"Укрзалізниця" презентувала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслах колісних. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" завершила модернізацію першого безбар'єрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних. Його створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали три місяці й були повністю виконані фахівцями "Укрзалізниці".

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Цей вагон – експериментальний, але важливий для системного впровадження безбар'єрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку "Укрзалізниці", – розповіли в компанії.

Вагон повністю перебудували враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному: в ньому чотири збільшені купе й кожне розраховане на двох пасажирів із інвалідністю та двох супроводжуючих. При цьому, якщо вагон не заброньовано для спецперевезень кожне купе може вміщувати до шести пасажирів.

Серед інклюзивних рішень:

електропідйомник із можливістю навантаження до 300 кг;

збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;

навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;

великогабаритна вбиральня з душем, SOS-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом із ременями;

індикатор зайнятості вбиральні;

індивідуальні розетки з USB і Type-C;

місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки;

окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира;

відеоспостереження в окремих зонах вагону.

"Перед початком модернізації команда "Укрзалізниці" проводила зустрічі з організаціями, що спеціалізуються на допомозі людям із інвалідністю. Замовлення такого вагона доступне на сайті", – зазначили в компанії.















Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Так, із 11 липня буде курсувати поїзд №826/825 Львів – Тернопіль – Хмельницький, який виконуватиме рейси щоденно, крім вівторка. Поїзд ЕПЛ9Т №007 після ремонту отримав 2 клас комфортності. Він обладнаний пандусами та інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на кріслах колісних, а також кріпленнями для велосипедів.