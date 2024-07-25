Медведчук фігурує у трьох кримінальних провадженнях, - Офіс Генпрокурора

Екснардеп-зрадник та кум Путіна Віктор Медведчук фігурує як підозрюваний у трьох кримінальних провадженнях.

Про це заявила речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні екснардеп фігурує як підозрюваний у щонайменше трьох кримінальних провадженнях. Це стосується держзради, це економічний злочин. На цьому тижні йому було повідомлено третю підозру - щодо нафтопроводу. У ще кількох провадженнях перевіряється його причетність до вчинення злочинів", - розповіла вона.

За словами Максимець, йдеться про злочини проти основ нацбезпеки, колаборацію, сприяння терористичним організаціям та інші правопорушення.

"Якщо говорити про загальні санкції інкримінованих статей, то вони передбачають значне покарання - у вигляді позбавлення волі аж до 15 років або навіть довічне ув'язнення - це що стосується наприклад, держзради", - пояснила речниця.

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