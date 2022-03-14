ГБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Следователь центрального аппарата ГБР Петрухин без постановления пришел арестовывать экс-нардепа Сергея Пашинского.
Об этом сообщил волонтер, глава Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, передает Цензор.НЕТ.
"Сергея Пашинского, который с первых дней войны передал вооружение в ВСУ на миллионы долларов, именно то экспортное оружие, которое участвовало в уничтожении 6-го полка РФ под Киевом и используется прямо сейчас, хочет арестовать ГБР.
Именно Пашинский стоит за созданием ракетных комплексов "Нептун", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана", РЗСО "Ольха", участвующих в боях по всей территории Украины. Именно Пашинский начал готовить расчеты ПТРК, которые сейчас приданы к разным подразделениям и отражают агрессию РФ. Именно Пашинский стал инициатором создания новой бригады особого назначения, которой было передано экспортное оружие. И вот теперь следователь центрального аппарата ГБР с кричащей фамилией Петрухин, без постановления, пришел его арестовывать. ФСБ работает профессионально и профессионально подрывает обороноспособность Украины", - заявил он.
"ГБР работает на ФСБ!!!. Меня собираются арестовывать за подбитый кацапский танк!!!! Я никогда ничего не просила, а тут прошу распространить... Мы должны бить москалей, а не сидеть за решеткой из-за диверсантов во власти..." По моей информации команду дал Ермак", - заявила позже экс-нардеп Татьяна Черновол.
"Рассказываю подробности. Сейчас я на боевом дежурстве и получила информацию - хуже, чем танки, которых я ожидаю. Я работаю с комплексом "Стугна". Экспортным. На счету моей девочки - вражеский "Ураган" и танк... Сегодня весь день боевая тревога. И тут меня предупреждают, что сейчас за мной приедет ГБР - арестовывать... Рассказываю: экспортная "Стугна" ко мне попала благодаря Пашинскому, который за месяц до войны организовал обучение операторов, договорился, что в случае нападения со складов предприятия, которое производит "Стугны", будет выдано оружие, которое производилось на экспорт.
Мы, в отличие от ОП, были уверены, что будет нападение на Киев... Я лично ездила и привозила ракеты... Их удалось забрать перед авиаударом - теперь завод и склады уничтожены. Благодаря Пашинскому сформировано более десятка подразделений. На нашем счету - десятки единиц сожженной техники из спасенных ракет по всей Украине - Кривой Рог, Бровары, Ирпень, Чернигов. У нас потери...
А что власть? Поблагодарила? ГБР сейчас вломилось в Хлебчу - арестовывать Пашинского. Ему инкриминируют хищение этих "Стугн", из которых мы бьем танки москалей. И по мне - арест. Правда, меня или не могут найти, или слабо* приехать на мою позицию, на передок.
Вопрос: это предательство ГБР или выше? Имею информацию - Ермак дал команду. Именно мне сказали, что дело склепал следователь Петрухин. Кто у нас занимается диверсантами - займитесь этим пи****ром-агентом ФСБ. А вот чем занимаюсь я", – объяснила Черновол.
Пожалуйста, подождите...
Істеричка, як ти кажеш, Чорновіл, до речі, тими Стугнами сьогодні ворожі БТРи і танки валить, а ти чим займаєшся? зелену мерзоту охороняєш? От суки, курва. Але нічого, ше то все вам гикнеться, аж вдавитесь, падли.
поштар ПічкинПашинський, приїхав забрати Стугни для ЗСУ, і саме експортні? А що, ніхто не запитав, яка ваша посада, де розпорядження Генштабу чи Укроборонпрому, чи взагалі, де якась довіреність від якоїсь посадової особи, яка має право видавати розпорядження на отримання цієї зброї?
Якийсь верх ідіотизму.
Так завтра на любий склад зброї, хтось прийде, скаже - я Залужний, наказую. видати мені усе що мені завгодно.
КБ "ЛУЧ"
27 February, 23:01 ·
ДП «ДержККБ «Луч» передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт.
Десятки комплексів «Скіф» та «Корсар», які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України.
ПТРК «Скіф» може працювати по цілях до 5 км. «Корсар» - до 2,5 км.
Фото нижче: підбиття декількох одиниць ворожої техніки. Зверніть увагу, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу.
Нагадуємо: щоб змінити мову інтерфейсу в експортних Скіфах, потрібно перед вмиканням тумблера живлення затиснути чотири нижні кнопки.
за власний кошт ніякого серйозного озброєння для України він не створював ніколи
тому постиш відверті нісенітниці, типу фізична особа може купити сама велику кількість стратегічної зброї в Україні, точно як кацапка
До того ж зброя була передана ще 27.02. А потім звідкись з'явилися Гаї та Пашинські.
Ось повідомлення КБ "Луч" від 27.02.2022
КБ "ЛУЧ"
27 February, 23:01 ·
ДП «ДержККБ «Луч» передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт.
Десятки комплексів «Скіф» та «Корсар», які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України.
ПТРК «Скіф» може працювати по цілях до 5 км. «Корсар» - до 2,5 км.
Фото нижче: підбиття декількох одиниць ворожої техніки. Зверніть увагу, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу.
Нагадуємо: щоб змінити мову інтерфейсу в експортних Скіфах, потрібно перед вмиканням тумблера живлення затиснути чотири нижні кнопки.
А Єрмака зі своїми фантазіями можете запхнути собі куди бажаєте.
На это Путин и рассчитывал. Запишите все факты на бумажку, сохраните документы и фото на дисках и флешках и т.п. После войны вернетесь к этим вопросам.
И нужно не допустить, чтобы Кива, Суркисы, Шуфрич и другое ОПЗЖ вернулось на Украину, как бы они не перекрашивались и переобувались на ходу.
Эта война есть последний, Богом данный шанс уничтожить коррупционное, судебное и олигархическое кубло, которое на давало жить и развиваться стране.
Бог уже намекнул нам, что следующего шанса избавиться от наших демонов не будет.
одна особа отак просто сама взяла і кудись передала великим оптом стратегічне озброєння, не питаючи дозволу ні у Верховного, ні у Генштабу, навіть у охорони на складах...
вам не здається, панове, що це малореально?
А чому? може ж то не їхня ініціатива, а наказ згори?
а по убийству Шеремета, а?
а по Роттердам+, а?
а по Свинарчукам?!))))
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лень всё перечислять, но... факты - вещь упрямая.
Результат = одно, большое, куда даже рюський корабль не посылают
А склади Луч знищені ударом авіації і якщо б вони там лишились цих б відео не було....
Так Зе зараз на хайпі, йому подобається бути лідером нації героїв але не треба забувати, що він не може злитися. Не може тому що "бородатий бабусі" нема куди бігти - її навіть Ізраїль (!!!) не приймає.
Ну тим не менш йому подобається і він стоїть, робить правильні заяви і начебто досі не зрадив. Це йому залік і можливо спишуться якісь гріхи, а може і всі.
Але його оточення, особливо Портновська шобла нікуди не зникла.
Думайте...
У меня вопрос - почему Пашинский, человек без полномочий, мог что-либо делать на оборонном предприятии. Это прямая уголовная ответственность руководителя предприятия, за несоблюдение режима предприятия. Такое рас***дяйство стоило нам взорванных складов в мирное время.
Всё передаваемое вооружение должно было оформляться актами с указанием что и кому..., а информация должна была быть направлена в Укроборонпром, как управляющей компании. Никто никого в шею не гнал с отчётами, так как понимали ситуацию, но не дать информацию - это должностное преступление.
Если это не сделали, то тут тоже ответственность руководителя предприятия и после войны с него всё равно бы спросили.
Как ни крути, а ДБР есть с чем разбираться, как и с Порошенко тоже.