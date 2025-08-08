"Укрзалізниця" з початку повномасштабної війни стала перевозити вдвічі більше пасажирів

"Укрзалізниця" в 2025 році в одному вагоні перевозить у середньому 2,1 тис. пасажирів за місяць, тоді як у 2022 році цей показник становив 1,1 тис. осіб.

Про це повідомив очільник філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" Олег Головащенко під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Станом на серпень в пасажирських поїздах "Укрзалізниці" курсує 1 488 вагонів. У середньому за липень цього року одним вагоном перевозили близько 2,1 тис. пасажирів. У липні 2022 року цей показник дорівнював близько 1,1 тис. пасажирів на вагон", – розповів Головащенко.

За його словами, збільшити оборотність вагонів вдалося за рахунок більшої операційної гнучкості, зокрема, скорочення часу простою поїздів.

Так, якщо раніше поїзд прибував на кінцеву станцію і мав багато часу на певний сервіс, то тепер цей час максимально скорочено: нічні поїзди після прибуття відправляють у "денний тур" після технічного обслуговування в депо.

"Для такого графіка доводиться збільшувати кількість провідників у вагонах, щоб вони дотримувалися режиму відпочинку. На літній період кількість таких поїздів буде збільшуватися", – додав Головащенко.

Окрім того, зараз в "Укрзалізниці" відбувається системне оновлення рухомого складу.

"У 2002-2004 роках, в еталонний для залізничників період керівництва профільним міністерством Георгія Кірпи, "Укрзалізниця" закупила всього 67 вагонів. На 2025 рік реалізовано вже три програми. Із 2021 року ми отримали перші 100 вагонів, зараз – у процесі отримання 66 вагонів. І вже законтрактовано на 2026 рік 100 вагонів, з яких наступного року ми отримаємо 60", – сказав Головащенко.

У планах компанії – укласти договори на постачання ще по 100 вагонів у 2027 і 2028 роках.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" за перше півріччя 2025 року збільшила пасажиропотік на 1,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 13,52 млн, та на 23% більше за показник січня-червня 2023 року.

Також повідомлялося, що було законтрактовано ще 100 нових пасажирських вагонів, зокрема вперше п'ять спальних вагонів нового покоління, ширшого габариту, із новими системами кондиціонування та опалення й на 80% більшим терміном служби.

Окрім того, виготовлено перший безбар'єрний вагон для перевезення груп пасажирів на кріслах колісних, а також вперше модернізовано регіональний електропоїзд із комфортними сидіннями, вендинговими автоматами.

У червні "Укрзалізниця" та "Крюківський вагонобудівний завод"підписали контракт на поставку 95 купейних вагонів за 4,48 млрд грн.

До того стало відомо, що Крюківський вагонобудівний завод виготовив перший плацкартний вагон для "Укрзалізниці". Раніше завод поставляв їх тільки на експорт – до Казахстану і Таджикистану.