"Укрзалізниця" отримала ще чотири нові плацкартні вагони. Завтра їх уже відправлять у рейс. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" отримала чергову партію з чотирьох нових пасажирських вагонів із Крюківського вагонобудівного заводу, і вже завтра, 28 червня, вони везтимуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Нові плацкарти – це реально оновлений комфорт для одразу 58 пасажирів: зручніші полички, освітлення нового покоління, повноцінні місця для сидіння на другій поличці, манеж для немовлят і сповивальний столик у кожному вагоні", – розповіли в "Укрзалізниці".

Загалом "Укрзалізниця" вже отримала 48 із 66 вагонів у межах держзамовлення 2023 року.









Раніше повідомлялося, що Крюківський вагонобудівний завод продовжує виконання державного замовлення з поставки 66 пасажирських вагонів для "Укрзалізниці", і наприкінці квітня передав компанії 6 нових плацкартних вагонів.

На початку червня "Укрзалізниця" та "Крюківський вагонобудівний завод" підписали контракт на поставку 95 купейних вагонів за 4,48 млрд грн.