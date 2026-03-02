Псевдопроизводство БПЛА: двое юношей выманили более 600 тысяч гривен, их будут судить

В Киеве перед судом предстанут двое жителей Волынской области, которые организовали мошенническую схему по продаже несуществующих беспилотников для нужд ВСУ. Используя имя известного производителя, они получали предоплату от клиентов и исчезали.

Следователи установили, что обманывали граждан двое жителей Волынской области в возрасте 18 и 19 лет.

Предлагали в интернете изготовление квадрокоптеров

Используя бренд одного из известных украинских производителей БПЛА, в интернете публиковались объявления, в которых заказчикам предлагалось изготовление квадрокоптеров. Однако после получения предоплаты заказы не выполнялись, а связь с исполнителями прерывалась.

Так, одна из частных компаний, занимающаяся поставкой БПЛА для военных нужд, перечислила мошенникам более 600 тысяч гривен. Тогда полицейские изъяли у дельцов средства и вернули их владельцу.

Что грозит обвиняемым

Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы.





