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Новини Фото Шахрайські схеми
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Ошукав матір військовозобов’язаного за схемою "Ваш син у ТЦК": чоловіка затримали в Одесі. ФОТО

В Одесі затримали зловмисника, який ошукав матір військовозобов’язаного. Він виманив у жінки 12,5 тисяч доларів за те, щоб сина "відпустили додому" із ТЦК.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Встановлено, що аферист, який не має жодного відношення до ТЦК та СП, зателефонував жінці та представився військовослужбовцем ТЦК та СП.

Чоловік сказав, що її сина нібито забрали до ТЦК, і щоб його негайно відпустили, необхідно передати 12,5 тисяч доларів. Він наголошував, що "лише у такий спосіб питання буде вирішено, і робити це треба негайно".

Зловмисник наказав жінці залишити гроші в обумовленому місці, а щойно забрав їх зі схованки, був затриманий правоохоронцями.

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Підозра 

  • Поліціянти вилучили у нього незаконно здобуті гроші й повідомили затриманому про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Згідно із санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу, цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 532 480 грн, яким він не скористався. Поліцейські також перевірятимуть чоловіка на причетність до аналогічних злочинів.

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В Одесі затримали шахрая, який ошукав матір військовозобов’язаного
В Одесі затримали шахрая, який ошукав матір військовозобов’язаного

Автор: 

шахрайство (1271) Одеса (5850) Одеська область (4100) ТЦК та СП (1191) Одеський район (644)
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Топ коментарі
+9
"аферист, який не має жодного відношення до ТЦК та СП" ))))))))) непряме підтвердження що тцк та сп теж аферисти ))) конкурента-афериста взяли!!! мастєра клави! ))
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02.03.2026 17:00 Відповісти
+5
" добровільно" підписав контракт 😸
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02.03.2026 17:00 Відповісти
+3
Цікаво, чому вона йому повірила?
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02.03.2026 17:02 Відповісти
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А что с сыном мамаши? Где он реально находится?
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02.03.2026 16:59 Відповісти
" добровільно" підписав контракт 😸
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02.03.2026 17:00 Відповісти
да то клоунада от мусоров, имитация бурной деятельности для сброда. за 10к выезжают из страны, за 3к отбивают у тцк
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02.03.2026 19:15 Відповісти
"аферист, який не має жодного відношення до ТЦК та СП" ))))))))) непряме підтвердження що тцк та сп теж аферисти ))) конкурента-афериста взяли!!! мастєра клави! ))
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02.03.2026 17:00 Відповісти
Ринок послуг перенасичено. Конкуренція, дикій капіталізм..
Всі методи йдуть в хід..
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02.03.2026 20:28 Відповісти
Цікаво, чому вона йому повірила?
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02.03.2026 17:02 Відповісти
Мабуть не повірила,його ж не розшукували
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02.03.2026 17:18 Відповісти
Якщо була засідка поліції, то значить запідозрила що шахраї.
А взагалі людина під стресом може повірити у що завгодно, є гарантія...
Хоч у Льоню Голубкова, хоч у гурій під дією пропаганди
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02.03.2026 20:30 Відповісти
До повномаштабної - моїй мамі дзвонили - вашого онука забрали до поліції, мені дзвонили - вашого сина забрали..такі смішні потуги..
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03.03.2026 11:51 Відповісти
конкурент
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02.03.2026 17:04 Відповісти
А тепер його мати повинна отримати повідомлення «ваш син в КПУ (камері попереднього увʼязнення)»!
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02.03.2026 17:11 Відповісти
за 10к выехать можно, что за бред?
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02.03.2026 19:14 Відповісти
чёрный мешок на голову - и на фронт, тварь..
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02.03.2026 20:47 Відповісти
І що він там зробить? Почне продавати наші дрони кацапам, зі знижкою?
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03.03.2026 11:09 Відповісти
Нуу, работы там ему хватит до конца жизни, лопата, ведро и т.д. )
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03.03.2026 17:11 Відповісти
А що у ТЦК беруть такі гроші, навіть не гривні?!
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02.03.2026 21:03 Відповісти
**** конкуренти деребанять бабло ТЦК - розстріляти
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03.03.2026 11:20 Відповісти
 
 