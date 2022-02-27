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Медведчук (1754) побег (356) домашний арест (169)

Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, - СМИ

Глава политсовета "Оппозиционной платформы-За жизнь" Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Офисе генпрокурора ZN.UA подтвердили эту информацию. Пока что неофициально.

По данным источников, вчера Генпрокуратура поручила Нацполиции проверить наличие Виктора Медведчука по адресу, где он находится под домашним арестом.

Нацполиция выполнила доверенность: Медведчука на месте не было.

Достоверность этой информации изданию неофициально подтвердил один из непрофильных заместителей генпрокурора. Поскольку у него нет процессуального отношения к делу Медведчука, он отказался дать официальный комментарий.

Читайте также: Дом Медведчука оцепила полиция, - "Слідство.Інфо ". ФОТО

Телефоны генпрокурора Ирины Венедиктовой не отвечают.
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Топ комментарии
+63
путін казав, що проведе демілітаризацію України.

Але він проводить тільки демілітаризацію росії.

Скільки вже російської техніки тут знищено!
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27.02.2022 15:01
+43
Сейчас не до этого мудака!ОПЗЖ запретить!Имущество конфисковать!
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27.02.2022 15:03
+38
"В Харькове Вооруженным силам Украины сдались в плен десятки российских бойцов. Российские бойцы, взятые в плен, рассказывают о полном изнурении и деморализации, они не имеют связи с центральным командованием, не понимают и не знают дальнейших своих действий" (с)







RBC.UA

Под контролем ВСУ. В Харькове десятки военных РФ сдались в плен, у них нет связи с командованием
Подробнее читайте на сайте





404404



20 коментарів

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27.02.2022 15:02
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Страница 2 из 2
Кацапы начали бздежь о том, что кто-то едет в Гомель на переговоры.
Догадываюсь уже кто.
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27.02.2022 15:12 Ответить
********* выпустили и этого ?
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27.02.2022 15:12 Ответить
Народу Украине нужно не спешить потом сдавать оружие. Пока не выясним кто и зачем постановил этому мудаку лишь домашний арест. Приближаются интересные времена. - Когда власть путина падет - фсб сдаст всех кто был у них на прикормке. Думаю процентов 90 наших депутатов и все президенты. Ющ тоже стал один из них когда перелякался за свое личико и привел яныка во власть. - Скоро-очень скоро.... )))
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27.02.2022 15:12 Ответить
А а т.козак? Давайте хоч козака заріжемо поки до кордону не добіг , чи мураєва чи на крайняк вже шуфрмча
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28.02.2022 18:26 Ответить
за бабло відпустили, це ясна річ
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27.02.2022 15:13 Ответить
Отож зайве підтвердження що у владі зрадники і вороги. П.О. Порошенко вони намагалися запроторити за грати, а відкритого колобаранта і ворога України з давніх часів лише відважилися умовити "посідіти вдома". А зараз дали йому втікти
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27.02.2022 15:13 Ответить
Фсб скоро расскажет кто есть кто )) - Не торопись с выводами ))
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27.02.2022 15:16 Ответить
От давай не будем зараз про політику, чи тобі нагадати ким був Медведчук при Порошенку? Історія розставить крапки над усіма!
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27.02.2022 15:20 Ответить
твою п.о- на кол посадить нужноили с гранатой в ж опе на танки, из за него все это- жму руку обнимаю, главное бабло
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27.02.2022 17:19 Ответить
Ты был бараном, бараном и сдожнешь. Порошенко в тер. обороне. А где твои зебилы - Лещенко, арахамия, Трухин. Может Коля- котлета Киев обороняет? Можешь не отвечать. Я и так знаю. Прячутся в спец. укрытии
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27.02.2022 17:29 Ответить
А где НАЙЕМ ?
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27.02.2022 17:31 Ответить
да в теробороне на передке у маринки
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27.02.2022 18:34 Ответить
Порошенко зняв черговий відосік та зробив фотосесію...
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28.02.2022 08:12 Ответить
не надо с больной на здоровую. Арахания уже поехал в глаза захватчикам заглядывать?
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28.02.2022 08:17 Ответить
Господа малороси
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27.02.2022 15:13 Ответить
...... при попытке к бегству.
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27.02.2022 15:15 Ответить
Запускайте "Сирену", "Перехват" или что то подобное. Эта падла не должна далеко уйти!
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27.02.2022 15:16 Ответить
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27.02.2022 15:45 Ответить
Какая сирена, какой перехват? Враг на околицах Киева. Поэтому Медведчук уже на пути в Мацквабад
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27.02.2022 17:31 Ответить
Куди ж ти курво втік! Хто буде кума зустрічати! Падло!
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27.02.2022 15:17 Ответить
Пуйло обосрался. Приказал перевести силы сдерживания в режим особого несения службы. Прямая угроза. НАТО, нужно закрывать небо над Украиной.
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27.02.2022 15:17 Ответить
Напевно побіг записуватись в тероборону.
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27.02.2022 15:18 Ответить
Ассоциации с освобождением Муссолини Гитлером.
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27.02.2022 15:20 Ответить
Повісити урода!!!
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27.02.2022 15:20 Ответить
в первую очередь повесить за яйца надо того судью, который разрешил снять с Мертвечука браслет
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27.02.2022 15:40 Ответить
А а т.козак? Давайте хоч козака заріжемо поки до кордону не добіг , чи мураєва чи на крайняк вже шуфрмча
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28.02.2022 18:25 Ответить
Ой как неожиданно... ой и кто же это сделал...
ой а кто же его охранял?
а имущество его охранял при погрузке?
е - 6ать... у нас власть и закон есть или одни ** а тые и продажные наркоманы?
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27.02.2022 15:22 Ответить
Какой нечестный оказался(
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27.02.2022 15:26 Ответить
"Оказался"? Ти зглузду з"їхала? Він не "оказался" він таким паскудою і був і він вже сто років тому продав тебе путіну
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28.02.2022 18:24 Ответить
Суки слугоуродовские надеются на поблажки от ***** и его свинособак?
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27.02.2022 15:26 Ответить
А т.козак? Давайте хоч козака заріжемо поки до кордону не добіг , чи мураєва чи на крайняк вже шуфрича....
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28.02.2022 18:25 Ответить
Чи зовсім несподівано, самі залишили, щоб він це зробив. А тепер дуже здивовані.
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27.02.2022 15:27 Ответить
Піз.....
..мертвячуку Якщо зловлчть то до буцигарні
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27.02.2022 15:30 Ответить
Ну, и кто у нас такой добряк? За каждой бедой есть конкретная фамилия !
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27.02.2022 15:30 Ответить
А своїх "пташенят" на кшталт Шуфрича, Рабіновича, Бойка, Коровської що, не забрав, чи вони втікли, як і Ківа, ще раніше ?
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27.02.2022 15:32 Ответить
Суки опзажопні втекли десь за 10 днів до початку війни. Вони все знали! І з причини їх втечі я вже тоді зрозуміла, що війна почнеться з дня на день. Хай земля горить в них під ногами!
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27.02.2022 16:15 Ответить
пока наша Украинская Армия доблестно сражается с оккупантами, в Киеве действует диверсионная группа, которая отпускает преступников Украины..
СБУ ау..
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27.02.2022 15:33 Ответить
Так это сбу и есть.... Кому ау?
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27.02.2022 17:54 Ответить
Побоююся, щоб Мертветчука не зробили від України тим самим "офіційним ставлеником" Кремля замість Зелебобіка...
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27.02.2022 15:36 Ответить
Яким ставлеником? Випустили ті, що вивозили Чауса. За його посередництва були підписані міські угоди, також був зв'язковим між двома своїми кумами. Багатьом зрадникам непотрібно щоб всплила правда...
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28.02.2022 08:20 Ответить
ну да, Медведчук из Киева сбежал - теперь можно жахнуть ядерной бомбой по Киеву ...
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27.02.2022 15:41 Ответить
млять, там по-моему даже залога нет, был только долмашний арест
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27.02.2022 15:44 Ответить
Плохой знак, хоть бы ху*ло не бахнуло ядерной
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27.02.2022 15:49 Ответить
Если оно такое учудит, Москва получит ракетный ответ.
Неядерный, но оффуено ощутимый.
Сами напросились - пусть жрут-не-подавятся.
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27.02.2022 16:04 Ответить
проверять всех женщин,похожих на медведчука
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27.02.2022 16:06 Ответить
Медведчук скрылся из-под ареста ?
В международный розыск его теперь.
Чтобы нигде не смог показать паспорт.
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27.02.2022 16:08 Ответить
Та він в Рашку здриснув. Або в Білорашку. Там загранпаспорт не потрібний.
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27.02.2022 16:18 Ответить
Головне - бути в розшуку. Прийде час.
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27.02.2022 16:27 Ответить
То то він побіг в тероборону записуватись з батьковим ще фаустпатроном.
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27.02.2022 16:17 Ответить
Це підтверджує тільки те, що пісець уже вибіг в стрімко наближається до кремля.
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27.02.2022 16:22 Ответить
Пошел записываться в тероборону?
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27.02.2022 16:40 Ответить
и потом в харькове объявит аналог усср?
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27.02.2022 16:44 Ответить
весь состав суда.который отпустил "под личное обязательство", арестовать и судить по законам военного времени !!!
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27.02.2022 17:24 Ответить
как бы на переговорах не всплыл, как доверенное лицо президента
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27.02.2022 18:25 Ответить
Так зеля свого поплічника і посадив під домашній арешт, щоб цей утік, а генерала Павловського в тюрму.
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27.02.2022 18:31 Ответить
скунса найти, охрану его расстрелять!
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27.02.2022 18:50 Ответить
потрiбно знайти цю суку !


Коррумпированная судья Вита Бортницкая отказалась арестовать предателя Украины Виктора Медведчука и назначать ему 1 миллиард залога. Видео

Новости 15.10.2021

https://www.apravda.com/content/korrumpirovannaya-sudya-vita-bortnickaya-otkazalas-arestovat-predatelya-ukrainy-viktora



Печерский районный суд Киева вместо ареста предателя Украины Виктора Медведчука и посадки его в СИЗО, отправил его на домашний арест, хотя незадолго до этого прокуроры ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса и потребовали 1 миллиард залога.

«В удовлетворении ходатайства прокуратуры отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года, запретив ему покидать дом круглосуточно», - заявила следственная судья Вита Бортницкая.
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28.02.2022 01:07 Ответить
Бляха, треба було прикопати по-тихому...
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28.02.2022 12:56 Ответить
А а т.козак? Давайте хоч козака заріжемо поки до кордону не добіг , чи мураєва чи на крайняк вже шуфрмча
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28.02.2022 18:22 Ответить
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