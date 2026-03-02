Нападение на инкассаторов в Житомире: будут судить экстрадированного из Германии иностранца
В Житомире за нападение на инкассаторов предстанет перед судом иностранец, которого после нескольких лет скрывания экстрадировали из Германии.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По данным следствия, в 2019 году он вместе с сообщником совершил вооруженное нападение на полицейских охраны, пытаясь завладеть инкассаторскими средствами.
Мужчины заранее подготовились: изучили маршрут охраны, вооружение и использовали одежду с символикой одного из спецподразделений. Во время нападения они ранили одного из правоохранителей, отобрали табельное оружие и забрали пакет из автомобиля, который оказался с личными вещами, а не деньгами.
Подозреваемый задержан в ФРГ
Как отмечается, по поручению Офиса Генерального прокурора, благодаря скоординированным действиям Житомирской областной прокуратуры и правоохранителей ФРГ подозреваемый был задержан и передан Украине.
Обвинительный акт по ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 262, ст. 348 УК Украины уже направлен в суд.
Сообщается, что второй участник нападения в настоящее время разыскивается.
Что предшествовало?
Напомним, в ноябре 2025 года житомирские полицейские совместно с иностранными коллегами экстрадировали из Германии подозреваемого в разбойном нападении на инкассаторов.
