ДБР намагається заарештувати Пашинського за передачу "Стугн" на фронт

Слідчий центрального апарату ДБР Петрухін без постанови прийшов арештовувати екснардепа Сергія Пашинського.

Про це повідомив волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай, передає Цензор.НЕТ.

"Сергія Пашинського, який з перших днів війни передав озброєння в ЗСУ на мільйони долларів, саме ту експортну зброю, яка брала участь в знищенні 6 полку РФ під Києвом і використовується прямо зараз, хоче заарештувати ДБР. Саме Пашинський стоїть за створенням Ракетних комплексів "Нептун", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана", РЗСО "Вільха", які беруть участь в боях по всій території України, саме Пашинський почав готувати розрахунки ПТРК, які зараз придані до різних підрозділів і відбивають агресію РФ . Саме Пашинський став ініціатором створення нової бригади особливого призначення, якій було передано експортну зброю. І от тепер, слідчий центрального апарату ДБР з кричущим прізвищем Петрухін, без постанови, прийшов його арештовувати. Росіяни визначили точки супротиву України і почали вибивати ці центри через свою агентури в силовому блоці. ФСБ працює професійно і професійно підриває обороноздатність України", - заявив він.

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"ДБР працює на ФСБ!!!. Мене збираються арештовувати за підбитий кацапський танк!!!! Я ніколи нічого не просила, а тут прошу поширити...Ми повинні бити москалів, а не сидіти за гратами через диверсантів у владі....За моєю інфою команду дав Єрмак", - заявила пізніше екснардеп Тетяна Чорновол.

"Розказую подробиці. Зараз я на бойовому чергуванні і отримала інформацію гіршу ніж танки, яких я очікую. Я працюю з комплексом "Стугна". Експортним. На рахунку моєї дівчинки ворожий "Ураган" і танк...Сьогодні весь день бойова тривога...І тут мене попереджують, що зараз за мною приїде ДБР - арештовувати. І нажаль це не жарт...Розказую, експортна "Стугна" мені потрапила завдяки Пашинському, який за місяць до війни організував навчання операторів, домовився, що у випадку нападу зі складів підприємства, яке виробляє "Стугни" буде видана зброя, що робилася на експорт. Ми на відміну від ОП були впевнені, що буде напад на Київ... Я особисто їздила і привозила ракети... їх вдалося забрати, перед авіаударом -завод і склади знищені. Завдяки Пашинському, сформовано більше десятка підрозділів на нашому рахунку десятки спаленої техніки з врятованих ракет по всій Україні- Кривий ріг, Бровари, Ірпінь, Чернігів, у нас втрати... А що влада? Подякувала? ДБР зараз вломилося в Хлебчу арештовувати Пашинського, йому інкримінують розкрадання цих Стугн з яких ми б'ємо танки москалів. І по мені арешт. Правда, мене чи не можуть знайти, або слабо приїхати на мою позицію на передок. Питання, це зрада ДБР чи вище? Маю інформацію Ермак дав команду. Конкретно мені сказали справу склепав слідчий Петрухін. Хто в нас займається диверсантами - займіться цим п##аром- агентом ФСБ. А ось чим займаюся я", - пояснила Чорновол.