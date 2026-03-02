РУС
Новости Мошеннические схемы
858 12

Псевдопроизводство БПЛА: двое юношей выманили более 600 тысяч гривен, их будут судить

В Киеве перед судом предстанут двое жителей Волынской области, которые организовали мошенническую схему по продаже несуществующих беспилотников для нужд ВСУ. Используя имя известного производителя, они получали предоплату от клиентов и исчезали.

Об этом сообщает Полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Следователи установили, что обманывали граждан двое жителей Волынской области в возрасте 18 и 19 лет. 

Предлагали в интернете изготовление квадрокоптеров

Используя бренд одного из известных украинских производителей БПЛА, в интернете публиковались объявления, в которых заказчикам предлагалось изготовление квадрокоптеров. Однако после получения предоплаты заказы не выполнялись, а связь с исполнителями прерывалась.

Так, одна из частных компаний, занимающаяся поставкой БПЛА для военных нужд, перечислила мошенникам более 600 тысяч гривен. Тогда полицейские изъяли у дельцов средства и вернули их владельцу.

Что грозит обвиняемым

Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы. 

В Киеве будут судить мошенников за фейковую продажу дронов для ВСУ
Автор: 

мошенничество (179) дроны (4831)
Топ комментарии
+2
а що з цим псевдопостачальником дронів від Слуг народу?
чи Льоша Кузнєцов вже заніс за шлагбаум?
02.03.2026 10:46 Ответить
02.03.2026 10:46 Ответить
+2
А призивати таких "талантів"в Збройні Сили захищати Україну не можна!
Молоді ще, не мають сили, генофонд... і що ще там кажуть наші керівники ?...
02.03.2026 10:47 Ответить
02.03.2026 10:47 Ответить
+1
12 років "броні" кожному за (600000/43=14000$)-недорого.
02.03.2026 10:41 Ответить
02.03.2026 10:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молоді борзі мразотники , рівняються на кооператив " Дінастія" , під дахом "найвеличнішого"алі-баба-галущенко- міндіч-чернишов-цукермани
02.03.2026 10:39 Ответить
02.03.2026 10:39 Ответить
12 років "броні" кожному за (600000/43=14000$)-недорого.
02.03.2026 10:41 Ответить
02.03.2026 10:41 Ответить
Підрстає молоде обдароване покоління. Наступники земіндічей. Плодовита земля українська.
02.03.2026 10:44 Ответить
02.03.2026 10:44 Ответить
а що з цим псевдопостачальником дронів від Слуг народу?
чи Льоша Кузнєцов вже заніс за шлагбаум?
02.03.2026 10:46 Ответить
02.03.2026 10:46 Ответить
https://censor.net/ua/tag/50045/kuznyetsov-oleksiyi
показать весь комментарий
02.03.2026 10:48 Ответить
А призивати таких "талантів"в Збройні Сили захищати Україну не можна!
Молоді ще, не мають сили, генофонд... і що ще там кажуть наші керівники ?...
02.03.2026 10:47 Ответить
02.03.2026 10:47 Ответить
Эти тоже на дронах воровали, но им ничего не грозит почему?
https://censor.net/ua/news/3566665/nabu-povidomylo-pro-detali-zatrymannya-nardepa-na-habari-pro-scho-yidetsya
показать весь комментарий
02.03.2026 10:58 Ответить
Боже, яка дурість! Перераховувати кошти не перевіривши дані, отримані в мережі, - верх дебілізму!
02.03.2026 11:03 Ответить
02.03.2026 11:03 Ответить
А от якби їх призвали до війська в 18 років, то часу на дурню у них не було б, а розумові здібності реалізовувались би в діаметрально протилежному напрямку...
02.03.2026 11:15 Ответить
02.03.2026 11:15 Ответить
Куди поділись "дрони Розєнблата"? І де він сам?
02.03.2026 11:16 Ответить
02.03.2026 11:16 Ответить
Подейкують що Бористав Розенблат перебуває зараз у власній квартирі в німецькому місті Дортмунд...
02.03.2026 11:21 Ответить
02.03.2026 11:21 Ответить
 
 