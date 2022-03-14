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Новини Політика України
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арешт (1632) Пашинський (366) Чорновол Тетяна (251) ДБР (2567)

ДБР намагається заарештувати Пашинського за передачу "Стугн" на фронт

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ДБР намагається заарештувати Пашинського за передачу

Слідчий центрального апарату ДБР Петрухін без постанови прийшов арештовувати екснардепа Сергія Пашинського.

Про це повідомив волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай, передає Цензор.НЕТ.

"Сергія Пашинського, який з перших днів війни передав озброєння в ЗСУ на мільйони долларів, саме ту експортну зброю, яка брала участь в знищенні 6 полку РФ під Києвом і використовується прямо зараз, хоче заарештувати ДБР. Саме Пашинський стоїть за створенням Ракетних комплексів "Нептун", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана", РЗСО "Вільха", які беруть участь в боях по всій території України, саме Пашинський почав готувати розрахунки ПТРК, які зараз придані до різних підрозділів і відбивають агресію РФ . Саме Пашинський став ініціатором створення нової бригади особливого призначення, якій було передано експортну зброю. І от тепер, слідчий центрального апарату ДБР з кричущим прізвищем Петрухін, без постанови, прийшов його арештовувати. Росіяни визначили точки супротиву України і почали вибивати ці центри через свою агентури в силовому блоці. ФСБ працює професійно і професійно підриває обороноздатність України", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа Пашинського: Суд виправдав екснардепа, мотивуючи це тим, що кожна людина має право на самозахист

"ДБР працює на ФСБ!!!. Мене збираються арештовувати за підбитий кацапський танк!!!! Я ніколи нічого не просила, а тут прошу поширити...Ми повинні бити москалів, а не сидіти за гратами через диверсантів у владі....За моєю інфою команду дав Єрмак", - заявила пізніше екснардеп Тетяна Чорновол.

"Розказую подробиці. Зараз я на бойовому чергуванні і отримала інформацію гіршу ніж танки, яких я очікую. Я працюю з комплексом "Стугна". Експортним. На рахунку моєї дівчинки ворожий "Ураган" і танк...Сьогодні весь день бойова тривога...І тут мене попереджують, що зараз за мною приїде ДБР - арештовувати. І нажаль це не жарт...Розказую, експортна "Стугна" мені потрапила завдяки Пашинському, який за місяць до війни організував навчання операторів, домовився, що у випадку нападу зі складів підприємства, яке виробляє "Стугни" буде видана зброя, що робилася на експорт. Ми на відміну від ОП були впевнені, що буде напад на Київ... Я особисто їздила і привозила ракети... їх вдалося забрати, перед авіаударом -завод і склади знищені. Завдяки Пашинському, сформовано більше десятка підрозділів на нашому рахунку десятки спаленої техніки з врятованих ракет по всій Україні- Кривий ріг, Бровари, Ірпінь, Чернігів, у нас втрати... А що влада? Подякувала? ДБР зараз вломилося в Хлебчу арештовувати Пашинського, йому інкримінують розкрадання цих Стугн з яких ми б'ємо танки москалів. І по мені арешт. Правда, мене чи не можуть знайти, або слабо приїхати на мою позицію на передок. Питання, це зрада ДБР чи вище? Маю інформацію Ермак дав команду. Конкретно мені сказали справу склепав слідчий Петрухін. Хто в нас займається диверсантами - займіться цим п##аром- агентом ФСБ. А ось чим займаюся я", - пояснила Чорновол.
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Топ коментарі
+129
клоуны как вы всех уже достали
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14.03.2022 14:21
+111
Історія з клістронами нічому не навчила Квартал-95...
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14.03.2022 14:21
+108
ДБР Петрухина пристрелите как саботажника
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14.03.2022 14:22
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Так, так ну чисто випадковому, порядному перехожому. Ну все так було, як ти тут нам розказуєш... І стаття заказуха, а ДБР у нас то просто взірець доброчесності, порядності, а ще там одні патріоти годуються. Масно так годуються, зелених гнид охороняючи. Ну і Портнов там ну ніяким боком. То також патріот, правда ж? А ще єрмак ну зовсім не продажна ****, а вся та зелена зграє за ці три роки ну просто в поті чола працювала, щоб посилити і армію, і обороноздатність і зовсім не грабувала і не нищила. Ну все, як ти кажеш. Правда ж?
Істеричка, як ти кажеш, Чорновіл, до речі, тими Стугнами сьогодні ворожі БТРи і танки валить, а ти чим займаєшся? зелену мерзоту охороняєш? От суки, курва. Але нічого, ше то все вам гикнеться, аж вдавитесь, падли.
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14.03.2022 15:38 Відповісти
Щось мені не зрозуміло, яким чином Пашинський передав з державного підприємства "Луч" ПТРК "Стугна"? Типу приїхав на держпідприємство, сказав - Я поштар Пічкин Пашинський, приїхав забрати Стугни для ЗСУ, і саме експортні? А що, ніхто не запитав, яка ваша посада, де розпорядження Генштабу чи Укроборонпрому, чи взагалі, де якась довіреність від якоїсь посадової особи, яка має право видавати розпорядження на отримання цієї зброї?
Якийсь верх ідіотизму.
Так завтра на любий склад зброї, хтось прийде, скаже - я Залужний, наказую. видати мені усе що мені завгодно.
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14.03.2022 15:27 Відповісти
Все просто, на зброю затрачені кошти,матеріали, та виплачена зарплатня працівникам,наразі не маючи можливості єкспорту та при тяжкої сітуацііі в країні, заможні люди можуть викупити цю зброю покривши расходи ,щоб передати ії до війська.Саме так і робить Порох. Доречі ,ці люди депутати, то це не аби хто.
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14.03.2022 15:41 Відповісти
Та це військова зброя. Які ще заможні люди? Це ж не воєнторг і не збройний магазин. І Пашинський не депутат. І навіть якщо б був, не мав би ніякого права отримувати таку зброю. Отой пістолетік, наградний - це усе. Про Порошенка промовчу.
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14.03.2022 15:50 Відповісти
А что там с заводом и его складом? Он целый? Или уничтожен ракетным обстрелом? И как назвать тех кто вывез оттуда оружие ДО обстрела?
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14.03.2022 16:12 Відповісти
Повідомлення про знищення бази зберігання ракет ДП «ДержКБ «Луч» в Житомирській області від 27 лютого. Повідомлення Залужного про застосування експортних Стугн та Корсарів,, переданих ДП "Луч" від 9 березня. До чого тут Пашинський взагалі?
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14.03.2022 16:30 Відповісти
И где эти ракеты находились 10 дней ПОСЛЕ уничтожения склада??? Вернее кто их вывез ДО уничтожения склада?
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14.03.2022 16:59 Відповісти
Ось повідомлення КБ "Луч" від 27.02.2022

КБ "ЛУЧ"

27 February, 23:01 ·



ДП «ДержККБ «Луч» передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт.

Десятки комплексів «Скіф» та «Корсар», які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України.

ПТРК «Скіф» може працювати по цілях до 5 км. «Корсар» - до 2,5 км.

Фото нижче: підбиття декількох одиниць ворожої техніки. Зверніть увагу, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу.

Нагадуємо: щоб змінити мову інтерфейсу в експортних Скіфах, потрібно перед вмиканням тумблера живлення затиснути чотири нижні кнопки.
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14.03.2022 18:31 Відповісти
фізичні особи можуть викупити зброю оптом за власний кошт на складах Укроборонпрому?????????????
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14.03.2022 15:57 Відповісти
у москві продукція "Рошен" повно, йде з європейських країн, де є рашен
за власний кошт ніякого серйозного озброєння для України він не створював ніколи
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14.03.2022 16:08 Відповісти
Він робить набагато більше ніж усі зелені керманичи, усі 8 років війни, і чомусь я не бачу зброї(хоч якоїсь допомоги) від прокату Сватів на московіі.
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14.03.2022 16:11 Відповісти
ти просто не хочеш відкрити очі і побачити правду, точно як кацапка
тому постиш відверті нісенітниці, типу фізична особа може купити сама велику кількість стратегічної зброї в Україні, точно як кацапка
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14.03.2022 16:18 Відповісти
Ще раз повторюю, для того щоб перевірити,є свідки ,документи, та сама зброя що зараз працює на захисті Києва, і якщо влада призоває до єдності ,треба підтримувати усіх,хто хоч щось робить для України, а якщо Єрмак хоче ковирятися зараз у політичних чварах,то може йому згадати вагнерівців,провалений оборонний заказ,недофинансування ЗСУ, шашлики і велике крадівницьтво? Кацапка не стала би виступати за єдність українців, кацяпам якраз дуже потрібен розбрат ,що і робить Ермак.
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14.03.2022 16:24 Відповісти
Я згоден, що заможні люди можуть допомогти ЗСУ придбати зброю. Перечислить кошти на рахунок в МО. Але розпоряджатися цією зброєю, передавати, забирати не мають ніякого права.
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14.03.2022 16:05 Відповісти
можуть,це робили і волонтери з початку війни,ви як прокинулися.А про Пороха точно ,краще промовчить,бо є купа доказів про його допомогу,поки ми з вами тут спілкуємося
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14.03.2022 16:07 Відповісти
волонтери везли на фронт лише ту зброю, яку можна було купити в зброярських магазинах
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14.03.2022 16:09 Відповісти
Вы сильно мечтали чтобы это оружие было уничтожено при уничтожении завода?
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14.03.2022 16:14 Відповісти
Які це волонтери зброю типу ПТРК возили? Що, з дуба впали?
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14.03.2022 16:10 Відповісти
нащо хватало коштів те і возили.Як вам хочетмся ,щоб Ермак,котрий відпустив вагнерівців зараз кошмарив тих ,хтохось чимось допомогають ЗСУ.Співпадіння?Навряд чи.Такі заяви Пашинського підтвержені не тільки свідками,але і документально,так що прийдеться прийняти правду, тим хто будував мости для оккупантів,і ця правда їм дуже не подобається.
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14.03.2022 16:14 Відповісти
Та при чому тут кошти? Точно що з дуба впала. Які заяви Пашинського підтвердженні документально? Є накладні від ДП "Луч", з підписом посадових осіб підприємства? Тоді точно треба порушувати кримінальну справу, що державне підприємство віддало важку спеціалізовану зброю приватній особі. Такою зброєю повинно розпоряджатися виключно ЗСУ чи НГУ.
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14.03.2022 16:49 Відповісти
Зброя передана ЗСУ,чи вам це не подобається.Чи не заморилися ви відкривати криминальні справи проти тих хто допомогає Україні.Може на вас ,зелені відкрити криминальну справу,за те що дерибанили гроші,та нічого не зробили за 3 роки для зміцнення ЗСУ?З дуба впав той хто дерибаниів Україну поки ворог стояв біля кордонів.Бачу вам там "з дуба " разом з Єрмаком дуже не подобається що ЗСУ озброювали ,недарма ви провалили обороний заказ під час війни.Ну як добре їздити кацяпам по мостах та дорогах?А зараз займаєтеся репресиями і стравлююте людей.Ось за що треба спитати і будь впервнений - прийде час!
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14.03.2022 17:25 Відповісти
Мені не подобається, що приватні особи, не маючи ніяких повноважень чомусь розпоряджаються державним майном, більше того - спеціалізованою зброєю. На те є відповідні структури у МО.
До того ж зброя була передана ще 27.02. А потім звідкись з'явилися Гаї та Пашинські.
Ось повідомлення КБ "Луч" від 27.02.2022

КБ "ЛУЧ"

27 February, 23:01 ·



ДП «ДержККБ «Луч» передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт.

Десятки комплексів «Скіф» та «Корсар», які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України.

ПТРК «Скіф» може працювати по цілях до 5 км. «Корсар» - до 2,5 км.

Фото нижче: підбиття декількох одиниць ворожої техніки. Зверніть увагу, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу.

Нагадуємо: щоб змінити мову інтерфейсу в експортних Скіфах, потрібно перед вмиканням тумблера живлення затиснути чотири нижні кнопки.

А Єрмака зі своїми фантазіями можете запхнути собі куди бажаєте.
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14.03.2022 17:36 Відповісти
,0/ Почему то не удивлён.
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14.03.2022 15:28 Відповісти
це ж треба,почитала коментарі і була дуже здивована,учора за пропопозицію усім заможним керманичам підключитися до пересічних громодян і поділитися своїма мільонами, дописувач "Андруша Українець" поскаржився на мене адміністратору що яображаю президента .Адмін написав мені якщо я буду займатися політичними чварами то краще геть мене з ЦН до тероборони.і видаляв мої коментарі,а наразі тут просто бунт.Чи адмін змінився , чи проти більшості не пішов,бо легко травити жінку у котрої уся родина в теробороні,і захищати Анруш котрі пока я піду в оборону будуть тут калякати,чи просто усю гілку незадоволених видалити це вже занадто.Дякую тим хто має сміливість казати правду,разом ми сила.
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14.03.2022 15:38 Відповісти
Читаю комментарии к многим постам. Через три недели войны опять начали "зраду"? Опять "кто виноват"?
На это Путин и рассчитывал. Запишите все факты на бумажку, сохраните документы и фото на дисках и флешках и т.п. После войны вернетесь к этим вопросам.
И нужно не допустить, чтобы Кива, Суркисы, Шуфрич и другое ОПЗЖ вернулось на Украину, как бы они не перекрашивались и переобувались на ходу.
Эта война есть последний, Богом данный шанс уничтожить коррупционное, судебное и олигархическое кубло, которое на давало жить и развиваться стране.
Бог уже намекнул нам, что следующего шанса избавиться от наших демонов не будет.
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14.03.2022 15:44 Відповісти
Не вийде,зраду щукають не тут ,зраду шукає Ермак, немає йому покою,мабуть хоче щоб нарешті йому згадали вагнерівців.Декілька днів тому Ермак із своєю ДБР ,котру українською ніяк не повертається назвати,кошмарив Муженко і Залужного,тепер у нього винні ті ,хто хоть щось ззробив для захисту країни.Ось хто робить розбрат,чи то завдання від кремля?
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14.03.2022 16:03 Відповісти
Не "на", а "в" Украину!
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14.03.2022 21:57 Відповісти
Следователя - ликвидировать за подрыв обороноспособности!
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14.03.2022 15:57 Відповісти
И этого жирного вонючого ****** дЕрмака заодно! Эта **** работает на *****!
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14.03.2022 21:51 Відповісти
якась муйня
одна особа отак просто сама взяла і кудись передала великим оптом стратегічне озброєння, не питаючи дозволу ні у Верховного, ні у Генштабу, навіть у охорони на складах...
вам не здається, панове, що це малореально?
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14.03.2022 16:00 Відповісти
Не можливо зробити висновки зі слів самого Пашинського та його близьких соратників. Єдине що можна точно сказати, що в подібній ситуації потрібно тримати голову холодною...
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14.03.2022 16:08 Відповісти
згоден, чекаємо на пояснення іншої сторони, тоді й зробимо висновки
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14.03.2022 16:10 Відповісти
інша сторона має таких альтерів в одному місці. Скаже, що нікого не посилав, бо він не має права вмішуватися в розслідування. До сих пір не наказані слідчі за конфісковані клістрони.
А чому? може ж то не їхня ініціатива, а наказ згори?
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14.03.2022 16:39 Відповісти
а что там по бронежилетам Марченко, два года+ прошло, а?

а по убийству Шеремета, а?

а по Роттердам+, а?

а по Свинарчукам?!))))

........................................................................

лень всё перечислять, но... факты - вещь упрямая.

Результат = одно, большое, куда даже рюський корабль не посылают
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14.03.2022 21:56 Відповісти
Так напевно цього підорка Пашинського ДБР за щось інше взяла, а він вирішив стугнами прикритися. Яку воно зараз займає посаду і чому не сидить?
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14.03.2022 16:08 Відповісти
Та на підорка більше виглядаєш ти.
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14.03.2022 16:13 Відповісти
У вас там война или что? Этого придурка из ГБР пустить голого по минному полю.
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14.03.2022 16:11 Відповісти
Какая дичь.....
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14.03.2022 16:31 Відповісти
днів пять назад як вводу дивився, коли згадав про гариків *********.І ось тобі на. Склади заводу знищені вщент, а тут Паша, наймит імперіалістів вже давно так взяв Стугни, що літінант не знав. А ці доповіли в рейх стугон не має, розбомбили точно, а звідти -брешете паскуди, Танька шпарить і хвастається. В переговорників взмокли зади. Гарики, негайно арештувати і Пашу і Таньку а Стугни забрати з фронту, вони арабам належать. Ох недарма єрмачок викатує за переговори з Єрусалимом, запропонував пускати родичів до тих, хто там вже є. Невже хоче здриснути, він же євреєм, правда горським, числиться. Потрібно повідомити посольство Ізраїлю про те, що цей фрукт шпійон рузге
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14.03.2022 16:42 Відповісти
Використовуючи війну зачищають політичне поле. Сильно сильно...
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14.03.2022 17:33 Відповісти
Кстати, это все мог организовать сам Пашинский. Цель - очиститься от всех предыдущих грехов, не только снайперские винтовки на Майдане.... "Герой" же явно не положительный....
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14.03.2022 17:43 Відповісти
Хотілось би послухати дві сторони.
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14.03.2022 19:56 Відповісти
блин, объясните мне плиз - кто СЕЙЧАС Пашинский. Какова его должность вот когда он передавал/забирал это вооружение?
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14.03.2022 20:35 Відповісти
Що не ясно, нас відволікають щоб ми поміж собою сварилися.
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14.03.2022 21:02 Відповісти
Тик вроді вже домовилися - усі політичні розборки - після Перемоги над москалями !!!
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14.03.2022 21:50 Відповісти
Я не знаю хто там правий чи не правий але більшість останніх відео із знищенням колон саме з цими арабськими стугнами......
А склади Луч знищені ударом авіації і якщо б вони там лишились цих б відео не було....
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14.03.2022 22:18 Відповісти
Ознакомился с информацией изложенной Пашинским иЧерновол ,то если это правда то это же продолжение предательства Ермаком .Несмотря на военные действия изложенные факты должны немедленно расследованы соответствующимы органами и виновные в предательстве должны немедленно наказаны а все мы должны немедленно ознакомлены.Зеленский должен отреагировать.Ознакомился среди ночи и наверное не усну.В1941--1945 г выновные были бы немедленно рас стреляны.
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15.03.2022 03:21 Відповісти
😡😡😡😡
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15.03.2022 06:25 Відповісти
Таня, встречай всех этих дбровских ********* петрухиных дружественным огнем. Шмаркля квартальная, может пора всех этих петрухиных со своими квартальными ********** на передовую, вы уже ******* нам ******* про героИЗЬМ и ваш ********************** патриотИЗЬМ.
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15.03.2022 09:14 Відповісти
Эти внутренние гниды , как Ермак и его подонки путлера во власти, пиарясь на крови, никак не успокоятся и продолжают террор против патриотов Украины. Кто посылал на три буквы союзников, которые начали поставлять вооружение в Украину, зная точно, что путлер нападёт? Как там шашлык у тех, кто по совету гаранта за пару дней до войны его замочил? У гаранта только одно достоинство, не сбежал, находясь под огромной охраной. Уже " Герой".Пиар на крови. С фашистами борются патриоты Украины на передовой, а не тыловые крысы путлера Ермак, Портнов, продажное ДБР и гарант .
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15.03.2022 11:45 Відповісти
Эти подонки, внутренние гниды, пиарятся на крови патриотов Украины. Кто посылал союзников на три буквы, когда они, предупреждая гаранта о нападении путлера, начали поставлять оружие в Украину. Как шашлык, Вова? Не прокис? Теперь они за большой охраной пытаются в наручниках вывезти в тюрьму патриотов Украины, которые на передовой уничтожают этими Стогнами путлеровские танки. Основная заслуга гаранта, что не сбежал. Некуда было. Пошли суки путлера на передовую со Стогнами в руках уничтожать фашистов, а не терроризировать , сидя в бункере, патриотов Украины на передовой. Твари.
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15.03.2022 12:03 Відповісти
Кстати, информация о недавно уничтоженном полицией Киева, бывшем СБУ-ушнике Дмитрии Демьяненко. Который решил бежать к своему кремлевскому куратору .Думаю не с пустыми руками. От кого и что он имел в руках? С кем он был связан и от кого из внутренних гнид получил документы? Явно не от простого военного с передовой. Что-то украинские СМИ ничего не пишут. Зато путлеровские СМИ лили слёзы по погибшему от рук украинских нацистов в Киеве, Героя России, ГРУ-шника Дмитрия Демьяненко. Фашисты поклялись отомстить за него проклятым " бандеровцам" .
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15.03.2022 12:25 Відповісти
"Швондер, Вяземская, Пеструхин и Жаровкин"
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17.03.2022 05:44 Відповісти
Ну, а що змінилося у владі?
Так Зе зараз на хайпі, йому подобається бути лідером нації героїв але не треба забувати, що він не може злитися. Не може тому що "бородатий бабусі" нема куди бігти - її навіть Ізраїль (!!!) не приймає.
Ну тим не менш йому подобається і він стоїть, робить правильні заяви і начебто досі не зрадив. Це йому залік і можливо спишуться якісь гріхи, а може і всі.
Але його оточення, особливо Портновська шобла нікуди не зникла.
Думайте...
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18.03.2022 11:48 Відповісти
пашинский тот еще фрукт, только пованивает тухлым.
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19.03.2022 19:44 Відповісти
Укроборонпром, своими распоряжениями и так дал команду всем предприятиям направить в ВСУ вооружение предназначенное на экспорт.
У меня вопрос - почему Пашинский, человек без полномочий, мог что-либо делать на оборонном предприятии. Это прямая уголовная ответственность руководителя предприятия, за несоблюдение режима предприятия. Такое рас***дяйство стоило нам взорванных складов в мирное время.
Всё передаваемое вооружение должно было оформляться актами с указанием что и кому..., а информация должна была быть направлена в Укроборонпром, как управляющей компании. Никто никого в шею не гнал с отчётами, так как понимали ситуацию, но не дать информацию - это должностное преступление.
Если это не сделали, то тут тоже ответственность руководителя предприятия и после войны с него всё равно бы спросили.
Как ни крути, а ДБР есть с чем разбираться, как и с Порошенко тоже.
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20.03.2022 07:20 Відповісти
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