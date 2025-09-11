Незаконно оформлял премиальные автомобили: из Германии в Украину экстрадировали экс-чиновника, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранительные органы Германии передали ГБР бывшего чиновника УГАИ ГУ МВД Украины в Черкасской области, подозреваемого в незаконной легализации авто премиум-класса.

Как отмечается, в Украину фигуранта доставили 9 сентября 2025 года через международный пункт пропуска "Краковец" на Львовщине.

Осенью 2015 года чиновника разоблачили на незаконном переоформлении автомобиля премиального класса с использованием поддельных документов и изменением номера кузова. Только этой сделкой он нанес более миллионных убытков потерпевшим, по ценам 2015 года. После разоблачения фигурант успел выехать из Украины и находился на территории Германии.

Мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, в частности в злоупотреблении властью и служебном подлоге. Чиновник был объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ГБР рассказали, что преследование коррупционера не остановилось и через десять лет после совершения правонарушения. После получения работниками ГБР уточняющих данных относительно его места пребывания и передачи информации международным партнерам, он был задержан немецкими правоохранителями.

После рассмотрения запроса Офиса Генерального прокурора власти ФРГ приняли решение о его экстрадиции. Чиновника сразу задержали после передачи в Украину, а суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Экс-чиновник подозревается в злоупотреблении служебным положением, использовании служебного положения, повлекшее тяжкие последствия, а также в составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.