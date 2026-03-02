Ошукав матір військовозобов’язаного за схемою "Ваш син у ТЦК": чоловіка затримали в Одесі. ФОТО

В Одесі затримали зловмисника, який ошукав матір військовозобов’язаного. Він виманив у жінки 12,5 тисяч доларів за те, щоб сина "відпустили додому" із ТЦК.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Встановлено, що аферист, який не має жодного відношення до ТЦК та СП, зателефонував жінці та представився військовослужбовцем ТЦК та СП.

Чоловік сказав, що її сина нібито забрали до ТЦК, і щоб його негайно відпустили, необхідно передати 12,5 тисяч доларів. Він наголошував, що "лише у такий спосіб питання буде вирішено, і робити це треба негайно".

Зловмисник наказав жінці залишити гроші в обумовленому місці, а щойно забрав їх зі схованки, був затриманий правоохоронцями.

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Підозра

Поліціянти вилучили у нього незаконно здобуті гроші й повідомили затриманому про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Згідно із санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу, цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 532 480 грн, яким він не скористався. Поліцейські також перевірятимуть чоловіка на причетність до аналогічних злочинів.

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