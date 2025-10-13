"Укрзалізниця" отримала останні з 66 вагонів від Крюківського вагонзаводу. ФОТО

Крюківський вагонобудівний завод передав "Укрзалізниці" останні шість вагонів із партії з 66 пасажирських вагонів.

Як ідеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, вагони були замовлені минулого року.

Зокрема, нові вагони днями вирушили на маршрути. П'ять вагонів направлено на Харків, один – на Дніпро. Це прифронтові напрямки, де навантаження на систему найбільше.

Як зазначила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами відвідин Крюківського вагонобудівного заводу, саме він виробляє українські вагони для залізниці та метро. Їхнє виробництво дає роботу 166 компаніям-підрядникам по всій країні, зокрема і релокованим підприємствам з тимчасово окупованих територій, а це своєю чергою робочі місця для десятків тисяч людей.

"Співпраця "Укрзалізниці" та Крюківського вагонобудівного заводу – чудовий приклад локалізації, коли держзамовлення отримав український виробник. У такому випадку до 40% вартості замовлення повертається податками в бюджет. А підприємствам дає можливість інвестувати і розвиватись", – сказала Свириденко.

Як повідомлялося, напркінці серпня "Укрзалізниця" отримала шість нових вагонів від Крюківського вагонобудівного заводу, які включили до складу поїзда №203/204 Київ – Івано-Франківськ.

До того стало відомо, що "Укрзалізниця" в 2025 році в одному вагоні перевозить у середньому 2,1 тис. пасажирів за місяць, тоді як у 2022 році цей показник становив 1,1 тис. осіб.