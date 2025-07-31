"Укрзалізниця" відзвітувала про 95% вчасність руху поїздів у внутрішньому сполученні

"Укрзалізниця" за перше півріччя 2025 року збільшила пасажиропотік на 1,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 13,52 млн, та на 23% більше за показник січня-червня 2023 року.

Про це повідомив генеральний директор компанії Олександр Перцовський.

Він також розповів, що від початку року стали в рейси 36 нових вагонів українського виробництва.

Було законтрактовано ще 100 нових пасажирських вагонів, зокрема вперше п'ять спальних вагонів нового покоління, ширшого габариту, із новими системами кондиціонування та опалення й на 80% більшим терміном служби.

Окрім того, виготовлено перший безбар'єрний вагон для перевезення груп пасажирів на кріслах колісних, а також вперше модернізовано регіональний електропоїзд із комфортними сидіннями, вендинговими автоматами.

Також із заводу вийшло 7 модернізованих поїздів для приміського сполучення.

"При практично щоденних ушкодженнях нашої інфраструктури тримаємо фокус на залізній чіткості: вчасність руху поїздів у внутрішньому сполученні становила 95%, це покращення до 92% у такому ж періоді 2024 року", – заявив Перцовський.

Нагадаємо, від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на популярні внутрішні поїзди, пасажири повинні будуть верифікувати особу через "Дія.Підпис".

Згодом стало відомо, що після запровадження посиленого контролю документів під час посадки до поїздів лише у 0,1% пасажирів виявили порушення, а невідповідність прізвища у документах та квитках – лише у кількох осіб.

Минулого року "Укрзалізниця" запровадила обов'язкову верифікацію через "Дія.Підпис" для міжнародних рейсів.