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Медведчук втік з-під домашнього арешту, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медведчук втік з-під домашнього арешту, - ЗМІ

Голова політради "Опозиційної платформи-За життя " Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Як інформує Цензор.НЕТ, в Офісі генпрокурора ZN.UA підтвердили цю інформацію. Поки що неофіційно.

За даними джерел видання, учора Генпрокоратура доручила Нацполіції перевірити наявність Віктора Медведчука за адресою, де він перебуває під домашнім арештом.

Нацполіція виконала доручення: Медведчука на місці не було.

Достовірність цієї інформації виданнюнеофіційно підтвердив один із непрофільних заступників генпрокурора. Оскільки він не має процесуального відношення до справи Медведчука, він відмовився дати офіційний коментар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будинок Медведчука оточила поліція, - "Слідство.Інфо". ФОТО

Телефони генпрокурора Ірини Венедиктової не відповідають. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+63
путін казав, що проведе демілітаризацію України.

Але він проводить тільки демілітаризацію росії.

Скільки вже російської техніки тут знищено!
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27.02.2022 15:01
+43
Сейчас не до этого мудака!ОПЗЖ запретить!Имущество конфисковать!
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27.02.2022 15:03
+38
"В Харькове Вооруженным силам Украины сдались в плен десятки российских бойцов. Российские бойцы, взятые в плен, рассказывают о полном изнурении и деморализации, они не имеют связи с центральным командованием, не понимают и не знают дальнейших своих действий" (с)







RBC.UA

Под контролем ВСУ. В Харькове десятки военных РФ сдались в плен, у них нет связи с командованием
Подробнее читайте на сайте





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20 коментарів

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27.02.2022 15:02
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Кацапы начали бздежь о том, что кто-то едет в Гомель на переговоры.
Догадываюсь уже кто.
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27.02.2022 15:12 Відповісти
********* выпустили и этого ?
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27.02.2022 15:12 Відповісти
Народу Украине нужно не спешить потом сдавать оружие. Пока не выясним кто и зачем постановил этому мудаку лишь домашний арест. Приближаются интересные времена. - Когда власть путина падет - фсб сдаст всех кто был у них на прикормке. Думаю процентов 90 наших депутатов и все президенты. Ющ тоже стал один из них когда перелякался за свое личико и привел яныка во власть. - Скоро-очень скоро.... )))
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27.02.2022 15:12 Відповісти
А а т.козак? Давайте хоч козака заріжемо поки до кордону не добіг , чи мураєва чи на крайняк вже шуфрмча
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28.02.2022 18:26 Відповісти
за бабло відпустили, це ясна річ
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27.02.2022 15:13 Відповісти
Отож зайве підтвердження що у владі зрадники і вороги. П.О. Порошенко вони намагалися запроторити за грати, а відкритого колобаранта і ворога України з давніх часів лише відважилися умовити "посідіти вдома". А зараз дали йому втікти
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27.02.2022 15:13 Відповісти
Фсб скоро расскажет кто есть кто )) - Не торопись с выводами ))
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27.02.2022 15:16 Відповісти
От давай не будем зараз про політику, чи тобі нагадати ким був Медведчук при Порошенку? Історія розставить крапки над усіма!
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27.02.2022 15:20 Відповісти
твою п.о- на кол посадить нужноили с гранатой в ж опе на танки, из за него все это- жму руку обнимаю, главное бабло
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27.02.2022 17:19 Відповісти
Ты был бараном, бараном и сдожнешь. Порошенко в тер. обороне. А где твои зебилы - Лещенко, арахамия, Трухин. Может Коля- котлета Киев обороняет? Можешь не отвечать. Я и так знаю. Прячутся в спец. укрытии
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27.02.2022 17:29 Відповісти
А где НАЙЕМ ?
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27.02.2022 17:31 Відповісти
да в теробороне на передке у маринки
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27.02.2022 18:34 Відповісти
Порошенко зняв черговий відосік та зробив фотосесію...
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28.02.2022 08:12 Відповісти
не надо с больной на здоровую. Арахания уже поехал в глаза захватчикам заглядывать?
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28.02.2022 08:17 Відповісти
Господа малороси
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27.02.2022 15:13 Відповісти
...... при попытке к бегству.
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27.02.2022 15:15 Відповісти
Запускайте "Сирену", "Перехват" или что то подобное. Эта падла не должна далеко уйти!
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27.02.2022 15:16 Відповісти
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27.02.2022 15:45 Відповісти
Какая сирена, какой перехват? Враг на околицах Киева. Поэтому Медведчук уже на пути в Мацквабад
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27.02.2022 17:31 Відповісти
Куди ж ти курво втік! Хто буде кума зустрічати! Падло!
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27.02.2022 15:17 Відповісти
Пуйло обосрался. Приказал перевести силы сдерживания в режим особого несения службы. Прямая угроза. НАТО, нужно закрывать небо над Украиной.
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27.02.2022 15:17 Відповісти
Напевно побіг записуватись в тероборону.
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27.02.2022 15:18 Відповісти
Ассоциации с освобождением Муссолини Гитлером.
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27.02.2022 15:20 Відповісти
Повісити урода!!!
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27.02.2022 15:20 Відповісти
в первую очередь повесить за яйца надо того судью, который разрешил снять с Мертвечука браслет
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27.02.2022 15:40 Відповісти
А а т.козак? Давайте хоч козака заріжемо поки до кордону не добіг , чи мураєва чи на крайняк вже шуфрмча
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28.02.2022 18:25 Відповісти
Ой как неожиданно... ой и кто же это сделал...
ой а кто же его охранял?
а имущество его охранял при погрузке?
е - 6ать... у нас власть и закон есть или одни ** а тые и продажные наркоманы?
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27.02.2022 15:22 Відповісти
Какой нечестный оказался(
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27.02.2022 15:26 Відповісти
"Оказался"? Ти зглузду з"їхала? Він не "оказался" він таким паскудою і був і він вже сто років тому продав тебе путіну
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28.02.2022 18:24 Відповісти
Суки слугоуродовские надеются на поблажки от ***** и его свинособак?
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27.02.2022 15:26 Відповісти
А т.козак? Давайте хоч козака заріжемо поки до кордону не добіг , чи мураєва чи на крайняк вже шуфрича....
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28.02.2022 18:25 Відповісти
Чи зовсім несподівано, самі залишили, щоб він це зробив. А тепер дуже здивовані.
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27.02.2022 15:27 Відповісти
Піз.....
..мертвячуку Якщо зловлчть то до буцигарні
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27.02.2022 15:30 Відповісти
Ну, и кто у нас такой добряк? За каждой бедой есть конкретная фамилия !
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27.02.2022 15:30 Відповісти
А своїх "пташенят" на кшталт Шуфрича, Рабіновича, Бойка, Коровської що, не забрав, чи вони втікли, як і Ківа, ще раніше ?
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27.02.2022 15:32 Відповісти
Суки опзажопні втекли десь за 10 днів до початку війни. Вони все знали! І з причини їх втечі я вже тоді зрозуміла, що війна почнеться з дня на день. Хай земля горить в них під ногами!
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27.02.2022 16:15 Відповісти
пока наша Украинская Армия доблестно сражается с оккупантами, в Киеве действует диверсионная группа, которая отпускает преступников Украины..
СБУ ау..
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27.02.2022 15:33 Відповісти
Так это сбу и есть.... Кому ау?
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27.02.2022 17:54 Відповісти
Побоююся, щоб Мертветчука не зробили від України тим самим "офіційним ставлеником" Кремля замість Зелебобіка...
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27.02.2022 15:36 Відповісти
Яким ставлеником? Випустили ті, що вивозили Чауса. За його посередництва були підписані міські угоди, також був зв'язковим між двома своїми кумами. Багатьом зрадникам непотрібно щоб всплила правда...
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28.02.2022 08:20 Відповісти
ну да, Медведчук из Киева сбежал - теперь можно жахнуть ядерной бомбой по Киеву ...
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27.02.2022 15:41 Відповісти
млять, там по-моему даже залога нет, был только долмашний арест
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27.02.2022 15:44 Відповісти
Плохой знак, хоть бы ху*ло не бахнуло ядерной
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27.02.2022 15:49 Відповісти
Если оно такое учудит, Москва получит ракетный ответ.
Неядерный, но оффуено ощутимый.
Сами напросились - пусть жрут-не-подавятся.
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27.02.2022 16:04 Відповісти
проверять всех женщин,похожих на медведчука
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27.02.2022 16:06 Відповісти
Медведчук скрылся из-под ареста ?
В международный розыск его теперь.
Чтобы нигде не смог показать паспорт.
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27.02.2022 16:08 Відповісти
Та він в Рашку здриснув. Або в Білорашку. Там загранпаспорт не потрібний.
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27.02.2022 16:18 Відповісти
Головне - бути в розшуку. Прийде час.
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27.02.2022 16:27 Відповісти
То то він побіг в тероборону записуватись з батьковим ще фаустпатроном.
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27.02.2022 16:17 Відповісти
Це підтверджує тільки те, що пісець уже вибіг в стрімко наближається до кремля.
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27.02.2022 16:22 Відповісти
Пошел записываться в тероборону?
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27.02.2022 16:40 Відповісти
и потом в харькове объявит аналог усср?
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27.02.2022 16:44 Відповісти
весь состав суда.который отпустил "под личное обязательство", арестовать и судить по законам военного времени !!!
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27.02.2022 17:24 Відповісти
как бы на переговорах не всплыл, как доверенное лицо президента
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27.02.2022 18:25 Відповісти
Так зеля свого поплічника і посадив під домашній арешт, щоб цей утік, а генерала Павловського в тюрму.
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27.02.2022 18:31 Відповісти
скунса найти, охрану его расстрелять!
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27.02.2022 18:50 Відповісти
потрiбно знайти цю суку !


Коррумпированная судья Вита Бортницкая отказалась арестовать предателя Украины Виктора Медведчука и назначать ему 1 миллиард залога. Видео

Новости 15.10.2021

https://www.apravda.com/content/korrumpirovannaya-sudya-vita-bortnickaya-otkazalas-arestovat-predatelya-ukrainy-viktora



Печерский районный суд Киева вместо ареста предателя Украины Виктора Медведчука и посадки его в СИЗО, отправил его на домашний арест, хотя незадолго до этого прокуроры ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса и потребовали 1 миллиард залога.

«В удовлетворении ходатайства прокуратуры отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года, запретив ему покидать дом круглосуточно», - заявила следственная судья Вита Бортницкая.
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28.02.2022 01:07 Відповісти
Бляха, треба було прикопати по-тихому...
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28.02.2022 12:56 Відповісти
А а т.козак? Давайте хоч козака заріжемо поки до кордону не добіг , чи мураєва чи на крайняк вже шуфрмча
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28.02.2022 18:22 Відповісти
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