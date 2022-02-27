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Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава политсовета "Оппозиционной платформы-За жизнь" Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в Офисе генпрокурора ZN.UA подтвердили эту информацию. Пока что неофициально.
По данным источников, вчера Генпрокуратура поручила Нацполиции проверить наличие Виктора Медведчука по адресу, где он находится под домашним арестом.
Нацполиция выполнила доверенность: Медведчука на месте не было.
Достоверность этой информации изданию неофициально подтвердил один из непрофильных заместителей генпрокурора. Поскольку у него нет процессуального отношения к делу Медведчука, он отказался дать официальный комментарий.
Телефоны генпрокурора Ирины Венедиктовой не отвечают.
Топ комментарии
+63 Аркадий Вольнов
показать весь комментарий27.02.2022 15:01
+43 Валерий Харьковский
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+38 uanik
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Догадываюсь уже кто.
ой а кто же его охранял?
а имущество его охранял при погрузке?
е - 6ать... у нас власть и закон есть или одни ** а тые и продажные наркоманы?
..мертвячуку Якщо зловлчть то до буцигарні
СБУ ау..
Неядерный, но оффуено ощутимый.
Сами напросились - пусть жрут-не-подавятся.
В международный розыск его теперь.
Чтобы нигде не смог показать паспорт.
Коррумпированная судья Вита Бортницкая отказалась арестовать предателя Украины Виктора Медведчука и назначать ему 1 миллиард залога. Видео
Новости 15.10.2021
https://www.apravda.com/content/korrumpirovannaya-sudya-vita-bortnickaya-otkazalas-arestovat-predatelya-ukrainy-viktora
Печерский районный суд Киева вместо ареста предателя Украины Виктора Медведчука и посадки его в СИЗО, отправил его на домашний арест, хотя незадолго до этого прокуроры ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса и потребовали 1 миллиард залога.
«В удовлетворении ходатайства прокуратуры отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года, запретив ему покидать дом круглосуточно», - заявила следственная судья Вита Бортницкая.