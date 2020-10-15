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Новини Коронавірус і карантин
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Заступник голови Харківської облради голові Харківської ОДА Кучеру: "Роботу провалено, однозначно"

Заступник голови Харківської облради голові Харківської ОДА Кучеру:

Заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач вважає роботу Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА під час пандемії COVID-19 проваленою.

З такою заявою він виступив на останній сесії Харківської обласної ради. Пізніше вона переросла в словесну перепалку з головою Харківської обласної державної адміністрації Олексієм Кучером, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Скоробагача, ХОДА не справляється з пандемією. Впродовж багатьох місяців у департаменті немає керівника, у лікарнях панцирні сітки замість комфортних ліжок, кисню не вистачає. Він зазначив, що за пів року керівництво обласної адміністрації зробило лише малу частину від того, що повинно було зробити в таких умовах.

"Чому ви не скажете, що сьогодні вранці давали на "швидку" тільки 8 ліжок для прийому? У нас просто катастрофічна ситуація, викликана, я вважаю, саме роботою Департаменту охорони здоров'я. Що ви збираєтеся робити? Куди везуть людей? Людей залишають вдома, хворих, із двостороннім запаленням легенів", - сказав Скоробагач заступнику голови ХОДА та керівникові штабу з протидії коронавірусу Тарасу Пастуху.

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Також він підкреслив, що людям потрібна допомога прямо зараз, а не в майбутньому, конкретні дії, а не обіцянки. "Роботу провалено, однозначно. І все, що ви говорите, в майбутньому будете робити, - це все херня чистої води. Відписка. Я вважаю, що потрібно вживати рішучих заходів, створити штаб. Нехай його очолить губернатор нашої області", - зазначив заступник голови облради.

Нагадаємо, що Володимир Скоробагач серед перших перехворів на коронавірус. Перебіг хвороби був дуже важким.

Автор: 

карантин (18172) Харків (5563) Харківщина (6054) Кучер Олексій (66) Скоробагач (5) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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А Гепа, свою койку отдал народу! -- беззаветный гуманист и альтруист...
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15.10.2020 20:24 Відповісти
Всяк другого мнит уродом, не смотря, что сам урод ... Или ария "е..ала жаба гадюку" в исполнении харьковского "бо-монда"
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15.10.2020 20:26 Відповісти
ЗЕленые импатенты.
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15.10.2020 20:50 Відповісти
Тараканы перед выборами зашевелились !
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15.10.2020 21:12 Відповісти
а сеорабагач це фамилие или поствременное статистическое явление?
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15.10.2020 21:14 Відповісти
cкоробогач, после реакции киева на слова кучера о причинах авиакатастрофы, понял - мочить ога уже можно...может и его заметят...женухомчака же заметили
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15.10.2020 21:15 Відповісти
Да этот Кучер полный ноль, вообще не способный ни к какой организационной работе, ставленник нелоха. Поэтому, несмотря на то, кто такой Скоробогач, говорит он правду.
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15.10.2020 22:17 Відповісти
член гепинской банды. исполняет наказ.
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15.10.2020 22:39 Відповісти
 
 