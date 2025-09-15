РУС
Обвиняемую в продаже за бесценок земли на Закарпатье экстрадировали из Германии, - НАБУ

экстрадиция из Германии

В Украину экстрадирована одна из обвиняемых в уголовном производстве в отношении городского головы, председателя районного совета на Закарпатье и еще четырех человек, которых в июне 2024 года уличили в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ

"Речь идет об оценщице, которая по предварительному сговору с другими участниками сделки подделала отчет об экспертной денежной оценке участка, занизив его стоимость. Такие действия привели к убыткам территориальной общине на сумму 81,7 млн грн", - сообщили в НАБУ.

В течение 48 часов обвиняемая будет доставлена в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения.

Отмечается, что зимой 2024 года лицо задержали в Германии и впоследствии удовлетворили экстрадиционный запрос Украины. Передача подозреваемой сотрудникам НАБУ состоялась в международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" Львовской области.

15.09.2025 19:26 Ответить
От тепер ЗЕскоти обдеруть її як треба і випустять на поруки..а там шукай її скільки завгодно без грошей вона нікому не треба. Це називається правосуддя ЗЕкраїни!
15.09.2025 19:35 Ответить
Протягом 48 годин обвинувачену буде доставлено до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Джерело: https://censor.net/ua/n3574226, гуманно, хоча б дали корупціонерам час на порєшать.
15.09.2025 19:35 Ответить
ну я тобі скажу, сидячив СІЗО, корупціонери і їм подібні, крім тих ідейних, варавская жисть і таке інше, стають дуже зговорчиві.
15.09.2025 21:23 Ответить
 
 