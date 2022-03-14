ДБР намагається заарештувати Пашинського за передачу "Стугн" на фронт
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Слідчий центрального апарату ДБР Петрухін без постанови прийшов арештовувати екснардепа Сергія Пашинського.
Про це повідомив волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай, передає Цензор.НЕТ.
"Сергія Пашинського, який з перших днів війни передав озброєння в ЗСУ на мільйони долларів, саме ту експортну зброю, яка брала участь в знищенні 6 полку РФ під Києвом і використовується прямо зараз, хоче заарештувати ДБР. Саме Пашинський стоїть за створенням Ракетних комплексів "Нептун", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана", РЗСО "Вільха", які беруть участь в боях по всій території України, саме Пашинський почав готувати розрахунки ПТРК, які зараз придані до різних підрозділів і відбивають агресію РФ . Саме Пашинський став ініціатором створення нової бригади особливого призначення, якій було передано експортну зброю. І от тепер, слідчий центрального апарату ДБР з кричущим прізвищем Петрухін, без постанови, прийшов його арештовувати. Росіяни визначили точки супротиву України і почали вибивати ці центри через свою агентури в силовому блоці. ФСБ працює професійно і професійно підриває обороноздатність України", - заявив він.
"ДБР працює на ФСБ!!!. Мене збираються арештовувати за підбитий кацапський танк!!!! Я ніколи нічого не просила, а тут прошу поширити...Ми повинні бити москалів, а не сидіти за гратами через диверсантів у владі....За моєю інфою команду дав Єрмак", - заявила пізніше екснардеп Тетяна Чорновол.
"Розказую подробиці. Зараз я на бойовому чергуванні і отримала інформацію гіршу ніж танки, яких я очікую. Я працюю з комплексом "Стугна". Експортним. На рахунку моєї дівчинки ворожий "Ураган" і танк...Сьогодні весь день бойова тривога...І тут мене попереджують, що зараз за мною приїде ДБР - арештовувати. І нажаль це не жарт...Розказую, експортна "Стугна" мені потрапила завдяки Пашинському, який за місяць до війни організував навчання операторів, домовився, що у випадку нападу зі складів підприємства, яке виробляє "Стугни" буде видана зброя, що робилася на експорт. Ми на відміну від ОП були впевнені, що буде напад на Київ... Я особисто їздила і привозила ракети... їх вдалося забрати, перед авіаударом -завод і склади знищені. Завдяки Пашинському, сформовано більше десятка підрозділів на нашому рахунку десятки спаленої техніки з врятованих ракет по всій Україні- Кривий ріг, Бровари, Ірпінь, Чернігів, у нас втрати... А що влада? Подякувала? ДБР зараз вломилося в Хлебчу арештовувати Пашинського, йому інкримінують розкрадання цих Стугн з яких ми б'ємо танки москалів. І по мені арешт. Правда, мене чи не можуть знайти, або слабо приїхати на мою позицію на передок. Питання, це зрада ДБР чи вище? Маю інформацію Ермак дав команду. Конкретно мені сказали справу склепав слідчий Петрухін. Хто в нас займається диверсантами - займіться цим п##аром- агентом ФСБ. А ось чим займаюся я", - пояснила Чорновол.
Будь ласка, зачекайте...
Істеричка, як ти кажеш, Чорновіл, до речі, тими Стугнами сьогодні ворожі БТРи і танки валить, а ти чим займаєшся? зелену мерзоту охороняєш? От суки, курва. Але нічого, ше то все вам гикнеться, аж вдавитесь, падли.
поштар ПічкинПашинський, приїхав забрати Стугни для ЗСУ, і саме експортні? А що, ніхто не запитав, яка ваша посада, де розпорядження Генштабу чи Укроборонпрому, чи взагалі, де якась довіреність від якоїсь посадової особи, яка має право видавати розпорядження на отримання цієї зброї?
Якийсь верх ідіотизму.
Так завтра на любий склад зброї, хтось прийде, скаже - я Залужний, наказую. видати мені усе що мені завгодно.
КБ "ЛУЧ"
27 February, 23:01 ·
ДП «ДержККБ «Луч» передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт.
Десятки комплексів «Скіф» та «Корсар», які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України.
ПТРК «Скіф» може працювати по цілях до 5 км. «Корсар» - до 2,5 км.
Фото нижче: підбиття декількох одиниць ворожої техніки. Зверніть увагу, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу.
Нагадуємо: щоб змінити мову інтерфейсу в експортних Скіфах, потрібно перед вмиканням тумблера живлення затиснути чотири нижні кнопки.
за власний кошт ніякого серйозного озброєння для України він не створював ніколи
тому постиш відверті нісенітниці, типу фізична особа може купити сама велику кількість стратегічної зброї в Україні, точно як кацапка
До того ж зброя була передана ще 27.02. А потім звідкись з'явилися Гаї та Пашинські.
Ось повідомлення КБ "Луч" від 27.02.2022
КБ "ЛУЧ"
27 February, 23:01 ·
ДП «ДержККБ «Луч» передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт.
Десятки комплексів «Скіф» та «Корсар», які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України.
ПТРК «Скіф» може працювати по цілях до 5 км. «Корсар» - до 2,5 км.
Фото нижче: підбиття декількох одиниць ворожої техніки. Зверніть увагу, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу.
Нагадуємо: щоб змінити мову інтерфейсу в експортних Скіфах, потрібно перед вмиканням тумблера живлення затиснути чотири нижні кнопки.
А Єрмака зі своїми фантазіями можете запхнути собі куди бажаєте.
На это Путин и рассчитывал. Запишите все факты на бумажку, сохраните документы и фото на дисках и флешках и т.п. После войны вернетесь к этим вопросам.
И нужно не допустить, чтобы Кива, Суркисы, Шуфрич и другое ОПЗЖ вернулось на Украину, как бы они не перекрашивались и переобувались на ходу.
Эта война есть последний, Богом данный шанс уничтожить коррупционное, судебное и олигархическое кубло, которое на давало жить и развиваться стране.
Бог уже намекнул нам, что следующего шанса избавиться от наших демонов не будет.
одна особа отак просто сама взяла і кудись передала великим оптом стратегічне озброєння, не питаючи дозволу ні у Верховного, ні у Генштабу, навіть у охорони на складах...
вам не здається, панове, що це малореально?
А чому? може ж то не їхня ініціатива, а наказ згори?
а по убийству Шеремета, а?
а по Роттердам+, а?
а по Свинарчукам?!))))
........................................................................
лень всё перечислять, но... факты - вещь упрямая.
Результат = одно, большое, куда даже рюський корабль не посылают
А склади Луч знищені ударом авіації і якщо б вони там лишились цих б відео не було....
Так Зе зараз на хайпі, йому подобається бути лідером нації героїв але не треба забувати, що він не може злитися. Не може тому що "бородатий бабусі" нема куди бігти - її навіть Ізраїль (!!!) не приймає.
Ну тим не менш йому подобається і він стоїть, робить правильні заяви і начебто досі не зрадив. Це йому залік і можливо спишуться якісь гріхи, а може і всі.
Але його оточення, особливо Портновська шобла нікуди не зникла.
Думайте...
У меня вопрос - почему Пашинский, человек без полномочий, мог что-либо делать на оборонном предприятии. Это прямая уголовная ответственность руководителя предприятия, за несоблюдение режима предприятия. Такое рас***дяйство стоило нам взорванных складов в мирное время.
Всё передаваемое вооружение должно было оформляться актами с указанием что и кому..., а информация должна была быть направлена в Укроборонпром, как управляющей компании. Никто никого в шею не гнал с отчётами, так как понимали ситуацию, но не дать информацию - это должностное преступление.
Если это не сделали, то тут тоже ответственность руководителя предприятия и после войны с него всё равно бы спросили.
Как ни крути, а ДБР есть с чем разбираться, как и с Порошенко тоже.