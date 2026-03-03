РУС
Дело о "трубе Медведчука" направили в суд, - Офис Генпрокурора

Дело в отношении Виктора Медведчука направили в суд: что известно?

В суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-нардепа и кума Путина Виктора Медведчука, который организовал масштабную схему завладения нефтепроводом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Следствие установило, что в течение 2015-2018 годов экс-нардеп создал и возглавил организованную группу, которая фактически похитила у государства часть магистрального нефтепродуктопровода. Стоимость объекта на тот момент составляла 1,4 млрд грн.

Чтобы реализовать схему, организаторы во главе с бывшим парламентарием привлекали экспертов для предоставления заведомо ложных заключений в судах и злоупотребляли полномочиями на разных уровнях.

После получения контроля над объектом участники группы использовали его для собственного обогащения, легализовав более 29,9 млн евро доходов, полученных от эксплуатации трубопровода преступным путем", - говорится в сообщении.

Так, Медведчуку инкриминируют организацию завладения имуществом в особо крупных размерах, отмывание средств, злоупотребление полномочиями и подделку экспертных заключений.

Сейчас он находится на территории РФ, поэтому расследование проводилось заочно.

Материалы по другим участникам схемы выделены в отдельное производство - они находятся в розыске.

З яким завзяттям та натхненням, ота портновські свора на посадах, продовжує затягування часу під час війни, охороняючи «безвоздмезно» майно ЗРАДНИКА УКРАЇНИ!!!
І про цю ситуацію, теж не ЗНАЄ зеленський, як і про мародерів на житті Українців, єрмака-галущенка-міндіча та його оточення з опу!?!?
Всі 5-6 менеджерів прокралися, половина з них бігах, 36 депутатів під підозрою, в Австрії можна уряд відкривати з чиновників , які втекли від правосуддя. Наумов - втік,
Шурма - втік.
Шефір - втік.
Міндіч - втік.
Цукерман - втік,
Пушкар - втік,
Котін - втік,
Дмитрук - втік,
Холодов - втік,
Куницький - втік,
Одаренко - втік,
Дуже страшно за країну ,бо нами керують не професіонали ,популісти і в багатьох випадках зрадники і мародери.
Готове шобло від зеленського, як Уряд в екзилі за кордоном!!
і що, без звинувачень Порошенка в цьому злочині?
Дивно....
А як довго звізділи наріду, що медведчуку трубу віддав Порошенко і тупі вівці в це вірили. А недавно пройшла цікава інформація, що права рука Зеленського єрмак пішов працювати в штаб медведчука. Співпадєніє? Не думаю. Сам Зеленський і його антимайданний колектив "95 квартал" працювали на телеканалі "1+1", який належить коломойському і медведчуку.
