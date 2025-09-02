УКР
Ексзаступника голови Харківської облради Скоробагача затримали у Франції

Колишнього заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача затримали за запитом НАБУ у Франції.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.

Ексчиновника мають екстрадувати в Україну.

НАБУ звинувачують Скоробагача в організації схеми, яка призвела до розкрадання 58,44 млн грн компанії "Укренерго" під час повномасштабної війни.

За версією слідства, він разом зі спільниками – директором та засновником приватної компанії – у 2022 році придбав три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії. Ці компанії у червні 2022 року отримали електроенергію з об'єднаної енергосистеми та продали її споживачам, але так і не заплатили Укренерго.

Читайте: Ексдепутат Харківської облради Скоробагач виїхав на Лазурний берег Франції "у справах благодійного фонду" і досі залишається за кордоном, - ЗМІ

Гроші перерахували на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик, а потім вивели за кордон у Болгарію.

У випадку затримання та доведення справи в суді Скоробагачу загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови Харківської облради голові Харківської ОДА Кучеру: "Роботу провалено, однозначно"

Це ж треба яке влучне прізвище.
02.09.2025 23:00 Відповісти
Шо робицця? І круасана не дають попробувати. )
02.09.2025 23:01 Відповісти
02.09.2025 23:03 Відповісти
Чого не дають? Просто вирішили, що він їх вже нажерся
02.09.2025 23:04 Відповісти
Скоро "слуг зельоних" будуть, як блох, ловити по всьому світу. Тільки на кацапії і спасуться.
02.09.2025 23:08 Відповісти
тобто нажарив Єрмакомародерню ще на початку війни- не поділився й втік?
02.09.2025 23:10 Відповісти
НАБУ саме такими імітуватиме свою роботу .
02.09.2025 23:12 Відповісти
не вдалось замаскуватись під лотарінгського крєстьяніна.
02.09.2025 23:14 Відповісти
Прізвище в точку!! Нуво́ри́шhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88#cite_note-1 [1] (з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. nouveau riche - «новий багатій»), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F розм. новобага́тькоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88#cite_note-2 [2] - людина, яка швидко розбагатіла й піднялась у статусі до вищого класу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88#cite_note-3 [3] Соціологія описує нових багатіїв як чоловіка або жінку, що раніше належали до нижчого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 соціального класу й економічного рангу в цьому класі, а також «нові гроші» - що є її або його ознакою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE багатства та надають їм висхідну соціальну мобільність, засоби для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F показного споживання, покупку товарів і послуг, що свідчать про членство у вищих колах. Зазвичай має зневажливий відтінок, виокремлює окремий соціальний шар усередині вищого класу, яскраві ознаки якого - вульгарність та демонстративна розкіш, відсутність досвіду цінностей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96 «старих грошей», неаристократичне походження.
02.09.2025 23:19 Відповісти
 
 