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Медведчук фігурує у трьох кримінальних провадженнях, - Офіс Генпрокурора

Медведчук фігурує у трьої кримінальних провадженнях

Екснардеп-зрадник та кум Путіна Віктор Медведчук фігурує як підозрюваний у трьох кримінальних провадженнях.

Про це заявила речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні екснардеп фігурує як підозрюваний у щонайменше трьох кримінальних провадженнях. Це стосується держзради, це економічний злочин. На цьому тижні йому було повідомлено третю підозру - щодо нафтопроводу. У ще кількох провадженнях перевіряється його причетність до вчинення злочинів", - розповіла вона.

За словами Максимець, йдеться про злочини проти основ нацбезпеки, колаборацію, сприяння терористичним організаціям та інші правопорушення.

"Якщо говорити про загальні санкції інкримінованих статей, то вони передбачають значне покарання - у вигляді позбавлення волі аж до 15 років або навіть довічне ув'язнення - це що стосується наприклад, держзради", - пояснила речниця.

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Автор: 

Медведчук Віктор (1706) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+5
Медведчуку ні холодно,ні жарко.
Все затіяли з прицілом на Порошенка.
Хоча,а черговий раз опустяться,та зермаку важливий процес,бо,видно,намічають територіальні уступки путіну і лідера опозиції треба ж якось привязати до захисту самого себе,а не країни в цілому.
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25.07.2024 14:53
+3
І до гадалки не ходи: у всіх цих злочинах мертвечука його поплічником, за версією СБУ, ДБР та ГПУ, фігурує сам Порох, як "криша".
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25.07.2024 14:56
+3
Совершенно верно!
Вчера случайно включил марафон и сходу попал "Порошенко передал Медведчуку нефтепровод..."
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25.07.2024 18:16
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25.07.2024 14:34 Відповісти
Правильно - віддали рузьгим, а теперка підозрюймо на повну котушку, від пуза!
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25.07.2024 14:35 Відповісти
Свине, ану назад до своєї кацапської божевільні!
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25.07.2024 14:53 Відповісти
Якщо такий шкідник як мертвечук якимось чином так нашкодив Ізраїлю як він Україні , думаю років 25 як він був би мертвий ...
Ох Україно при твоїй толеранії твоя доля вісить на волосині завжди , ось тому
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25.07.2024 14:40 Відповісти
Його Оксана, як за декабристом, пішла за ним, по Сибіром московщини…

Кохайтеся ж, чорнобриві,. Та не з москалями,. Бо москалі - чужі люде,. Згнущаються вами. Не слухала Оксана. Ні батька, ні неньки,… (С)
Не вчила, тая Оксана, «Кобзаря» Т. Г. ШЕВЧЕНКА, а дарма….
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25.07.2024 14:44 Відповісти
Цікаво, йому від цього холодно чи жарко?
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25.07.2024 14:44 Відповісти
Так. І на біса мені зараз "ведмедчук" з його колишніми справами.

У блаЗЄнських зараз ціла купа таких "ведмедчуків" на найвищих державних посадах.

А блаЗЄнь нас продовжує годувати прогнилим "ведмедчуком", якому наср@ти на всі порушені проти нього справи.
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25.07.2024 14:56 Відповісти
... тепер на хер солі йому насипте.
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25.07.2024 14:49 Відповісти
ми ще побачимо партію медвечука в новій раді.
подивіться на грузію.
поки існує кацапстан, україна буде страждати!
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25.07.2024 14:52 Відповісти
Медведчуку ні холодно,ні жарко.
Все затіяли з прицілом на Порошенка.
Хоча,а черговий раз опустяться,та зермаку важливий процес,бо,видно,намічають територіальні уступки путіну і лідера опозиції треба ж якось привязати до захисту самого себе,а не країни в цілому.
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25.07.2024 14:53 Відповісти
Совершенно верно!
Вчера случайно включил марафон и сходу попал "Порошенко передал Медведчуку нефтепровод..."
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25.07.2024 18:16 Відповісти
І до гадалки не ходи...
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25.07.2024 19:48 Відповісти
І до гадалки не ходи: у всіх цих злочинах мертвечука його поплічником, за версією СБУ, ДБР та ГПУ, фігурує сам Порох, як "криша".
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25.07.2024 14:56 Відповісти
Це схоже на те, як індіанці тягають по полю дохлу лисицю, щоб був урожай.
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25.07.2024 15:01 Відповісти
Да срав він на оті три впших проізводства.
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25.07.2024 15:08 Відповісти
Яхта мєртвєчуковстка де, Офіс Шаріковичу?
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25.07.2024 16:19 Відповісти
Та хоч в десяти. Посидів трохи, і в Кацапію, до кума. І все в нього ОК.
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25.07.2024 18:24 Відповісти
 
 