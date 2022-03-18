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Новости Происшествия Дело Медведчука
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арест (10376) Медведчук (1754) ГБР (2540)

Суд разрешил арест Медведчука, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

медведчук

Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения - содержание под стражей Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, 18 марта судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта.

Также сообщается, что ранее следователи ДБР и прокуроры Офиса генерального прокурора приняли меры по международному розыску Медведчука.

Напомним, что народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума Путина Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Также смотрите: ГБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт. ВИДЕО

Место нахождения фигуранта устанавливается.

ГБР также обращается к украинцам, которые находятся на территории государства и за его пределами, в случае имеющейся информации о возможном местонахождении Виктора Медведчука, немедленно сообщать ГБР по электронному адресу [email protected].
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Топ комментарии
+58
А где Мураев?

А где Ленка Бондаренка?

А где Ринат Кузьмин?

А где вся пи...добратия с каналов Медведчука и НАШ?

Они все звали Путина в Украину.

Их можно смело в расход...
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18.03.2022 18:19
+46
Потрібно зараз під приводом розшуку Медведчука провести обшуки у всіх депутатів від ОПЗЖ та його знайомих та близких
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18.03.2022 18:18
+37
убить их нах%й с януковичем и кывой
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18.03.2022 18:17
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убить их нах%й с януковичем и кывой
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18.03.2022 18:17 Ответить
Це зробить путін, не хвилюйтеся
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18.03.2022 18:20 Ответить
Потрібно зараз під приводом розшуку Медведчука провести обшуки у всіх депутатів від ОПЗЖ та його знайомих та близких
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18.03.2022 18:18 Ответить
а також у всіх церквах і монастирях мацковського сатанату
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18.03.2022 18:26 Ответить
а можна його при спробі втечі з під варти?
заповіти від нього після війни на користь зсу оформимо
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18.03.2022 18:18 Ответить
Разом з тим хто його відпустив
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18.03.2022 22:06 Ответить
+
і хто дозволив відпустити
всі вони разом тікатимуть, треба тільки файно задукоментувати))
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18.03.2022 22:11 Ответить
Та он уже прикопанный где-то
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18.03.2022 18:19 Ответить
Спокойненько сбежал,а теперь через три недели о нем вспомнили.
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18.03.2022 18:19 Ответить
не мешало сделать расследование благодаря кому он сбежал ..
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18.03.2022 18:26 Ответить
щось він довго тікав, чи то малява від нього до ДБР довго йшла що доїхав до мацкви і всьо гаразд ?

ДБР за всі "художества" крім всього іншого заслуговують на звання

"отъявленные кретины" !!!
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18.03.2022 19:36 Ответить
Саботажникі
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18.03.2022 20:23 Ответить
Тепер залишилось його знайти...
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18.03.2022 18:19 Ответить
ага..коли він втік...круто
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18.03.2022 18:19 Ответить
он обєщал вєрнутся...ага ..за вагончиком
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18.03.2022 18:20 Ответить
А где Мураев?

А где Ленка Бондаренка?

А где Ринат Кузьмин?

А где вся пи...добратия с каналов Медведчука и НАШ?

Они все звали Путина в Украину.

Их можно смело в расход...
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18.03.2022 18:19 Ответить
Не забути Шарія
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18.03.2022 18:22 Ответить
Воно десь у Європі ховається.
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18.03.2022 18:25 Ответить
останнє відео його, що був у русні.
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18.03.2022 20:16 Ответить
вы забыли мужеподобную мразь мунтян
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18.03.2022 18:47 Ответить
Эту тварь просто утопить в нужнике
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18.03.2022 18:48 Ответить
лучше на гіляку суку !
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18.03.2022 19:08 Ответить
і про штепу не забуваймо...
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18.03.2022 19:05 Ответить
если судов нету - они еще вернутся ... видимо не все еще украли.
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18.03.2022 18:58 Ответить
Просто, коли почалася війна і почалися загиблі серед мирних жителів, то ці повинні були вбитими серед перших... А як то трапилось, це вже інше питання.
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18.03.2022 20:04 Ответить
Медведчук зрадник, його не арештовувати потрібно, а розстріляти . Тих хто голосував за цих паскуд потрібно відправити на Московію, щоб вони там доздихували
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18.03.2022 18:19 Ответить
А суку Портнова когда?
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18.03.2022 18:20 Ответить
Сделайте его шахидом и бросьте на орков.
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18.03.2022 18:20 Ответить
слідом до кума )(уйла
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18.03.2022 18:22 Ответить
А випустив його хто? Вся ваша фсбешна гидота і випустила. А після стугн і заявок на премії зрозуміли,що скоро їх будуть відстрілювати як кадировців, от і починають мнімиє пабєди шукать скоти.
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18.03.2022 18:22 Ответить
а втащила його у верхівки яка фсбешна гидота?
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18.03.2022 18:23 Ответить
Тут чомусь не ******* такі запитання )
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18.03.2022 19:55 Ответить
Іщі єго -свіщі єго ......
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18.03.2022 18:36 Ответить
Ви молодці, бл**.
А не можна було СПОЧАТКУ затримати, а ПОТІМ виголошувати підозри і робити процесуальні дії??
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18.03.2022 18:22 Ответить
Увесь ЖОПОблок треба заборонити. Скiльки ж можна їх терпiти???
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18.03.2022 18:23 Ответить
Да здравствует наш суд, самый умный и неподкупный суд в мире... Очнулись, бл..
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18.03.2022 18:23 Ответить
Зараз це виглядає смішно. Він давно мав сидіти на чотирьох ланцюгах
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18.03.2022 18:23 Ответить
На жаль, не смішно. Це свідчить про купу перевертнів і запроданців у нашому суспільстві
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18.03.2022 18:37 Ответить
із українським суспільством все супер, а керівництво - гв..о !!!!!
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18.03.2022 19:38 Ответить
а керівництво воно с Марса?
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18.03.2022 20:41 Ответить
паздгавляю, дело гаскгыто!
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18.03.2022 18:24 Ответить
не може бути!!!
суддя Вовк знову випустить
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18.03.2022 18:24 Ответить
а судьи кто? где? успели выехать? или "работают"? лучшие люди все же, ылита, нужно спасать ...
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18.03.2022 19:01 Ответить
А де він є ? Вчасно загубився ? І ніхто не відповідає за знятий браслет. Здається тиждень не перевіряли його місцезнаходження.
Мій висновок - ви його відпустили.
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18.03.2022 18:24 Ответить
ГБРу нужно предложить сумму наличных за информацию о Медведчуке .Тогда его намного быстрее найдут . ГБР не нужно быть жадным , ибо жадный платит дважды .
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18.03.2022 18:24 Ответить
А где беня...!? Затихарился где то, жидовская морда.
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18.03.2022 18:25 Ответить
Valentine Kleyner


@v_kleyner

·
4 ч



Бункер крысы построен а горе Ямантау - в переводе с башкирского - «дурная башка». Я думаю, этим всё сказано.
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18.03.2022 18:25 Ответить
именно по башкирски " баш " - это голова )
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18.03.2022 18:28 Ответить
паломніца аккурат за пару днів до нападу злиняла легально через Мінськ -

<******* крім мальчиків любить ще й підтоптаних дєвочєк... подивитись
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18.03.2022 19:40 Ответить
Отец Мураева ж не втік, в ДБР нема яєць щоб арештовувати притягати до відповідальності тих хто не втік.
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18.03.2022 18:26 Ответить
Отец Мураева всегда жил в рашке
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18.03.2022 20:44 Ответить
Обісралися на всю країну з зарплатами і вирішили відновити репутацію шляхом винесення вироку тому хто втік, людей взагалі за ідіотів тримаєте? Це все на що здатне ДБР. Що далі? Оголосите в розшук Януковича?
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18.03.2022 18:25 Ответить
нас 30 лет за таких трымають . . . слава Президенту Польши . . .там такого нет
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18.03.2022 18:36 Ответить
лучше бы расстрел разрешил
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18.03.2022 18:26 Ответить
А нащо його відпускала ДБР ? Щоб завезти депешу від Зелі Путлеру в перший день наступу ?
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18.03.2022 18:29 Ответить
Цирк на дроті.
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18.03.2022 18:34 Ответить
и Киву нужно арестовать немедленно . . . вместе с Володькой Ульяновым
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18.03.2022 18:34 Ответить
Та вы шо, ниверю, как обычно под домашний ?
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18.03.2022 18:37 Ответить
ага, тепер поцілуйте в сраку і Медведчука і нашу каральну систему....хто це, немов посміховисько над правосуддям країни виніс такий смішний вирок - домашній арешт під власні зобов'язання? хто покривав ці рішення і цих суддів? чи це не ці люди, що зараз повідпускали щетини і понабирали всю продажну мразоту у судову, виконавчу і законодавчу систему країни? чи не ті, що відверто саботували реформи у судовій і військовій галузях, а тепер винять НАТО - чому ви нас не взяли і не воюєте замість нас, бо ми цілих три роки х...ї валяли і пі...ли бабки на великому будівництві, ковідах, смартфонах.....
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18.03.2022 18:37 Ответить
Одна поправочка - повідомляти не в ДБР, в в тероборону.
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18.03.2022 18:40 Ответить
Кажуть ***** пристрелили сьогодні на якоммусь банкеті.
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18.03.2022 18:42 Ответить
Твои б слова да Богу в уши!
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18.03.2022 18:55 Ответить
Після того, як портновсько-ригівське гбр зашкварилось двічі за тиждень: здали рашистам кб луч і захотіли премії у 30-60 тис сидячи у львівських кав'ярнях, тепер настав час для популізму. Суки, а де ви були цілий місяць? Чому не шукали і не арештовували мертведчука?
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18.03.2022 18:45 Ответить
Медведчук давно уже в параше. Ищите ветра в поле. В ДБР тоже полно предателей...
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18.03.2022 18:47 Ответить
Це Личаківський районний суд Львова прийняв рішення про арешт Мертвечука. Інші суди досить претензій до Мертвечука не мають.
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18.03.2022 18:48 Ответить
Перепрошую, "досі".
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18.03.2022 21:10 Ответить
на кол посадить эту тварь!!!!!!!
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18.03.2022 18:50 Ответить
Да конечно. Как спетлял из Украины-так срочно и арестовать.
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18.03.2022 18:52 Ответить
я думаю что эта мразь уже сбежал к своим хозяевам в рашку
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18.03.2022 18:54 Ответить
Продовжують знущатись та насміхатись над українцями,жидівсько-кацапська наволоч,ні панікуйте,жарьте шашлікі,строфи дарогі...
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18.03.2022 18:54 Ответить
Леха Бриони так вам и поймает Мертвечука. Это же не бизнес кошмарить...
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18.03.2022 18:57 Ответить
у ******** клікуха джілі. Він теж з чувак з чувашні як і його папередник. венікова своїх земляків поприлаштовувала.
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18.03.2022 20:36 Ответить
Клоуны возвращаются...
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18.03.2022 19:00 Ответить
В первые дни после "побега" активно обсуждалось что мертвечук залег на дно в Гуте и страну не покидал - как бы там не было а дбр "воскресло" аж через три недели - опзжопников не трогают и вот кажется что опзж дружно запишется в тероборону и дружно не понесет никакой ответственности за свои делишки,а и дальше будут кормиться за счет налогоплательщиков...Я вот такой другой страны не представляю где бы такие утырки свободно ходили/жрали/срали во время войны
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18.03.2022 19:01 Ответить
Поздно ! Венедиктову в отставку надо отправить. Я бы это сделал после обеда 24.02.2022 и сразу же поместил в Киевское СИЗО. А сейчас к сожалению поздно
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18.03.2022 19:05 Ответить
АРЕСТ уже не актуально, пора объявить ОТСТРЕЛ! Президент разрешил убивать оккупантов, а кто ещё сомневается в этом!?
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18.03.2022 19:26 Ответить
Сначала отпускают на все четыре стороны, потом объявляют в розыск. Ну и ну...
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18.03.2022 19:27 Ответить
Ой, не пройшло і пів року. Прокинулись, про арешт згадали
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18.03.2022 19:36 Ответить
ДБР-ське бидло дочекалося поки Медведчук зникне, а тепер вирішило його арештувати.
Їдьте тепер шукати його до *****.
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18.03.2022 19:40 Ответить
Його просто відпустили й самі догадайтесь хто?
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18.03.2022 19:41 Ответить
Марченка, директора кузні швидко арештували, а цей вдома сидів невже ніхто не розуміє чому?
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18.03.2022 19:43 Ответить
Медведчука отпустили решением суда, за два дня до войны.Было сообщение - лично читал две недели назад.
А теперь нам крутят кино, суды продажные.
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18.03.2022 19:53 Ответить
Переверніть вже врешті решт зміїне кубло Зимненський жіночий монастир москальського пархату під Володимиром ! Кого тут тільки не було -- і кучма , і овоч зі своїми братіями, і гундяй і мертвечук зі своєю "паломницею", і багато ще кого ! А особливо в часи двох революцій і саме вночі ! Переверніть все догори ногами, а не поверхневий огляд ! Там багато чого цікавого можна знайти ! Тільки не тягніть гуму !!!
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18.03.2022 19:58 Ответить
вітюшу підібрали вертольотиком, він же був кандидатом у канцлери на "торгах" в біловежі.
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18.03.2022 20:38 Ответить
А судью Вовка, который ко всему своему беспределу добавил и снятие браслета с мудачука, хоть во время войны, повесят наконец? Или отсидится в тихом месте и потом продолжит "править правосудие"?
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18.03.2022 20:56 Ответить
А чому до сих пір не арештоване майно Мертведчука? Наприклад його частка на Лайноплюсах.
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18.03.2022 21:32 Ответить
****, НЕ ПРОЙШЛО І 4 ТИЖДНІВ, ЯК МЕДВЕДЧУК З'ЇБА...СЯ! МОЖЕ ДБРу за таку швидку роботу надбавочку за це дати? 30 тис.грн. на місяць?
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18.03.2022 22:53 Ответить
"Не прошло и пол годика..."
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18.03.2022 23:10 Ответить
Боже захисти Україну від дебілів і зрадників.
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18.03.2022 23:39 Ответить
Та ви що? Як вчасно! Суки прокурорські і продажні суди!
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19.03.2022 14:33 Ответить
Він головний свідок , я вже це повторюю 100 разів. Він знав що готується війна ще від 2003!! Тому Путін обробляв його , готував на президента України
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31.03.2022 15:54 Ответить
 
 