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Новини
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"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Так, із 11 липня буде курсувати поїзд №826/825 Львів – Тернопіль – Хмельницький, який виконуватиме рейси щоденно, крім вівторка.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Поїзд ЕПЛ9Т №007 після ремонту отримав 2 клас комфортності. Він обладнаний пандусами та інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на кріслах колісних, а також кріпленнями для велосипедів.

Окрім того, в поїзді встановлені два автомати з напоями та снеками.

Серед інших оновлень:

  • сучасні індивідуальні м'які крісла з можливістю регулювання положення та розетками/роз'ємами USB для зарядки гаджетів;
  • індивідуальні столики для кожного пасажира;
  • кріплення для мобільних пристроїв, які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал у дорозі;
  • оновлена система освітлення з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів;
  • індикація зайнятості вбиралень;
  • вагонне табло з маршрутом,
  • багажні полиці зі збільшеною місткістю,
  • облаштовані стелажі для перевезення валіз.

"Це вже п'ятий капітально відремонтований поїзд цього року, та 42 – від початку повномасштабного вторгнення. Всі роботи виконані власними силами "Укрзалізниці", – сказано в повідомленні.

У компанії зазначили, що "Укрзалізниця" й надалі планує модернізувати приміський рухомий склад, яким лише від початку року скористалося понад 14,5 млн пасажирів, чверть із яких – пільговики. 

"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу зі Львову до Хмельницького
"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу зі Львову до Хмельницького
"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу зі Львову до Хмельницького
"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу зі Львову до Хмельницького
"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу зі Львову до Хмельницького
"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу зі Львову до Хмельницького

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" отримала чергову партію з чотирьох нових пасажирських вагонів із Крюківського вагонобудівного заводу, і вже 28 червня вони повезли на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей.

Автор: 

Львів (854) потяг (1311) Тернопіль (72) Укрзалізниця (4836) Хмельницький (125)


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Нічим особливо не відрізняються від вагонів ІнтерСіті+, які курсують вже кілька років на маршрутах Київ-Львів, Київ-Дніпро і т.н. Звичайно, це добре.
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07.07.2025 21:03 Відповісти
Гарна робота вагонобудівників
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07.07.2025 21:43 Відповісти
Гарна робота вагонобудівників
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07.07.2025 21:47 Відповісти
Ну це просто якась фантастика. Нарешті зробили вагони нормального європейського рівня. Особливо мене вразило # вагонне табло з маршрутом. Це ж повний крутяк.
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07.07.2025 22:15 Відповісти

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