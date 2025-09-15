УКР
Обвинувачену у продажі за безцінь землі на Закарпатті екстрадовано з Німеччини, - НАБУ

екстрадиція з Німеччини

В Україну екстрадовано одну з обвинувачених у кримінальному провадженні стосовно міського голови, голови районної ради на Закарпатті та ще чотирьох осіб, яких у червні 2024 року викрили на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ

"Йдеться про оцінювачку, яка за попередньою змовою з іншими учасниками оборудки підробила звіт про експертну грошову оцінку ділянки, занизивши її вартість. Таки дії призвели до збитків територіальній громаді на суму 81,7 млн грн", - повідомили в НАБУ.

Протягом 48 годин обвинувачену буде доставлено до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Зазначається, що взимку 2024 року особу затримали в Німеччині та згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Передача підозрюваної співробітникам НАБУ відбулась в міжнародному пункті пропуску "Краківець - Корчова" Львівської області.

15.09.2025 19:26 Відповісти
От тепер ЗЕскоти обдеруть її як треба і випустять на поруки..а там шукай її скільки завгодно без грошей вона нікому не треба. Це називається правосуддя ЗЕкраїни!
15.09.2025 19:35 Відповісти
Протягом 48 годин обвинувачену буде доставлено до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Джерело: https://censor.net/ua/n3574226, гуманно, хоча б дали корупціонерам час на порєшать.
15.09.2025 19:35 Відповісти
 
 