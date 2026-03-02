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Новини Шахрайські схеми
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Псевдовиробництво БпЛА: двоє юнаків виманили понад 600 тисяч гривень, їх судитимуть

У Києві перед судом постануть двоє мешканців Волинської області, які організували шахрайську схему з продажу неіснуючих безпілотників для потреб ЗСУ. Використовуючи ім’я відомого виробника, вони отримували передоплату від клієнтів і зникали.

Про це повідомляє Поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Слідчі встановили, що ошукували громадян двоє мешканців Волинської області віком 18 та 19 років. 

Пропонували в інтернеті виготовлення квадрокоптерів

Використовуючи бренд одного з відомих українських виробників БпЛА, в інтернеті публікувались оголошення, у яких замовникам пропонувалось виготовлення квадрокоптерів. Втім, після отримання передоплати, замовлення не виконувались і звʼязок із виконавцями переривався.

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Так, одна з приватних компаній, що займається постачанням БпЛА для військових потреб, перерахувала шахраям понад 600 тисяч гривень. Тоді поліцейські вилучили в ділків кошти та повернули їх власнику.

Що загрожує обвинуваченим

Обвинуваченим загрожує до 12 років увʼязнення. 

У Києві судитимуть шахраїв за фейковий продаж дронів для ЗСУ
У Києві судитимуть шахраїв за фейковий продаж дронів для ЗСУ

Також дивіться: Використали дані військових і привласнили понад 5 млн грн: на Львівщині судитимуть сімох спільників, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

шахрайство (1271) дрони (8364)
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Топ коментарі
+3
Підрстає молоде обдароване покоління. Наступники земіндічей. Плодовита земля українська.
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02.03.2026 10:44 Відповісти
+3
а що з цим псевдопостачальником дронів від Слуг народу?
чи Льоша Кузнєцов вже заніс за шлагбаум?
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02.03.2026 10:46 Відповісти
+2
А призивати таких "талантів"в Збройні Сили захищати Україну не можна!
Молоді ще, не мають сили, генофонд... і що ще там кажуть наші керівники ?...
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02.03.2026 10:47 Відповісти
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Молоді борзі мразотники , рівняються на кооператив " Дінастія" , під дахом "найвеличнішого"алі-баба-галущенко- міндіч-чернишов-цукермани
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02.03.2026 10:39 Відповісти
12 років "броні" кожному за (600000/43=14000$)-недорого.
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02.03.2026 10:41 Відповісти
Підрстає молоде обдароване покоління. Наступники земіндічей. Плодовита земля українська.
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02.03.2026 10:44 Відповісти
а що з цим псевдопостачальником дронів від Слуг народу?
чи Льоша Кузнєцов вже заніс за шлагбаум?
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02.03.2026 10:46 Відповісти
https://censor.net/ua/tag/50045/kuznyetsov-oleksiyi
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02.03.2026 10:48 Відповісти
А призивати таких "талантів"в Збройні Сили захищати Україну не можна!
Молоді ще, не мають сили, генофонд... і що ще там кажуть наші керівники ?...
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02.03.2026 10:47 Відповісти
Эти тоже на дронах воровали, но им ничего не грозит почему?
https://censor.net/ua/news/3566665/nabu-povidomylo-pro-detali-zatrymannya-nardepa-na-habari-pro-scho-yidetsya
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02.03.2026 10:58 Відповісти
Боже, яка дурість! Перераховувати кошти не перевіривши дані, отримані в мережі, - верх дебілізму!
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02.03.2026 11:03 Відповісти
А от якби їх призвали до війська в 18 років, то часу на дурню у них не було б, а розумові здібності реалізовувались би в діаметрально протилежному напрямку...
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02.03.2026 11:15 Відповісти
Куди поділись "дрони Розєнблата"? І де він сам?
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02.03.2026 11:16 Відповісти
Подейкують що Бористав Розенблат перебуває зараз у власній квартирі в німецькому місті Дортмунд...
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02.03.2026 11:21 Відповісти
Сумський активіст, депутат облради від дочірньої партії ;Партії Регіонів; ;Наш Край; Тімур Вєрьовкін теж донати збирав. Дозбирався, що довелося терміново теплу тилову посаду в ЗСУ шукати, щоб кримінальну справу за крадіжку грошей заморозили.
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02.03.2026 12:17 Відповісти
 
 