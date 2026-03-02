Обманул мать военнообязанного по схеме "Ваш сын - в ТЦК": мужчину задержали в Одессе. ФОТО
В Одессе задержали злоумышленника, который обманул мать военнообязанного. Он выманил у женщины 12,5 тысяч долларов за то, чтобы сына "отпустили домой" из ТЦК.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что аферист, не имеющий никакого отношения к ТЦК и СП, позвонил женщине и представился военнослужащим ТЦК и СП.
Мужчина сказал, что ее сына якобы забрали в ТЦК, и чтобы его немедленно отпустили, необходимо передать 12,5 тысяч долларов. Он подчеркивал, что "только таким образом вопрос будет решен, и делать это нужно немедленно".
Злоумышленник приказал женщине оставить деньги в оговоренном месте, а как только забрал их из тайника, был задержан правоохранителями.
Подозрение
- Полицейские изъяли у него незаконно полученные деньги и сообщили задержанному о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Согласно санкции ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса, это преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 532 480 грн, которым он не воспользовался. Полицейские также будут проверять мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всі методи йдуть в хід..
А взагалі людина під стресом може повірити у що завгодно, є гарантія...
Хоч у Льоню Голубкова, хоч у гурій під дією пропаганди