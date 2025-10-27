"Укрзалізниця" отримала всі нові пасажирські вагони, заплановані на цей рік

"Укрзалізниця" завершила прийом усіх 66 нових вагонів цьогорічної партії, що поповнили одразу чотири флагманські поїзди, які сполучатимуть прифронтові Харківщину, Дніпропетровщину та Донеччину з Галичиною та Закарпаттям.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста, передає ЦТС.

Як зазначається, нові вагони мають плавніший хід, оснащені сучасними кондиціонерами, вакуумними туалетними системами, мають комфортніші полиці з боковими спинками, оновлену систему освітлення.

Переобладнано також і верхні полиці – тепер пасажири можуть повноцінно сидіти, заряджати свої девайси та користуватися власним розкладним столиком.

Окрім того додано інклюзивні елементи – сповивальний столик для малюків, причіпний дитячий манеж, пандуси для високих і низьких платформ, збільшений простір вбиралень для людей із інвалідністю. Використано контрастну навігацію та шрифт Брайля.

За словами Балести, модернізований інклюзивний вагон, який створили на власних виробничих потужностях "Укрзалізниці", вже здійснив понад 100 поїздок. Він має 4 купе, кожне розраховане на двох пасажирів із інвалідністю та двох супроводжуючих. Якщо вагон не заброньовано для спецперевезень, то можливе альтернативне розміщення – у кожному купе може їхати до 6 пасажирів. Інклюзивний вагон облаштований електропідйомником з можливістю навантаження до 300 кг, полицями з регульованим нахилом, великогабаритною вбиральнею і душем.

Балеста підкреслив, що системне оновлення пасажирського рухомого складу триває, і залізниця готова буде безперервно працювати впродовж зими.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше в жовтні Крюківський вагонобудівний завод передав "Укрзалізниці" останні шість вагонів із партії з 66 пасажирських вагонів.

Наприкінці серпня "Укрзалізниця" отримала шість нових вагонів від Крюківського вагонобудівного заводу, які включили до складу поїзда №203/204 Київ – Івано-Франківськ.

До того стало відомо, що "Укрзалізниця" в 2025 році в одному вагоні перевозить у середньому 2,1 тис. пасажирів за місяць, тоді як у 2022 році цей показник становив 1,1 тис. осіб.