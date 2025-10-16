Подозреваемый в разбойном нападении на инкассаторов в Житомире экстрадирован из Германии, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Житомирские полицейские совместно с иностранными коллегами экстрадировали из Германии подозреваемого в разбойном нападении на инкассаторов.

"Пытаясь избежать ответственности, мужчина длительное время скрывался за границей. Немецкие правоохранители задержали его и на днях передали в Украину. Сейчас подозреваемый находится под стражей", - говорится в сообщении.

В Нацполиции напомнили, что 9 сентября 2019 года сотрудники полиции охраны осуществляли сопровождение во время инкассации 150 000 гривен. Вблизи спецавтомобиля один из злоумышленников ударил водителя, ранил правоохранителя из огнестрельного оружия и отобрал у него пистолет. В то же время средства сообщники забрать не смогли - полицейские успели закрыть их в специально защищенном отделении автомобиля. После этого нападавшие скрылись с места происшествия.

Отмечается, что одного из мужчин полицейские задержали, другого - объявили в розыск. Обоим злоумышленникам правоохранители сообщили о подозрении, беглецу - заочно. Информация о нем также была опубликована в учете Генерального секретариата Интерпола.

"В июне 2025 вследствие совместной работы следователей, оперативников криминальной полиции, сектора международного полицейского сотрудничества ГУНП в Житомирской области и иностранных партнеров уже 35-летнего подозреваемого задержали на территории Германии. На днях он передан украинской стороне в порядке экстрадиции. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в полиции.

Мужчине инкриминируют разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 187 УК Украины); покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины); разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью похищения огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 262 УК Украины); ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры. Законодательством за такие противоправные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненного заключения.

