Бізнес попередив про ризики через підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці"

Запланована індексація вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 40% створює додаткові серйозні ризики для промисловості та експортерів: подальше зростання вартості перевезень може призвести до переорієнтації вантажів на автомобільний транспорт, скорочення виробництва та зупинки підприємств.

Про це заявила виконавча директорка Національної добувної асоціації (НАДПУ) Ксенія Оринчак, коментуючи ініціативу "Укрзалізниці", передає РБК-Україна.

"Ситуація у сфері залізничних перевезень повторює проблеми газового ринку: вантажний сегмент УЗ використовується для покриття хронічних збитків пасажирських перевезень. Хоча вантажний сегмент залишається прибутковим, і у 2024 році згенерував близько 20 млрд грн: саме ці гроші перекривають багатомільярдні збитки від пасажирських перевезень та дозволяють компанії утримувати операційну стабільність", – зауважила Оринчак.

Вона наголосила, що можливості для подальшого підвищення залізничних тарифів вичерпані: Федерація роботодавців транспорту, Українська зернова асоціація та металургійні компанії неодноразово заявляли, що вартість залізничної логістики в Україні вже перевищує європейські показники у перерахунку на тонно-кілометр, попри нижчу швидкість і якість сервісу.

"Тому подальше зростання тарифів може запустити низку негативних процесів. Зокрема, для експортерів руди, зерна та металу логістична складова стає критичною, і за відсутності маржі підприємства можуть скорочувати або зупиняти виробництво. Крім того, частина вантажів може перейти на автомобільний транспорт, що призведе до прискореного зносу доріг, зростання бюджетних витрат на їх ремонт та підвищення попиту на імпортне пальне", – попередила Оринчак.

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Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень.

Однак проти виступили у Мінекономіки, заявивши, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, "Укрзалізниця" має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. У міністерстві пояснили, що просто підвищення тарифів не дасть очікуваного ефекту, адже частина вантажів перейде на автотранспорт або просто зникне через зупинку підприємств.