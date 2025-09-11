Незаконно оформлював преміальні автомобілі: З Німеччини до України екстрадували експосадовця, - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронні органи Німеччини передали ДБР колишнього посадовця УДАІ ГУ МВС України в Черкаській області, підозрюваного у незаконній легалізації авто преміум-класу.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до України фігуранта доставили 9 вересня 2025 року через міжнародний пункт пропуску "Краківець" на Львівщині.

Восени 2015 року посадовця викрили на незаконному переоформленні автомобіля преміального класу з використанням підроблених документів та зміненням номеру кузова. Тільки цією оборудкою він завдав понад мільйонних збитків потерпілим, за цінами 2015 року. Після викриття фігурант встиг виїхати з України та перебував на території Німеччини.

Чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема у зловживанні владою та службовому підробленні. Посадовця було оголошено у міжнародний розшук з обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ДБР розповіли, що переслідування корупціонера не припинилось і через десять років після вчинення правопорушення. Після отримання працівниками ДБР уточнюючих даних щодо його місця перебування та передачі інформації міжнародним партнерам його було затримано німецькими правоохоронцями.

Після розгляду запиту Офісу Генерального прокурора влада ФРН ухвалила рішення про його екстрадицію. Чиновника одразу затримали після передачі в Україну, а суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Експосадовець підозрюється в зловживанні службовим становищем, використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки, а також в складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.