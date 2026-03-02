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Новини Корупція в Україні
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Голова профспілки "Укрзалізниці" створив схему на 8,7 млн грн: справу передали до суду

Корупція в Укрзалізниці

Українські слідчі скерували до суду справу стосовно голови профспілки Укрзалізниці та шістьох спільників, які організували схему безквиткового перевезення пасажирів на міжнародних рейсах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Офісі генерального прокурора та Національній поліції.

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  • Оборудка завдала збитків "Укрзалізниці" на суму 8,7 млн грн. До схеми були залучені керівництво та посадовці виробничого підрозділу станції Київ-Пасажирський.

Як діяла схема

Учасники використовували високий попит на квитки на міжнародні рейси, організовуючи перевезення пасажирів без належного оформлення проїзних документів. За один квиток вони отримували від 300 до 500 євро, які ділили між собою.

Схема діяла на маршрутах до Варшави, Перемишля, Хелма, Кишинева та інших західних напрямків. Кожен керівник поїзда мав передавати "касу": від 2000 грн із внутрішніх рейсів та від 2000 до 5000 євро з популярних міжнародних маршрутів. Кошти залишалися в кишенях учасників, а їхні дії спричиняли штучний дефіцит квитків у системі вільного продажу.

Корупція в Укрзалізниці

Корупція в Укрзалізниці

Корупція в Укрзалізниці

Корупція в Укрзалізниці

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Обвинувачені та подальші кроки

Досудове розслідування встановило, що схемою керував голова первинної профспілкової організації Вагонної дільниці станції "Київ-Пасажирський". Його обвинувачують у створенні та керівництві злочинною організацією і зловживанні службовим становищем.

Інші шість фігурантів — начальник резерву провідників та п’ять начальників поїздів — обвинувачуються у зловживанні службовим становищем у складі злочинної організації.

Наразі обвинувальні акти передано до Солом’янський районний суд Києва для розгляду. Розгляд справи дозволить встановити відповідальність організаторів схеми та відшкодувати збитки "Укрзалізниці".

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Автор: 

корупція (5082) Нацполіція (15747) Укрзалізниця (7185) Офіс Генпрокурора (3914)
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Топ коментарі
+9
Так от куди мої 3000 км поділися,,,,
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02.03.2026 21:38 Відповісти
+6
Поганий той вкраїнчик, який не мріє стати міндічем
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02.03.2026 21:41 Відповісти
+4
З цією "профсілкою" ще Ющенко намагався впоратися, але не судилось. Як кажуть мафія безсмертна
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02.03.2026 21:39 Відповісти
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Так от куди мої 3000 км поділися,,,,
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02.03.2026 21:38 Відповісти
З цією "профсілкою" ще Ющенко намагався впоратися, але не судилось. Як кажуть мафія безсмертна
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02.03.2026 21:39 Відповісти
Отак намагався, потім в долю взяли... Де там його син воює?
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02.03.2026 22:08 Відповісти
Висер не зараховано, ти про бджоли не згадав. Пайки не отримаєш.
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03.03.2026 08:41 Відповісти
Навіщо ти свій висєр собі зарахував? Образився за нікчему, що зрадив Майдан? Так і не написав - в якому баті воює синок цього "патріота", бо знаєш, що він у лондонській ТРО... Він тобі досі пайку платить, бачу...
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03.03.2026 13:57 Відповісти
Поганий той вкраїнчик, який не мріє стати міндічем
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02.03.2026 21:41 Відповісти
Нє, ну а шо? Галущенкам з міндічами можна, в посполиті шо, лохи?
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02.03.2026 21:44 Відповісти
Кончіта Лєщєнко там надзіратєль. Не помітив цього баригу
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02.03.2026 21:49 Відповісти
лєщенко окрім зеленой жопи перед своєю небритою мордою нічого не бачить . а лизати потрібно безперериву 24/7
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03.03.2026 06:14 Відповісти
вивіз зайців за кордон без растаможки !!!
гетьманцев, гвалт !!!

.
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02.03.2026 21:50 Відповісти
Шукайте там ще носа сірьожи левченка
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02.03.2026 21:53 Відповісти
"профспілки - школа зєлєнізму!" ))
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02.03.2026 22:03 Відповісти
 
 