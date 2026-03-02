Напад на інкасаторів у Житомирі: судитимуть екстрадованого з Німеччини іноземця
У Житомирі за напад на інкасаторів перед судом постане іноземець, якого після кількох років переховування екстрадували з Німеччини.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними слідства, у 2019 році він разом зі спільником здійснив збройний напад на поліцейських охорони, намагаючись заволодіти інкасаторськими коштами.
Чоловіки завчасно підготувалися: вивчили маршрут охорони, озброєння та використали одяг із символікою одного з спецпідрозділів. Під час нападу вони поранили одного з правоохоронців, відібрали табельну зброю та забрали пакет з автомобіля, який виявився з особистими речами, а не грошима.
Підозрюваного затримали у ФРН
Як зазначається, за дорученням Офісу Генерального прокурора, завдяки скоординованим діям Житомирської обласної прокуратури та правоохоронців ФРН підозрюваного затримали та передали Україні.
Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 262, ст. 348 КК України уже скеровано до суду.
Повідомляється, що другого учасника нападу наразі розшукують.
Що передувало?
Нагадаємо, у листопаді 2025 року житомирські поліцейські спільно з іноземними колегами екстрадували з Німеччини підозрюваного у розбійному нападі на інкасаторів.
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забрали пакет а там брудні труси?
хахаха