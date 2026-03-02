Голова профспілки "Укрзалізниці" створив схему на 8,7 млн грн: справу передали до суду

Українські слідчі скерували до суду справу стосовно голови профспілки Укрзалізниці та шістьох спільників, які організували схему безквиткового перевезення пасажирів на міжнародних рейсах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Офісі генерального прокурора та Національній поліції.

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Оборудка завдала збитків "Укрзалізниці" на суму 8,7 млн грн. До схеми були залучені керівництво та посадовці виробничого підрозділу станції Київ-Пасажирський.

Як діяла схема

Учасники використовували високий попит на квитки на міжнародні рейси, організовуючи перевезення пасажирів без належного оформлення проїзних документів. За один квиток вони отримували від 300 до 500 євро, які ділили між собою.

Схема діяла на маршрутах до Варшави, Перемишля, Хелма, Кишинева та інших західних напрямків. Кожен керівник поїзда мав передавати "касу": від 2000 грн із внутрішніх рейсів та від 2000 до 5000 євро з популярних міжнародних маршрутів. Кошти залишалися в кишенях учасників, а їхні дії спричиняли штучний дефіцит квитків у системі вільного продажу.

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Обвинувачені та подальші кроки

Досудове розслідування встановило, що схемою керував голова первинної профспілкової організації Вагонної дільниці станції "Київ-Пасажирський". Його обвинувачують у створенні та керівництві злочинною організацією і зловживанні службовим становищем.

Інші шість фігурантів — начальник резерву провідників та п’ять начальників поїздів — обвинувачуються у зловживанні службовим становищем у складі злочинної організації.

Наразі обвинувальні акти передано до Солом’янський районний суд Києва для розгляду. Розгляд справи дозволить встановити відповідальність організаторів схеми та відшкодувати збитки "Укрзалізниці".

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