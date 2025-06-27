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Новини
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"Укрзалізниця" отримала ще чотири нові плацкартні вагони. Завтра їх уже відправлять у рейс. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" отримала чергову партію з чотирьох нових пасажирських вагонів із Крюківського вагонобудівного заводу, і вже завтра, 28 червня, вони везтимуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Нові плацкарти – це реально оновлений комфорт для одразу 58 пасажирів: зручніші полички, освітлення нового покоління, повноцінні місця для сидіння на другій поличці, манеж для немовлят і сповивальний столик у кожному вагоні", – розповіли в "Укрзалізниці".

Загалом "Укрзалізниця" вже отримала 48 із 66 вагонів у межах держзамовлення 2023 року

"Укрзалізниця" отримала ще чотири нові плацкартні вагони
"Укрзалізниця" отримала ще чотири нові плацкартні вагони
"Укрзалізниця" отримала ще чотири нові плацкартні вагони
"Укрзалізниця" отримала ще чотири нові плацкартні вагони

Раніше повідомлялося, що Крюківський вагонобудівний завод продовжує виконання державного замовлення з поставки 66 пасажирських вагонів для "Укрзалізниці", і наприкінці квітня передав компанії 6 нових плацкартних вагонів.

На початку червня "Укрзалізниця" та "Крюківський вагонобудівний завод" підписали контракт на поставку 95 купейних вагонів за 4,48 млрд грн.

Автор: 

Укрзалізниця (4830) вагони (667) Крюківський вагонобудівний завод (145)


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В Канаді, з її просторами і відносним малолюддям, майже ніхто не користується залізницею (літак або машина).

Виняток лише лінія між мегаполісами Торонто - Монреаль.
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27.06.2025 21:47 Відповісти
В Африці з її перенаселенням чомусь теж з залізницями не склалося))) А от Китай/Індія/Україна - все Ок. І, дякувати Богу!
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28.06.2025 00:44 Відповісти

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