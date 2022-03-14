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Новости Политика Украины
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арест (10381) Пашинский (727) Чорновол Татьяна (651) ГБР (2551)

ГБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ГБР пытается арестовать Пашинского за передачу

Следователь центрального аппарата ГБР Петрухин без постановления пришел арестовывать экс-нардепа Сергея Пашинского.

Об этом сообщил волонтер, глава Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, передает Цензор.НЕТ.

"Сергея Пашинского, который с первых дней войны передал вооружение в ВСУ на миллионы долларов, именно то экспортное оружие, которое участвовало в уничтожении 6-го полка РФ под Киевом и используется прямо сейчас, хочет арестовать ГБР.
Именно Пашинский стоит за созданием ракетных комплексов "Нептун", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана", РЗСО "Ольха", участвующих в боях по всей территории Украины. Именно Пашинский начал готовить расчеты ПТРК, которые сейчас приданы к разным подразделениям и отражают агрессию РФ. Именно Пашинский стал инициатором создания новой бригады особого назначения, которой было передано экспортное оружие. И вот теперь следователь центрального аппарата ГБР с кричащей фамилией Петрухин, без постановления, пришел его арестовывать. ФСБ работает профессионально и профессионально подрывает обороноспособность Украины", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ":Дело Пашинского: Суд оправдал экс-нардепа, мотивируя это тем, что каждый человек имеет право на самозащиту

"ГБР работает на ФСБ!!!. Меня собираются арестовывать за подбитый кацапский танк!!!! Я никогда ничего не просила, а тут прошу распространить... Мы должны бить москалей, а не сидеть за решеткой из-за диверсантов во власти..." По моей информации команду дал Ермак", - заявила позже экс-нардеп Татьяна Черновол.

"Рассказываю подробности. Сейчас я на боевом дежурстве и получила информацию - хуже, чем танки, которых я ожидаю. Я работаю с комплексом "Стугна". Экспортным. На счету моей девочки - вражеский "Ураган" и танк... Сегодня весь день боевая тревога. И тут меня предупреждают, что сейчас за мной приедет ГБР - арестовывать... Рассказываю: экспортная "Стугна" ко мне попала благодаря Пашинскому, который за месяц до войны организовал обучение операторов, договорился, что в случае нападения со складов предприятия, которое производит "Стугны", будет выдано оружие, которое производилось на экспорт.

Мы, в отличие от ОП, были уверены, что будет нападение на Киев... Я лично ездила и привозила ракеты... Их удалось забрать перед авиаударом - теперь завод и склады уничтожены. Благодаря Пашинскому сформировано более десятка подразделений. На нашем счету - десятки единиц сожженной техники из спасенных ракет по всей Украине - Кривой Рог, Бровары, Ирпень, Чернигов. У нас потери...

А что власть? Поблагодарила? ГБР сейчас вломилось в Хлебчу - арестовывать Пашинского. Ему инкриминируют хищение этих "Стугн", из которых мы бьем танки москалей. И по мне - арест. Правда, меня или не могут найти, или слабо* приехать на мою позицию, на передок.

Вопрос: это предательство ГБР или выше? Имею информацию - Ермак дал команду. Именно мне сказали, что дело склепал следователь Петрухин. Кто у нас занимается диверсантами - займитесь этим пи****ром-агентом ФСБ. А вот чем занимаюсь я", – объяснила Черновол.
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Топ комментарии
+129
клоуны как вы всех уже достали
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14.03.2022 14:21
+111
Історія з клістронами нічому не навчила Квартал-95...
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14.03.2022 14:21
+108
ДБР Петрухина пристрелите как саботажника
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14.03.2022 14:22
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Страница 3 из 3
Так, так ну чисто випадковому, порядному перехожому. Ну все так було, як ти тут нам розказуєш... І стаття заказуха, а ДБР у нас то просто взірець доброчесності, порядності, а ще там одні патріоти годуються. Масно так годуються, зелених гнид охороняючи. Ну і Портнов там ну ніяким боком. То також патріот, правда ж? А ще єрмак ну зовсім не продажна ****, а вся та зелена зграє за ці три роки ну просто в поті чола працювала, щоб посилити і армію, і обороноздатність і зовсім не грабувала і не нищила. Ну все, як ти кажеш. Правда ж?
Істеричка, як ти кажеш, Чорновіл, до речі, тими Стугнами сьогодні ворожі БТРи і танки валить, а ти чим займаєшся? зелену мерзоту охороняєш? От суки, курва. Але нічого, ше то все вам гикнеться, аж вдавитесь, падли.
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14.03.2022 15:38 Ответить
Щось мені не зрозуміло, яким чином Пашинський передав з державного підприємства "Луч" ПТРК "Стугна"? Типу приїхав на держпідприємство, сказав - Я поштар Пічкин Пашинський, приїхав забрати Стугни для ЗСУ, і саме експортні? А що, ніхто не запитав, яка ваша посада, де розпорядження Генштабу чи Укроборонпрому, чи взагалі, де якась довіреність від якоїсь посадової особи, яка має право видавати розпорядження на отримання цієї зброї?
Якийсь верх ідіотизму.
Так завтра на любий склад зброї, хтось прийде, скаже - я Залужний, наказую. видати мені усе що мені завгодно.
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14.03.2022 15:27 Ответить
Все просто, на зброю затрачені кошти,матеріали, та виплачена зарплатня працівникам,наразі не маючи можливості єкспорту та при тяжкої сітуацііі в країні, заможні люди можуть викупити цю зброю покривши расходи ,щоб передати ії до війська.Саме так і робить Порох. Доречі ,ці люди депутати, то це не аби хто.
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14.03.2022 15:41 Ответить
Та це військова зброя. Які ще заможні люди? Це ж не воєнторг і не збройний магазин. І Пашинський не депутат. І навіть якщо б був, не мав би ніякого права отримувати таку зброю. Отой пістолетік, наградний - це усе. Про Порошенка промовчу.
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14.03.2022 15:50 Ответить
А что там с заводом и его складом? Он целый? Или уничтожен ракетным обстрелом? И как назвать тех кто вывез оттуда оружие ДО обстрела?
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14.03.2022 16:12 Ответить
Повідомлення про знищення бази зберігання ракет ДП «ДержКБ «Луч» в Житомирській області від 27 лютого. Повідомлення Залужного про застосування експортних Стугн та Корсарів,, переданих ДП "Луч" від 9 березня. До чого тут Пашинський взагалі?
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14.03.2022 16:30 Ответить
И где эти ракеты находились 10 дней ПОСЛЕ уничтожения склада??? Вернее кто их вывез ДО уничтожения склада?
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14.03.2022 16:59 Ответить
Ось повідомлення КБ "Луч" від 27.02.2022

КБ "ЛУЧ"

27 February, 23:01 ·



ДП «ДержККБ «Луч» передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт.

Десятки комплексів «Скіф» та «Корсар», які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України.

ПТРК «Скіф» може працювати по цілях до 5 км. «Корсар» - до 2,5 км.

Фото нижче: підбиття декількох одиниць ворожої техніки. Зверніть увагу, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу.

Нагадуємо: щоб змінити мову інтерфейсу в експортних Скіфах, потрібно перед вмиканням тумблера живлення затиснути чотири нижні кнопки.
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14.03.2022 18:31 Ответить
фізичні особи можуть викупити зброю оптом за власний кошт на складах Укроборонпрому?????????????
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14.03.2022 15:57 Ответить
у москві продукція "Рошен" повно, йде з європейських країн, де є рашен
за власний кошт ніякого серйозного озброєння для України він не створював ніколи
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14.03.2022 16:08 Ответить
Він робить набагато більше ніж усі зелені керманичи, усі 8 років війни, і чомусь я не бачу зброї(хоч якоїсь допомоги) від прокату Сватів на московіі.
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14.03.2022 16:11 Ответить
ти просто не хочеш відкрити очі і побачити правду, точно як кацапка
тому постиш відверті нісенітниці, типу фізична особа може купити сама велику кількість стратегічної зброї в Україні, точно як кацапка
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14.03.2022 16:18 Ответить
Ще раз повторюю, для того щоб перевірити,є свідки ,документи, та сама зброя що зараз працює на захисті Києва, і якщо влада призоває до єдності ,треба підтримувати усіх,хто хоч щось робить для України, а якщо Єрмак хоче ковирятися зараз у політичних чварах,то може йому згадати вагнерівців,провалений оборонний заказ,недофинансування ЗСУ, шашлики і велике крадівницьтво? Кацапка не стала би виступати за єдність українців, кацяпам якраз дуже потрібен розбрат ,що і робить Ермак.
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14.03.2022 16:24 Ответить
Я згоден, що заможні люди можуть допомогти ЗСУ придбати зброю. Перечислить кошти на рахунок в МО. Але розпоряджатися цією зброєю, передавати, забирати не мають ніякого права.
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14.03.2022 16:05 Ответить
можуть,це робили і волонтери з початку війни,ви як прокинулися.А про Пороха точно ,краще промовчить,бо є купа доказів про його допомогу,поки ми з вами тут спілкуємося
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14.03.2022 16:07 Ответить
волонтери везли на фронт лише ту зброю, яку можна було купити в зброярських магазинах
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14.03.2022 16:09 Ответить
Вы сильно мечтали чтобы это оружие было уничтожено при уничтожении завода?
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14.03.2022 16:14 Ответить
Які це волонтери зброю типу ПТРК возили? Що, з дуба впали?
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14.03.2022 16:10 Ответить
нащо хватало коштів те і возили.Як вам хочетмся ,щоб Ермак,котрий відпустив вагнерівців зараз кошмарив тих ,хтохось чимось допомогають ЗСУ.Співпадіння?Навряд чи.Такі заяви Пашинського підтвержені не тільки свідками,але і документально,так що прийдеться прийняти правду, тим хто будував мости для оккупантів,і ця правда їм дуже не подобається.
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14.03.2022 16:14 Ответить
Та при чому тут кошти? Точно що з дуба впала. Які заяви Пашинського підтвердженні документально? Є накладні від ДП "Луч", з підписом посадових осіб підприємства? Тоді точно треба порушувати кримінальну справу, що державне підприємство віддало важку спеціалізовану зброю приватній особі. Такою зброєю повинно розпоряджатися виключно ЗСУ чи НГУ.
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14.03.2022 16:49 Ответить
Зброя передана ЗСУ,чи вам це не подобається.Чи не заморилися ви відкривати криминальні справи проти тих хто допомогає Україні.Може на вас ,зелені відкрити криминальну справу,за те що дерибанили гроші,та нічого не зробили за 3 роки для зміцнення ЗСУ?З дуба впав той хто дерибаниів Україну поки ворог стояв біля кордонів.Бачу вам там "з дуба " разом з Єрмаком дуже не подобається що ЗСУ озброювали ,недарма ви провалили обороний заказ під час війни.Ну як добре їздити кацяпам по мостах та дорогах?А зараз займаєтеся репресиями і стравлююте людей.Ось за що треба спитати і будь впервнений - прийде час!
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14.03.2022 17:25 Ответить
Мені не подобається, що приватні особи, не маючи ніяких повноважень чомусь розпоряджаються державним майном, більше того - спеціалізованою зброєю. На те є відповідні структури у МО.
До того ж зброя була передана ще 27.02. А потім звідкись з'явилися Гаї та Пашинські.
Ось повідомлення КБ "Луч" від 27.02.2022

КБ "ЛУЧ"

27 February, 23:01 ·



ДП «ДержККБ «Луч» передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт.

Десятки комплексів «Скіф» та «Корсар», які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України.

ПТРК «Скіф» може працювати по цілях до 5 км. «Корсар» - до 2,5 км.

Фото нижче: підбиття декількох одиниць ворожої техніки. Зверніть увагу, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу.

Нагадуємо: щоб змінити мову інтерфейсу в експортних Скіфах, потрібно перед вмиканням тумблера живлення затиснути чотири нижні кнопки.

А Єрмака зі своїми фантазіями можете запхнути собі куди бажаєте.
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14.03.2022 17:36 Ответить
,0/ Почему то не удивлён.
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14.03.2022 15:28 Ответить
це ж треба,почитала коментарі і була дуже здивована,учора за пропопозицію усім заможним керманичам підключитися до пересічних громодян і поділитися своїма мільонами, дописувач "Андруша Українець" поскаржився на мене адміністратору що яображаю президента .Адмін написав мені якщо я буду займатися політичними чварами то краще геть мене з ЦН до тероборони.і видаляв мої коментарі,а наразі тут просто бунт.Чи адмін змінився , чи проти більшості не пішов,бо легко травити жінку у котрої уся родина в теробороні,і захищати Анруш котрі пока я піду в оборону будуть тут калякати,чи просто усю гілку незадоволених видалити це вже занадто.Дякую тим хто має сміливість казати правду,разом ми сила.
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14.03.2022 15:38 Ответить
Читаю комментарии к многим постам. Через три недели войны опять начали "зраду"? Опять "кто виноват"?
На это Путин и рассчитывал. Запишите все факты на бумажку, сохраните документы и фото на дисках и флешках и т.п. После войны вернетесь к этим вопросам.
И нужно не допустить, чтобы Кива, Суркисы, Шуфрич и другое ОПЗЖ вернулось на Украину, как бы они не перекрашивались и переобувались на ходу.
Эта война есть последний, Богом данный шанс уничтожить коррупционное, судебное и олигархическое кубло, которое на давало жить и развиваться стране.
Бог уже намекнул нам, что следующего шанса избавиться от наших демонов не будет.
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14.03.2022 15:44 Ответить
Не вийде,зраду щукають не тут ,зраду шукає Ермак, немає йому покою,мабуть хоче щоб нарешті йому згадали вагнерівців.Декілька днів тому Ермак із своєю ДБР ,котру українською ніяк не повертається назвати,кошмарив Муженко і Залужного,тепер у нього винні ті ,хто хоть щось ззробив для захисту країни.Ось хто робить розбрат,чи то завдання від кремля?
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14.03.2022 16:03 Ответить
Не "на", а "в" Украину!
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14.03.2022 21:57 Ответить
Следователя - ликвидировать за подрыв обороноспособности!
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14.03.2022 15:57 Ответить
И этого жирного вонючого ****** дЕрмака заодно! Эта **** работает на *****!
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14.03.2022 21:51 Ответить
якась муйня
одна особа отак просто сама взяла і кудись передала великим оптом стратегічне озброєння, не питаючи дозволу ні у Верховного, ні у Генштабу, навіть у охорони на складах...
вам не здається, панове, що це малореально?
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14.03.2022 16:00 Ответить
Не можливо зробити висновки зі слів самого Пашинського та його близьких соратників. Єдине що можна точно сказати, що в подібній ситуації потрібно тримати голову холодною...
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14.03.2022 16:08 Ответить
згоден, чекаємо на пояснення іншої сторони, тоді й зробимо висновки
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14.03.2022 16:10 Ответить
інша сторона має таких альтерів в одному місці. Скаже, що нікого не посилав, бо він не має права вмішуватися в розслідування. До сих пір не наказані слідчі за конфісковані клістрони.
А чому? може ж то не їхня ініціатива, а наказ згори?
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14.03.2022 16:39 Ответить
а что там по бронежилетам Марченко, два года+ прошло, а?

а по убийству Шеремета, а?

а по Роттердам+, а?

а по Свинарчукам?!))))

........................................................................

лень всё перечислять, но... факты - вещь упрямая.

Результат = одно, большое, куда даже рюський корабль не посылают
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14.03.2022 21:56 Ответить
Так напевно цього підорка Пашинського ДБР за щось інше взяла, а він вирішив стугнами прикритися. Яку воно зараз займає посаду і чому не сидить?
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14.03.2022 16:08 Ответить
Та на підорка більше виглядаєш ти.
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14.03.2022 16:13 Ответить
У вас там война или что? Этого придурка из ГБР пустить голого по минному полю.
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14.03.2022 16:11 Ответить
Какая дичь.....
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14.03.2022 16:31 Ответить
днів пять назад як вводу дивився, коли згадав про гариків *********.І ось тобі на. Склади заводу знищені вщент, а тут Паша, наймит імперіалістів вже давно так взяв Стугни, що літінант не знав. А ці доповіли в рейх стугон не має, розбомбили точно, а звідти -брешете паскуди, Танька шпарить і хвастається. В переговорників взмокли зади. Гарики, негайно арештувати і Пашу і Таньку а Стугни забрати з фронту, вони арабам належать. Ох недарма єрмачок викатує за переговори з Єрусалимом, запропонував пускати родичів до тих, хто там вже є. Невже хоче здриснути, він же євреєм, правда горським, числиться. Потрібно повідомити посольство Ізраїлю про те, що цей фрукт шпійон рузге
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14.03.2022 16:42 Ответить
Використовуючи війну зачищають політичне поле. Сильно сильно...
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14.03.2022 17:33 Ответить
Кстати, это все мог организовать сам Пашинский. Цель - очиститься от всех предыдущих грехов, не только снайперские винтовки на Майдане.... "Герой" же явно не положительный....
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14.03.2022 17:43 Ответить
Хотілось би послухати дві сторони.
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14.03.2022 19:56 Ответить
блин, объясните мне плиз - кто СЕЙЧАС Пашинский. Какова его должность вот когда он передавал/забирал это вооружение?
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14.03.2022 20:35 Ответить
Що не ясно, нас відволікають щоб ми поміж собою сварилися.
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14.03.2022 21:02 Ответить
Тик вроді вже домовилися - усі політичні розборки - після Перемоги над москалями !!!
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14.03.2022 21:50 Ответить
Я не знаю хто там правий чи не правий але більшість останніх відео із знищенням колон саме з цими арабськими стугнами......
А склади Луч знищені ударом авіації і якщо б вони там лишились цих б відео не було....
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14.03.2022 22:18 Ответить
Ознакомился с информацией изложенной Пашинским иЧерновол ,то если это правда то это же продолжение предательства Ермаком .Несмотря на военные действия изложенные факты должны немедленно расследованы соответствующимы органами и виновные в предательстве должны немедленно наказаны а все мы должны немедленно ознакомлены.Зеленский должен отреагировать.Ознакомился среди ночи и наверное не усну.В1941--1945 г выновные были бы немедленно рас стреляны.
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15.03.2022 03:21 Ответить
😡😡😡😡
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15.03.2022 06:25 Ответить
Таня, встречай всех этих дбровских ********* петрухиных дружественным огнем. Шмаркля квартальная, может пора всех этих петрухиных со своими квартальными ********** на передовую, вы уже ******* нам ******* про героИЗЬМ и ваш ********************** патриотИЗЬМ.
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15.03.2022 09:14 Ответить
Эти внутренние гниды , как Ермак и его подонки путлера во власти, пиарясь на крови, никак не успокоятся и продолжают террор против патриотов Украины. Кто посылал на три буквы союзников, которые начали поставлять вооружение в Украину, зная точно, что путлер нападёт? Как там шашлык у тех, кто по совету гаранта за пару дней до войны его замочил? У гаранта только одно достоинство, не сбежал, находясь под огромной охраной. Уже " Герой".Пиар на крови. С фашистами борются патриоты Украины на передовой, а не тыловые крысы путлера Ермак, Портнов, продажное ДБР и гарант .
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15.03.2022 11:45 Ответить
Эти подонки, внутренние гниды, пиарятся на крови патриотов Украины. Кто посылал союзников на три буквы, когда они, предупреждая гаранта о нападении путлера, начали поставлять оружие в Украину. Как шашлык, Вова? Не прокис? Теперь они за большой охраной пытаются в наручниках вывезти в тюрьму патриотов Украины, которые на передовой уничтожают этими Стогнами путлеровские танки. Основная заслуга гаранта, что не сбежал. Некуда было. Пошли суки путлера на передовую со Стогнами в руках уничтожать фашистов, а не терроризировать , сидя в бункере, патриотов Украины на передовой. Твари.
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15.03.2022 12:03 Ответить
Кстати, информация о недавно уничтоженном полицией Киева, бывшем СБУ-ушнике Дмитрии Демьяненко. Который решил бежать к своему кремлевскому куратору .Думаю не с пустыми руками. От кого и что он имел в руках? С кем он был связан и от кого из внутренних гнид получил документы? Явно не от простого военного с передовой. Что-то украинские СМИ ничего не пишут. Зато путлеровские СМИ лили слёзы по погибшему от рук украинских нацистов в Киеве, Героя России, ГРУ-шника Дмитрия Демьяненко. Фашисты поклялись отомстить за него проклятым " бандеровцам" .
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15.03.2022 12:25 Ответить
"Швондер, Вяземская, Пеструхин и Жаровкин"
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17.03.2022 05:44 Ответить
Ну, а що змінилося у владі?
Так Зе зараз на хайпі, йому подобається бути лідером нації героїв але не треба забувати, що він не може злитися. Не може тому що "бородатий бабусі" нема куди бігти - її навіть Ізраїль (!!!) не приймає.
Ну тим не менш йому подобається і він стоїть, робить правильні заяви і начебто досі не зрадив. Це йому залік і можливо спишуться якісь гріхи, а може і всі.
Але його оточення, особливо Портновська шобла нікуди не зникла.
Думайте...
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18.03.2022 11:48 Ответить
пашинский тот еще фрукт, только пованивает тухлым.
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19.03.2022 19:44 Ответить
Укроборонпром, своими распоряжениями и так дал команду всем предприятиям направить в ВСУ вооружение предназначенное на экспорт.
У меня вопрос - почему Пашинский, человек без полномочий, мог что-либо делать на оборонном предприятии. Это прямая уголовная ответственность руководителя предприятия, за несоблюдение режима предприятия. Такое рас***дяйство стоило нам взорванных складов в мирное время.
Всё передаваемое вооружение должно было оформляться актами с указанием что и кому..., а информация должна была быть направлена в Укроборонпром, как управляющей компании. Никто никого в шею не гнал с отчётами, так как понимали ситуацию, но не дать информацию - это должностное преступление.
Если это не сделали, то тут тоже ответственность руководителя предприятия и после войны с него всё равно бы спросили.
Как ни крути, а ДБР есть с чем разбираться, как и с Порошенко тоже.
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20.03.2022 07:20 Ответить
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