовився дати офіційний коментар.
Телефони генпрокурора Ірини Венедиктової не відповідають.
Топ коментарі
+63 Аркадий Вольнов
показати весь коментар27.02.2022 15:01
+43 Валерий Харьковский
показати весь коментар27.02.2022 15:03
+38 uanik
показати весь коментар27.02.2022 15:02
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Будь ласка, зачекайте...
Догадываюсь уже кто.
ой а кто же его охранял?
а имущество его охранял при погрузке?
е - 6ать... у нас власть и закон есть или одни ** а тые и продажные наркоманы?
..мертвячуку Якщо зловлчть то до буцигарні
СБУ ау..
Неядерный, но оффуено ощутимый.
Сами напросились - пусть жрут-не-подавятся.
В международный розыск его теперь.
Чтобы нигде не смог показать паспорт.
Коррумпированная судья Вита Бортницкая отказалась арестовать предателя Украины Виктора Медведчука и назначать ему 1 миллиард залога. Видео
Новости 15.10.2021
https://www.apravda.com/content/korrumpirovannaya-sudya-vita-bortnickaya-otkazalas-arestovat-predatelya-ukrainy-viktora
Печерский районный суд Киева вместо ареста предателя Украины Виктора Медведчука и посадки его в СИЗО, отправил его на домашний арест, хотя незадолго до этого прокуроры ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса и потребовали 1 миллиард залога.
«В удовлетворении ходатайства прокуратуры отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года, запретив ему покидать дом круглосуточно», - заявила следственная судья Вита Бортницкая.