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"Укрзалізниця" презентувала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслах колісних. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" завершила модернізацію першого безбар'єрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних. Його створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали три місяці й були повністю виконані фахівцями "Укрзалізниці".

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Цей вагон – експериментальний, але важливий для системного впровадження безбар'єрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку "Укрзалізниці", – розповіли в компанії.

Вагон повністю перебудували враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному: в ньому чотири збільшені купе й кожне розраховане на двох пасажирів із інвалідністю та двох супроводжуючих. При цьому, якщо вагон не заброньовано для спецперевезень кожне купе може вміщувати до шести пасажирів.

Серед інклюзивних рішень:

  • електропідйомник із можливістю навантаження до 300 кг;
  • збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;
  • навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;
  • великогабаритна вбиральня з душем, SOS-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом із ременями;
  • індикатор зайнятості вбиральні;
  • індивідуальні розетки з USB і Type-C;
  • місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки;
  • окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира;
  • відеоспостереження в окремих зонах вагону.

"Перед початком модернізації команда "Укрзалізниці" проводила зустрічі з організаціями, що спеціалізуються на допомозі людям із інвалідністю. Замовлення такого вагона доступне на сайті", – зазначили в компанії.

"Укрзалізниця" презентувала перший безбар'єрний вагон для пасажирів на кріслах колісних
"Укрзалізниця" презентувала перший безбар'єрний вагон для пасажирів на кріслах колісних
"Укрзалізниця" презентувала перший безбар'єрний вагон для пасажирів на кріслах колісних
"Укрзалізниця" презентувала перший безбар'єрний вагон для пасажирів на кріслах колісних
"Укрзалізниця" презентувала перший безбар'єрний вагон для пасажирів на кріслах колісних
"Укрзалізниця" презентувала перший безбар'єрний вагон для пасажирів на кріслах колісних
"Укрзалізниця" презентувала перший безбар'єрний вагон для пасажирів на кріслах колісних

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Так, із 11 липня буде курсувати поїзд №826/825 Львів – Тернопіль – Хмельницький, який виконуватиме рейси щоденно, крім вівторка. Поїзд ЕПЛ9Т №007 після ремонту отримав 2 клас комфортності. Він обладнаний пандусами та інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на кріслах колісних, а також кріпленнями для велосипедів.

Автор: 

Укрзалізниця (4837) вагони (668) інклюзія (35) інвалідність (95) безбар’єрність (7)


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