Суд разрешил арест Медведчука, - ГБР
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Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения - содержание под стражей Виктора Медведчука.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, 18 марта судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта.
Также сообщается, что ранее следователи ДБР и прокуроры Офиса генерального прокурора приняли меры по международному розыску Медведчука.
Напомним, что народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума Путина Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
Место нахождения фигуранта устанавливается.
ГБР также обращается к украинцам, которые находятся на территории государства и за его пределами, в случае имеющейся информации о возможном местонахождении Виктора Медведчука, немедленно сообщать ГБР по электронному адресу [email protected].
Пожалуйста, подождите...
заповіти від нього після війни на користь зсу оформимо
і хто дозволив відпустити
всі вони разом тікатимуть, треба тільки файно задукоментувати))
ДБР за всі "художества" крім всього іншого заслуговують на звання
"отъявленные кретины" !!!
А где Ленка Бондаренка?
А где Ринат Кузьмин?
А где вся пи...добратия с каналов Медведчука и НАШ?
Они все звали Путина в Украину.
Их можно смело в расход...
А не можна було СПОЧАТКУ затримати, а ПОТІМ виголошувати підозри і робити процесуальні дії??
суддя Вовк знову випустить
Мій висновок - ви його відпустили.
@v_kleyner
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4 ч
Бункер крысы построен а горе Ямантау - в переводе с башкирского - «дурная башка». Я думаю, этим всё сказано.
<******* крім мальчиків любить ще й підтоптаних дєвочєк... подивитись
Отец Мураева в сети призывает ввести российские войска в Украину
Їдьте тепер шукати його до *****.
А теперь нам крутят кино, суды продажные.