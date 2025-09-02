Ексзаступника голови Харківської облради Скоробагача затримали у Франції

Колишнього заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача затримали за запитом НАБУ у Франції.

Ексчиновника мають екстрадувати в Україну.

НАБУ звинувачують Скоробагача в організації схеми, яка призвела до розкрадання 58,44 млн грн компанії "Укренерго" під час повномасштабної війни.

За версією слідства, він разом зі спільниками – директором та засновником приватної компанії – у 2022 році придбав три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії. Ці компанії у червні 2022 року отримали електроенергію з об'єднаної енергосистеми та продали її споживачам, але так і не заплатили Укренерго.

Гроші перерахували на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик, а потім вивели за кордон у Болгарію.

У випадку затримання та доведення справи в суді Скоробагачу загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

