Ексзаступника голови Харківської облради Скоробагача затримали у Франції
Колишнього заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача затримали за запитом НАБУ у Франції.
Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.
Ексчиновника мають екстрадувати в Україну.
НАБУ звинувачують Скоробагача в організації схеми, яка призвела до розкрадання 58,44 млн грн компанії "Укренерго" під час повномасштабної війни.
За версією слідства, він разом зі спільниками – директором та засновником приватної компанії – у 2022 році придбав три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії. Ці компанії у червні 2022 року отримали електроенергію з об'єднаної енергосистеми та продали її споживачам, але так і не заплатили Укренерго.
Гроші перерахували на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик, а потім вивели за кордон у Болгарію.
У випадку затримання та доведення справи в суді Скоробагачу загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль