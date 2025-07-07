"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. ФОТОрепортаж
"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Так, із 11 липня буде курсувати поїзд №826/825 Львів – Тернопіль – Хмельницький, який виконуватиме рейси щоденно, крім вівторка.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Поїзд ЕПЛ9Т №007 після ремонту отримав 2 клас комфортності. Він обладнаний пандусами та інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на кріслах колісних, а також кріпленнями для велосипедів.
Окрім того, в поїзді встановлені два автомати з напоями та снеками.
Серед інших оновлень:
- сучасні індивідуальні м'які крісла з можливістю регулювання положення та розетками/роз'ємами USB для зарядки гаджетів;
- індивідуальні столики для кожного пасажира;
- кріплення для мобільних пристроїв, які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал у дорозі;
- оновлена система освітлення з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів;
- індикація зайнятості вбиралень;
- вагонне табло з маршрутом,
- багажні полиці зі збільшеною місткістю,
- облаштовані стелажі для перевезення валіз.
"Це вже п'ятий капітально відремонтований поїзд цього року, та 42 – від початку повномасштабного вторгнення. Всі роботи виконані власними силами "Укрзалізниці", – сказано в повідомленні.
У компанії зазначили, що "Укрзалізниця" й надалі планує модернізувати приміський рухомий склад, яким лише від початку року скористалося понад 14,5 млн пасажирів, чверть із яких – пільговики.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" отримала чергову партію з чотирьох нових пасажирських вагонів із Крюківського вагонобудівного заводу, і вже 28 червня вони повезли на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль