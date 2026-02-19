Кабмін заплатить "Укрзалізниці" за перевезення пасажирів 16 мільярдів із держбюджету

Кабінет Міністрів запускає проєкт державного замовлення пасажирських залізничних перевезень, у 2026 році обсяг держзамовлення становитиме 16 млрд грн.

Як повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, уряд обрав такий формат підтримки держкомпаніїза аналогією з європейською моделлю замовлення соціально важливих транспортних послуг.

За його словами, бюджетні кошти покриють всі внутрішні пасажирські перевезення далекого сполучення для еконмсегменту.

"Собівартість перевезень у середньому більш ніж утричі перевищує тариф, за яким сьогодні продаються квитки економсегменту. Держава забезпечує максимальну доступність залізничного транспорту для людей", – зазначив Кулеба.

Ціни на квитки

Він наголосив, що вартість квитків для пасажирів не змінюється, водночас зменшується непокрите фінансове навантаження на "Укрзалізницю" та створюються умови для поступової відмови від перехресного субсидіювання між різними видами діяльності.

Збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень

Раніше повідомлялося, що через падіння вантажної бази "Укрзалізниця" більше не може покривати збитки пасажирського сегменту за рахунок вантажних перевезень, що створює ризик операційного розриву між доходами і витратами.

До того "Укрзалізниця" намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень. Однак проти виступило Мінекономіки та великий бізнес.

На початку лютого цього року стало відомо, що "Укрзалізниця" запроваджує динамічні ціни на квитки.