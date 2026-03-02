Псевдовиробництво БпЛА: двоє юнаків виманили понад 600 тисяч гривень, їх судитимуть

У Києві перед судом постануть двоє мешканців Волинської області, які організували шахрайську схему з продажу неіснуючих безпілотників для потреб ЗСУ. Використовуючи ім’я відомого виробника, вони отримували передоплату від клієнтів і зникали.

Про це повідомляє Поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Слідчі встановили, що ошукували громадян двоє мешканців Волинської області віком 18 та 19 років.

Пропонували в інтернеті виготовлення квадрокоптерів

Використовуючи бренд одного з відомих українських виробників БпЛА, в інтернеті публікувались оголошення, у яких замовникам пропонувалось виготовлення квадрокоптерів. Втім, після отримання передоплати, замовлення не виконувались і звʼязок із виконавцями переривався.

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Так, одна з приватних компаній, що займається постачанням БпЛА для військових потреб, перерахувала шахраям понад 600 тисяч гривень. Тоді поліцейські вилучили в ділків кошти та повернули їх власнику.

Що загрожує обвинуваченим

Обвинуваченим загрожує до 12 років увʼязнення.





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