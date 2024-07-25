Медведчук фігурує у трьох кримінальних провадженнях, - Офіс Генпрокурора
Екснардеп-зрадник та кум Путіна Віктор Медведчук фігурує як підозрюваний у трьох кримінальних провадженнях.
Про це заявила речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на сьогодні екснардеп фігурує як підозрюваний у щонайменше трьох кримінальних провадженнях. Це стосується держзради, це економічний злочин. На цьому тижні йому було повідомлено третю підозру - щодо нафтопроводу. У ще кількох провадженнях перевіряється його причетність до вчинення злочинів", - розповіла вона.
За словами Максимець, йдеться про злочини проти основ нацбезпеки, колаборацію, сприяння терористичним організаціям та інші правопорушення.
"Якщо говорити про загальні санкції інкримінованих статей, то вони передбачають значне покарання - у вигляді позбавлення волі аж до 15 років або навіть довічне ув'язнення - це що стосується наприклад, держзради", - пояснила речниця.
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Ох Україно при твоїй толеранії твоя доля вісить на волосині завжди , ось тому
Кохайтеся ж, чорнобриві,. Та не з москалями,. Бо москалі - чужі люде,. Згнущаються вами. Не слухала Оксана. Ні батька, ні неньки,… (С)
Не вчила, тая Оксана, «Кобзаря» Т. Г. ШЕВЧЕНКА, а дарма….
У блаЗЄнських зараз ціла купа таких "ведмедчуків" на найвищих державних посадах.
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Хоча,а черговий раз опустяться,та зермаку важливий процес,бо,видно,намічають територіальні уступки путіну і лідера опозиції треба ж якось привязати до захисту самого себе,а не країни в цілому.
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