Заступник голови Харківської облради голові Харківської ОДА Кучеру: "Роботу провалено, однозначно"
Заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач вважає роботу Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА під час пандемії COVID-19 проваленою.
З такою заявою він виступив на останній сесії Харківської обласної ради. Пізніше вона переросла в словесну перепалку з головою Харківської обласної державної адміністрації Олексієм Кучером, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Скоробагача, ХОДА не справляється з пандемією. Впродовж багатьох місяців у департаменті немає керівника, у лікарнях панцирні сітки замість комфортних ліжок, кисню не вистачає. Він зазначив, що за пів року керівництво обласної адміністрації зробило лише малу частину від того, що повинно було зробити в таких умовах.
"Чому ви не скажете, що сьогодні вранці давали на "швидку" тільки 8 ліжок для прийому? У нас просто катастрофічна ситуація, викликана, я вважаю, саме роботою Департаменту охорони здоров'я. Що ви збираєтеся робити? Куди везуть людей? Людей залишають вдома, хворих, із двостороннім запаленням легенів", - сказав Скоробагач заступнику голови ХОДА та керівникові штабу з протидії коронавірусу Тарасу Пастуху.
Також він підкреслив, що людям потрібна допомога прямо зараз, а не в майбутньому, конкретні дії, а не обіцянки. "Роботу провалено, однозначно. І все, що ви говорите, в майбутньому будете робити, - це все херня чистої води. Відписка. Я вважаю, що потрібно вживати рішучих заходів, створити штаб. Нехай його очолить губернатор нашої області", - зазначив заступник голови облради.
Нагадаємо, що Володимир Скоробагач серед перших перехворів на коронавірус. Перебіг хвороби був дуже важким.
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