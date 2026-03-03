Дело о "трубе Медведчука" направили в суд, - Офис Генпрокурора

В суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-нардепа и кума Путина Виктора Медведчука, который организовал масштабную схему завладения нефтепроводом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Следствие установило, что в течение 2015-2018 годов экс-нардеп создал и возглавил организованную группу, которая фактически похитила у государства часть магистрального нефтепродуктопровода. Стоимость объекта на тот момент составляла 1,4 млрд грн.



Чтобы реализовать схему, организаторы во главе с бывшим парламентарием привлекали экспертов для предоставления заведомо ложных заключений в судах и злоупотребляли полномочиями на разных уровнях.



После получения контроля над объектом участники группы использовали его для собственного обогащения, легализовав более 29,9 млн евро доходов, полученных от эксплуатации трубопровода преступным путем", - говорится в сообщении.

Так, Медведчуку инкриминируют организацию завладения имуществом в особо крупных размерах, отмывание средств, злоупотребление полномочиями и подделку экспертных заключений.

Сейчас он находится на территории РФ, поэтому расследование проводилось заочно.

Материалы по другим участникам схемы выделены в отдельное производство - они находятся в розыске.

