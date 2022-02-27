Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, - СМИ

Глава политсовета "Оппозиционной платформы-За жизнь" Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Офисе генпрокурора ZN.UA подтвердили эту информацию. Пока что неофициально.

По данным источников, вчера Генпрокуратура поручила Нацполиции проверить наличие Виктора Медведчука по адресу, где он находится под домашним арестом.

Нацполиция выполнила доверенность: Медведчука на месте не было.

Достоверность этой информации изданию неофициально подтвердил один из непрофильных заместителей генпрокурора. Поскольку у него нет процессуального отношения к делу Медведчука, он отказался дать официальный комментарий.

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Телефоны генпрокурора Ирины Венедиктовой не отвечают.