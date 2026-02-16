"Укрзалізниці" потрібна нова модель фінансування: вантажні перевезення не покривають збитки пасажирського сегменту, – ЦТС

Через падіння вантажної бази "Укрзалізниця" більше не може покривати збитки пасажирського сегменту за рахунок вантажних перевезень, що створює ризик операційного розриву між доходами і витратами. Відтак, нинішня модель фінансування пасажирських перевезень "Укрзалізниці" фактично вичерпала себе.

Виходом із цієї ситуації може стати перехід до моделі PSO (Public Service Obligation), коли держава або місцева влада замовляють залізничній компанії соціально значущі маршрути та компенсують різницю між тарифом і собівартістю, пише Центр транспортних стратегій (ЦТС).

За даними галузевих експертів, обсяги вантажних перевезень залізницею зменшилися зі 175 млн тонн у 2024 році до 161 млн тонн у 2025-му. У таких умовах традиційна практика крос-субсидіювання стала економічно невиправданою.

Водночас пасажиропотік зростає: у 2025 році поїздами далекого сполучення перевезено 28 млн пасажирів – більше, ніж у довоєнному 2021 році. Проте збитки сегменту також зростають: з 18 млрд грн у 2024 році до понад 22 млрд грн у 2025-му. За попередніми прогнозами, у 2026 році вони становитимуть 25 млрд грн.

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста раніше зазначав, що якщо держава встановлює соціально орієнтовані тарифи, вона має компенсувати перевізнику різницю. Водночас пропозиція парламентського комітету виділити 26 млрд грн на підтримку пасажирського сектору не була врахована у повному обсязі – цього року для "Укрзалізниці" передбачено 16 млрд грн з резервного фонду.

Експерти наголошують, що без системної державної підтримки пасажирські перевезення не зможуть функціонувати стабільно.

"Забезпечення доступних перевезень це форма реалізації конституційних прав громадян", – зазначає доктор технічних наук Олександр Красноштан.

Серед можливих рішень фахівці називають перехід до моделі PSO (Public Service Obligation), коли держава або місцева влада замовляють соціально значущі маршрути та компенсують різницю між тарифом і собівартістю. За словами Балести, відповідний експериментальний проєкт планують представити найближчим часом.

За оцінками експертів, обсяг компенсацій у межах повноцінної моделі PSO може становити 20-40 млрд грн на рік з урахуванням збитків інфраструктури та потреби в оновленні рухомого складу.

Читайте також: Бізнес попередив про ризики через підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці"

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень.

Однак проти виступили у Мінекономіки, заявивши, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, "Укрзалізниця" має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. У міністерстві пояснили, що просто підвищення тарифів не дасть очікуваного ефекту, адже частина вантажів перейде на автотранспорт або просто зникне через зупинку підприємств.