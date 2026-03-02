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Новости Фото Мошеннические схемы
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Обманул мать военнообязанного по схеме "Ваш сын - в ТЦК": мужчину задержали в Одессе. ФОТО

В Одессе задержали злоумышленника, который обманул мать военнообязанного. Он выманил у женщины 12,5 тысяч долларов за то, чтобы сына "отпустили домой" из ТЦК.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что аферист, не имеющий никакого отношения к ТЦК и СП, позвонил женщине и представился военнослужащим ТЦК и СП.

Мужчина сказал, что ее сына якобы забрали в ТЦК, и чтобы его немедленно отпустили, необходимо передать 12,5 тысяч долларов. Он подчеркивал, что "только таким образом вопрос будет решен, и делать это нужно немедленно".

Злоумышленник приказал женщине оставить деньги в оговоренном месте, а как только забрал их из тайника, был задержан правоохранителями.

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Подозрение 

  • Полицейские изъяли у него незаконно полученные деньги и сообщили задержанному о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Согласно санкции ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса, это преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 532 480 грн, которым он не воспользовался. Полицейские также будут проверять мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

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В Одессе задержали мошенника, который обманул мать военнообязанного
В Одессе задержали мошенника, который обманул мать военнообязанного

Автор: 

мошенничество (1359) Одесса (8139) Одесская область (4358) ТЦК (1136) Одесский район (622)
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Топ комментарии
+9
"аферист, який не має жодного відношення до ТЦК та СП" ))))))))) непряме підтвердження що тцк та сп теж аферисти ))) конкурента-афериста взяли!!! мастєра клави! ))
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02.03.2026 17:00 Ответить
+5
" добровільно" підписав контракт 😸
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02.03.2026 17:00 Ответить
+3
Цікаво, чому вона йому повірила?
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02.03.2026 17:02 Ответить
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А что с сыном мамаши? Где он реально находится?
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02.03.2026 16:59 Ответить
" добровільно" підписав контракт 😸
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02.03.2026 17:00 Ответить
да то клоунада от мусоров, имитация бурной деятельности для сброда. за 10к выезжают из страны, за 3к отбивают у тцк
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02.03.2026 19:15 Ответить
"аферист, який не має жодного відношення до ТЦК та СП" ))))))))) непряме підтвердження що тцк та сп теж аферисти ))) конкурента-афериста взяли!!! мастєра клави! ))
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02.03.2026 17:00 Ответить
Ринок послуг перенасичено. Конкуренція, дикій капіталізм..
Всі методи йдуть в хід..
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02.03.2026 20:28 Ответить
Цікаво, чому вона йому повірила?
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02.03.2026 17:02 Ответить
Мабуть не повірила,його ж не розшукували
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02.03.2026 17:18 Ответить
Якщо була засідка поліції, то значить запідозрила що шахраї.
А взагалі людина під стресом може повірити у що завгодно, є гарантія...
Хоч у Льоню Голубкова, хоч у гурій під дією пропаганди
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02.03.2026 20:30 Ответить
До повномаштабної - моїй мамі дзвонили - вашого онука забрали до поліції, мені дзвонили - вашого сина забрали..такі смішні потуги..
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03.03.2026 11:51 Ответить
конкурент
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02.03.2026 17:04 Ответить
А тепер його мати повинна отримати повідомлення «ваш син в КПУ (камері попереднього увʼязнення)»!
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02.03.2026 17:11 Ответить
за 10к выехать можно, что за бред?
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02.03.2026 19:14 Ответить
чёрный мешок на голову - и на фронт, тварь..
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02.03.2026 20:47 Ответить
І що він там зробить? Почне продавати наші дрони кацапам, зі знижкою?
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03.03.2026 11:09 Ответить
Нуу, работы там ему хватит до конца жизни, лопата, ведро и т.д. )
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03.03.2026 17:11 Ответить
А що у ТЦК беруть такі гроші, навіть не гривні?!
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02.03.2026 21:03 Ответить
**** конкуренти деребанять бабло ТЦК - розстріляти
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03.03.2026 11:20 Ответить
 
 