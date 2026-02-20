Кабмін цього року планує закупити ще 100 пасажирських вагонів за бюджетні гроші

Кабінет Міністрів України в 2026 році планує профінансувати закупівлю ще 100 нових пасажирських вагонів за рахунок бюджетних коштів, тоді як поставки 100 вагонів, будівництво яких було профінансовано торік, розпочнуться в квітні цього року.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Кави, загалом залізницею України курсує 166 пасажирських вагонів, які були придбані за кошти державного бюджету.

"Окрім цього, держава підтримує інфраструктурні проєкти. Деякі підтримуються напряму державою, деякі як співфінансування коштами Європейського Союзу", – зазначив Кава.

Раніше, в серпні 2025 року, "Укрзалізниця" розраховувала закупити за рахунок держбюджету по 100 вагонів у 2026-2028 роках.

Як повідомлялося, в жовтні торік "Укрзалізниця" завершила прийом усіх 66 нових вагонів запланованої на 2025 рік партії, що поповнили одразу чотири флагманські поїзди.

Перед тим Крюківський вагонобудівний завод передав "Укрзалізниці" останні шість вагонів із партії з 66 пасажирських вагонів.

Наприкінці серпня "Укрзалізниця" отримала шість нових вагонів від Крюківського вагонобудівного заводу, які включили до складу поїзда №203/204 Київ – Івано-Франківськ.

До того стало відомо, що "Укрзалізниця" в 2025 році в одному вагоні перевозить у середньому 2,1 тис. пасажирів за місяць, тоді як у 2022 році цей показник становив 1,1 тис. осіб.

Підтримка перевезень

У лютому 2026 року стало відомо, що Кабінет Міністрів запускає проєкт державного замовлення пасажирських залізничних перевезень, у 2026 році обсяг держзамовлення становитиме 16 млрд грн.

Перед тим повідомлялося, що через падіння вантажної бази "Укрзалізниця" більше не може покривати збитки пасажирського сегменту за рахунок вантажних перевезень, що створює ризик операційного розриву між доходами і витратами.

До того "Укрзалізниця" намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень. Однак проти виступило Мінекономіки та великий бізнес.

На початку лютого цього року стало відомо, що "Укрзалізниця" запроваджує динамічні ціни на квитки.