"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Так, із 11 липня буде курсувати поїзд №826/825 Львів – Тернопіль – Хмельницький, який виконуватиме рейси щоденно, крім вівторка.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Поїзд ЕПЛ9Т №007 після ремонту отримав 2 клас комфортності. Він обладнаний пандусами та інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на кріслах колісних, а також кріпленнями для велосипедів.

Окрім того, в поїзді встановлені два автомати з напоями та снеками.

Серед інших оновлень:

сучасні індивідуальні м'які крісла з можливістю регулювання положення та розетками/роз'ємами USB для зарядки гаджетів;

індивідуальні столики для кожного пасажира;

кріплення для мобільних пристроїв, які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал у дорозі;

оновлена система освітлення з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів;

індикація зайнятості вбиралень;

вагонне табло з маршрутом,

багажні полиці зі збільшеною місткістю,

облаштовані стелажі для перевезення валіз.

"Це вже п'ятий капітально відремонтований поїзд цього року, та 42 – від початку повномасштабного вторгнення. Всі роботи виконані власними силами "Укрзалізниці", – сказано в повідомленні.

У компанії зазначили, що "Укрзалізниця" й надалі планує модернізувати приміський рухомий склад, яким лише від початку року скористалося понад 14,5 млн пасажирів, чверть із яких – пільговики.













Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" отримала чергову партію з чотирьох нових пасажирських вагонів із Крюківського вагонобудівного заводу, і вже 28 червня вони повезли на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей.