Крюківський вагонзавод передав "Укрзалізниці" швидкісний потяг "Тарпан" після капремонту. ФОТОрепортаж

Крюківський вагонобудівний завод закінчив плановий капітальний ремонт двосистемного швидкісного електропоїзда ЕКр1-001 "Тарпан" і передав його "Укрзалізниці". Відремонтований потяг із 25 лютого здійснює регулярні рейси за маршрутом Київ – Дніпро.

Як повідомили на підприємстві, двосистемний швидкісний електропоїзд ЕКр1-001 "Тарпан", створений і виготовлений на Крюківському вагонобудівному заводі, був даний в експлуатацію 2014 року.

Він складається з 9 вагонів – двох головних та 7 проміжних. Це вагони першого та другого класів.

Що зроблено під час ремонту

Як зазначається, капітальний ремонт КР-2 здійснюється після пробігу 3 млн км.

Так, під час ремонту:

оновлено екстер'єр поїзда,

здійснено ремонт обладнання кузова, автозчіпних пристроїв, міжвагонних герметичних переходів, зовнішніх та внутрішніх дверей, відкидних майданчиків, гальмівного та пневматичного обладнання, елементів внутрішнього інтер'єру,

замінено пошкоджені склопакети та лобове скло, підлогу в тамбурах,

відремонтовано санітарно-технічне обладнання, всіх систем життєзабезпечення та електрообладнання,

проведено капітальний ремонт візків із заміною необхідних деталей і комплектуючих.

До роботи залучили не тільки фахівців Крюківського заводу, а й партнерів в Україні та за кордоном: "Хартрон-Експрес", "Екватор", "Укрелектроапарат", "Кнорр Бремзе" тощо.

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Вагони "Укрзалізниці"

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в 2026 році планує профінансувати закупівлю ще 100 нових пасажирських вагонів за рахунок бюджетних коштів, тоді як поставки 100 вагонів, будівництво яких було профінансовано торік, розпочнуться в квітні цього року.

У жовтні торік "Укрзалізниця" завершила прийом усіх 66 нових вагонів запланованої на 2025 рік партії, що поповнили одразу чотири флагманські поїзди.

До того стало відомо, що "Укрзалізниця" в 2025 році в одному вагоні перевозить у середньому 2,1 тис. пасажирів за місяць, тоді як у 2022 році цей показник становив 1,1 тис. осіб.

Підтримка перевезень

У лютому 2026 року стало відомо, що Кабінет Міністрів запускає проєкт державного замовлення пасажирських залізничних перевезень, у 2026 році обсяг держзамовлення становитиме 16 млрд грн.

Перед тим повідомлялося, що через падіння вантажної бази "Укрзалізниця" більше не може покривати збитки пасажирського сегменту за рахунок вантажних перевезень, що створює ризик операційного розриву між доходами і витратами.

До того "Укрзалізниця" намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень. Однак проти виступило Мінекономіки та великий бізнес.

На початку лютого цього року стало відомо, що "Укрзалізниця" запроваджує динамічні ціни на квитки.