Обвиняемую в продаже за бесценок земли на Закарпатье экстрадировали из Германии, - НАБУ

В Украину экстрадирована одна из обвиняемых в уголовном производстве в отношении городского головы, председателя районного совета на Закарпатье и еще четырех человек, которых в июне 2024 года уличили в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ

"Речь идет об оценщице, которая по предварительному сговору с другими участниками сделки подделала отчет об экспертной денежной оценке участка, занизив его стоимость. Такие действия привели к убыткам территориальной общине на сумму 81,7 млн грн", - сообщили в НАБУ.

В течение 48 часов обвиняемая будет доставлена в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения.

Отмечается, что зимой 2024 года лицо задержали в Германии и впоследствии удовлетворили экстрадиционный запрос Украины. Передача подозреваемой сотрудникам НАБУ состоялась в международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" Львовской области.

