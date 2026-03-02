Псевдопроизводство БПЛА: двое юношей выманили более 600 тысяч гривен, их будут судить
В Киеве перед судом предстанут двое жителей Волынской области, которые организовали мошенническую схему по продаже несуществующих беспилотников для нужд ВСУ. Используя имя известного производителя, они получали предоплату от клиентов и исчезали.
Об этом сообщает Полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Следователи установили, что обманывали граждан двое жителей Волынской области в возрасте 18 и 19 лет.
Предлагали в интернете изготовление квадрокоптеров
Используя бренд одного из известных украинских производителей БПЛА, в интернете публиковались объявления, в которых заказчикам предлагалось изготовление квадрокоптеров. Однако после получения предоплаты заказы не выполнялись, а связь с исполнителями прерывалась.
Так, одна из частных компаний, занимающаяся поставкой БПЛА для военных нужд, перечислила мошенникам более 600 тысяч гривен. Тогда полицейские изъяли у дельцов средства и вернули их владельцу.
Что грозит обвиняемым
Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы.
чи Льоша Кузнєцов вже заніс за шлагбаум?
Молоді ще, не мають сили, генофонд... і що ще там кажуть наші керівники ?...
https://censor.net/ua/news/3566665/nabu-povidomylo-pro-detali-zatrymannya-nardepa-na-habari-pro-scho-yidetsya