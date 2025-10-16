Підозрюваного у розбійному нападі на інкасаторів у Житомирі екстрадовано з Німеччини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Житомирські поліцейські спільно з іноземними колегами екстрадували з Німеччини підозрюваного у розбійному нападі на інкасаторів.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

"Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік тривалий час переховувався за кордоном. Німецькі правоохоронці затримали його та днями передали до України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції нагадали, що 9 вересня 2019 року співробітники поліції охорони здійснювали супровід під час інкасації 150 000 гривень. Поблизу спецавтомобіля один зі зловмисників вдарив водія, поранив правоохоронця з вогнепальної зброї та відібрав у нього пістолет. Водночас кошти спільники забрати не змогли - поліцейські встигли зачинити їх у спеціально захищеному відділенні автомобіля. Після цього нападники втекли з місця події.

Також читайте: Обвинувачену у продажі за безцінь землі на Закарпатті екстрадовано з Німеччини, - НАБУ

Зазначається, що одного з чоловіків поліцейські затримали, іншого - оголосили в розшук. Обом зловмисникам правоохоронці повідомили про підозру, утікачу - заочно. Інформацію про нього також було опубліковано в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

"У червні 2025 року в результаті спільної роботи слідчих, оперативників кримінальної поліції, сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП у Житомирській області та іноземних партнерів уже 35-річного підозрюваного затримали на території Німеччини. Днями його передано українській стороні в порядку екстрадиції. Суд обрав фігурантові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - розповіли в поліції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чоловіку інкримінують розбій, учинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 187 КК України); замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ст. 348 КК України); розбій, учинений за попередньою змовою групою осіб з метою викрадення вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 3 ст. 262 КК України); носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури. Законодавством за такі протиправні дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічного ув’язнення.

Також дивіться: За гроші підпалювали майно: З Румунії екстрадували організатора злочинної групи паліїв, - Офіс Генпрокурора. ФОТО