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Новини Екстрадиція підозрюваних
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Напад на інкасаторів у Житомирі: судитимуть екстрадованого з Німеччини іноземця

З Німеччини екстрадували підозрюваного у нападі на інкасаторів

У Житомирі за напад на інкасаторів перед судом постане іноземець, якого після кількох років переховування екстрадували з Німеччини.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними слідства, у 2019 році він разом зі спільником здійснив збройний напад на поліцейських охорони, намагаючись заволодіти інкасаторськими коштами.

Чоловіки завчасно підготувалися: вивчили маршрут охорони, озброєння та використали одяг із символікою одного з спецпідрозділів. Під час нападу вони поранили одного з правоохоронців, відібрали табельну зброю та забрали пакет з автомобіля, який виявився з особистими речами, а не грошима.

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Підозрюваного затримали у ФРН

Як зазначається, за дорученням Офісу Генерального прокурора, завдяки скоординованим діям Житомирської обласної прокуратури та правоохоронців ФРН підозрюваного затримали та передали Україні.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 262, ст. 348 КК України уже скеровано до суду.

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Повідомляється, що другого учасника нападу наразі розшукують.

Що передувало?

Нагадаємо, у листопаді 2025 року житомирські поліцейські спільно з іноземними колегами екстрадували з Німеччини підозрюваного у розбійному нападі на інкасаторів.

Автор: 

Житомир (593) інкасатори (95) напад (1239) Офіс Генпрокурора (3913) Житомирська область (1355) Житомирський район (56)
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це шо сюжет з коенів?
забрали пакет а там брудні труси?
хахаха
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02.03.2026 13:27 Відповісти
консультанти у них були погані! вони уявлення не мали, в чому різниця по вазі між пакетом з брудними трусами та пакетом з півтора мільйонами баксів )))
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02.03.2026 13:38 Відповісти
Судячи по фото якись чебурек.
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02.03.2026 15:14 Відповісти
 
 