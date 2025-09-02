Экс-заместителя председателя Харьковского облсовета Скоробагача задержали во Франции

Бывшего заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача задержали по запросу НАБУ во Франции.

Экс-чиновника должны экстрадировать в Украину.

НАБУ обвиняют Скоробагача в организации схемы, которая привела к хищению 58,44 млн грн компании "Укрэнерго" во время полномасштабной войны.

По версии следствия, он вместе с сообщниками - директором и основателем частной компании - в 2022 году приобрел три компании с лицензиями на поставку электроэнергии. Эти компании в июне 2022 года получили электроэнергию из объединенной энергосистемы и продали ее потребителям, но так и не заплатили "Укрэнерго".

Деньги перечислили на счета финансовых компаний под видом возврата займов, а затем вывели за границу в Болгарию.

В случае задержания и доведения дела в суде Скоробагачу грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

