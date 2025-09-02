РУС
Экс-заместителя председателя Харьковского облсовета Скоробагача задержали во Франции

Бывшего заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача задержали по запросу НАБУ во Франции.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.

Экс-чиновника должны экстрадировать в Украину.

НАБУ обвиняют Скоробагача в организации схемы, которая привела к хищению 58,44 млн грн компании "Укрэнерго" во время полномасштабной войны.

По версии следствия, он вместе с сообщниками - директором и основателем частной компании - в 2022 году приобрел три компании с лицензиями на поставку электроэнергии. Эти компании в июне 2022 года получили электроэнергию из объединенной энергосистемы и продали ее потребителям, но так и не заплатили "Укрэнерго".

Читайте: Экс-депутат Харьковского облсовета Скоробагач выехал на Лазурный берег Франции "по делам благотворительного фонда" и до сих пор остается за границей, - СМИ

Деньги перечислили на счета финансовых компаний под видом возврата займов, а затем вывели за границу в Болгарию.

В случае задержания и доведения дела в суде Скоробагачу грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель председателя Харьковского облсовета председателю Харьковской ОГА Кучеру: "Работа провалена, однозначно"

Це ж треба яке влучне прізвище.
02.09.2025 23:00 Ответить
+3
Шо робицця? І круасана не дають попробувати. )
+3
Чого не дають? Просто вирішили, що він їх вже нажерся
Скоро "слуг зельоних" будуть, як блох, ловити по всьому світу. Тільки на кацапії і спасуться.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:08 Ответить
тобто нажарив Єрмакомародерню ще на початку війни- не поділився й втік?
показать весь комментарий
02.09.2025 23:10 Ответить
НАБУ саме такими імітуватиме свою роботу .
показать весь комментарий
02.09.2025 23:12 Ответить
Він і до початку війни крав, як не в себе.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:43 Ответить
не вдалось замаскуватись під лотарінгського крєстьяніна.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:14 Ответить
Прізвище в точку!! Нуво́ри́шhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88#cite_note-1 [1] (з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. nouveau riche - «новий багатій»), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F розм. новобага́тькоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88#cite_note-2 [2] - людина, яка швидко розбагатіла й піднялась у статусі до вищого класу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88#cite_note-3 [3] Соціологія описує нових багатіїв як чоловіка або жінку, що раніше належали до нижчого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 соціального класу й економічного рангу в цьому класі, а також «нові гроші» - що є її або його ознакою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE багатства та надають їм висхідну соціальну мобільність, засоби для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F показного споживання, покупку товарів і послуг, що свідчать про членство у вищих колах. Зазвичай має зневажливий відтінок, виокремлює окремий соціальний шар усередині вищого класу, яскраві ознаки якого - вульгарність та демонстративна розкіш, відсутність досвіду цінностей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96 «старих грошей», неаристократичне походження.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:19 Ответить
Заявить, що це політичне переслідування і залишиться у Франції, ніхто його не видасть.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:27 Ответить
Задержали не значит выдали! Скорее не выдадут. Там таких валом. Притащить бы с Монако или Ниццы начальника департамента земельных отношений горисполкома! Оно падло-******* гепуция школа, с казино не вылазит на суперкаре катается, жена и дочка там были уже до войны. Кстати таких что по земельным вопросам с других облцентров и крупных рай-центров можно перестрелять с конфискацией и без суда. Всех. Там жуть за последние 20 лет. Война спишет.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:28 Ответить
От би Міндіча так..... було б показово.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:29 Ответить
Віват поліції Республіка Франція!
Робить те що повинна була робити поліція Республіки України.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:47 Ответить
 
 