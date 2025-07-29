Контроль документів під час посадки у потяги: В "Укрзалізниці" розкрили кількість порушників
Після запровадження посиленого контролю документів під час посадки до поїздів лише у 0,1% пасажирів виявили порушення, а невідповідність прізвища у документах та квитках – лише у кількох осіб.
У пресслужбі "Укрзалізниці" нагадали, що з 25 липня залізничники посилили контроль, щоби виявляти безквиткових пасажирів та тих, чиї дані в квитках не співпадали з даними в документах.
Загалом із того часу перевірили понад 300 поїздів і звірили понад 41 600 документів, на більшості станцій та у поїздах порушень не зафіксували, а загальна частка порушників становить всього 0,1% від усіх подорожуючих.
При цьому не допустили до поїздів за час перевірки:
- 38 пасажирів, які намагалися сісти без квитків, оминаючи провідників;
- 3 пасажирів, які мали невідповідність у документах;
- кількох осіб, які відмовилися показати документи або не мали їх.
Попри незначну кількість виявлених порушень, в "Укрзалізниці" обіцяють продовжити такі посилені перевірки й надалі по всій країні.
Як повідомлялося, з 25 липня "Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.
Крім того, від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на найпопулярніші внутрішні поїзди, пасажирам доведеться верифікувати особу через "Дія.Підпис". Без цього купити квитки на це рейси буде неможливо.
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