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Новини Фото Вимагання коштів Шахрайства з родичами військових
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Затримано військового, який вимагав 500 тис. грн у родини полеглого захисника на Вінниччині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"На гарячому" затримано колишнього військовослужбовця однієї із частин Вінниччини, який вимагав гроші у родини полеглого захисника.

Про це повідомили у ДБР, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Чоловік знав, що родині військового, який загинув внаслідок вибуху ворожого дрона під час виконання бойового завдання, належить виплата 15 млн грн. Вона здійснюється рівними частками членам родини.

"Після поховання він звернувся до одного із чотирьох синів загиблого та заявив, що для "безперешкодного" отримання коштів потрібно передати хабар нібито для командира військової частини за підготовку "потрібних" документів.

При цьому фігурант ймовірно просто видумував причини, чому обовʼязково потрібно дати хабар та прикривався звʼязками, яких насправді не мав", - йдеться в повідомленні.

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Суму "відкату" зловмисник визнав у 1,2 млн грн - по 10% від частки кожного із синів.

Водночас у нової дружини воїна він грошей не вимагав.

Після подальших перемовин він зменшив суму до 500 тис. грн. Передати її потрібно було після отримання першого траншу допомоги.

Ексвійськовий вимагав гроші у родини полеглого захисника: що відомо?
Ексвійськовий вимагав гроші у родини полеглого захисника: що відомо?
Ексвійськовий вимагав гроші у родини полеглого захисника: що відомо?
Ексвійськовий вимагав гроші у родини полеглого захисника: що відомо?

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Затримання

Після передачі всієї суми чоловіка затримали та вилучили гроші.

Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення посадовцем, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також перевіряють причетність чинних військових посадових осіб до цієї схеми.

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Автор: 

Вінницька область (1167) шахрайство (1271) військовослужбовці (5203) ДБР (3952)
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Топ коментарі
+6
Є така категорія наріду - за своє життя і будки собачої не побудували, бухали та матерів бабів били, вимагали гроші на пляшку. Пішли в армію.
Після війни, ви думаєте, почнуть щось робити? Ні.
Будуть вимагати, красти, грабувати, требувати - але працювати не будуть.
Оце з тої категорії.
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03.03.2026 13:01 Відповісти
+5
На тих виплатах за полеглого вже ціла мафія організувалась! До родичів доходить хіба що частина з виплати. Як грифи злітаюттся якісь юристи, адвокати, якийся банківський супровід не зрозумілий. Командири-хабарники, щоб видати документи з частини теж вимагають частину з виплат! 🤬 Мій хрещений віддав 2.000.000, щоб отримати виплати на сина🤯🤬
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03.03.2026 13:17 Відповісти
+3
200 тисяч воює - 800 тисяч по тилах "бабло рубають."
Хто як може.
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03.03.2026 12:34 Відповісти
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затримано колишнього військовослужбовця ...

Ти спочатку уважно прочитай, а то мізки у тебе путаються...
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03.03.2026 12:50 Відповісти
Мабуть, з тітушок ще татарова - захарченка ???
Адвокати єрмак-резніков-баканов, хоть капєєчку зароблять на ньому!!??
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03.03.2026 14:41 Відповісти
Або патріоти які мають бажання захистити Батьківщину і навчитися воювати професійно.
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03.03.2026 13:00 Відповісти
Якщо нібито ("потрібно передати хабар нібито для командира військової частини", Джерело: https://censor.net/ua/p3603312), тобто командир "ні сном, ні духом", то до чого тут "перевіряють причетність чинних військових посадових осіб до цієї схеми" Джерело: https://censor.net/ua/p3603312?
Чи зловмисних приходив до родичів загиблого родича "з підкріпленням"?
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03.03.2026 12:15 Відповісти
загиблого родича воїна
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03.03.2026 12:17 Відповісти
а командир може бути і реально не вкурсі, цьому просто стало відомо про ситуацію і вирішв розвести, там від командри мал що вже залежить, головне причини смерті (загибелі).
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03.03.2026 13:49 Відповісти
Це ще квіточки, ягідки ще дозрівають...
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03.03.2026 12:18 Відповісти
Вішати таке змосковщене падло, навпроти його ж хати, де родичі його знають!! Або в камері СІЗО, прикре його ж самогубство…
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03.03.2026 12:29 Відповісти
"Вішати таке змосковщене падло"""цитата, ---- само собою,свої щирі українці такого робити ніколи не можуть..
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03.03.2026 15:16 Відповісти
200 тисяч воює - 800 тисяч по тилах "бабло рубають."
Хто як може.
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03.03.2026 12:34 Відповісти
затримано колишнього військовослужбовця ...

Ти спочатку уважно прочитай !
Йди у тил - будеш рубать бабло...
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03.03.2026 12:51 Відповісти
А я про що? Сидять в тилу, де що вкрасти поки війна не закінчилась. Я таким не займаюсь. Своєю працею заробляю.
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03.03.2026 12:54 Відповісти
бидло лишається бидлом не залежно від того чи воно вдягнуло піксель чи чорну форму поліцая .
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03.03.2026 12:41 Відповісти
Є така категорія наріду - за своє життя і будки собачої не побудували, бухали та матерів бабів били, вимагали гроші на пляшку. Пішли в армію.
Після війни, ви думаєте, почнуть щось робити? Ні.
Будуть вимагати, красти, грабувати, требувати - але працювати не будуть.
Оце з тої категорії.
показати весь коментар
03.03.2026 13:01 Відповісти
"... за вплив на прийняття рішення посадовцем..." Тобто вплив таки був! Якби ре було впливу цього перця притягали б за шахрайство. Добре, це зрозуміло, а от з продавцем що? Його взяли за сраку, чи він і далі буде пвд "впливом"?
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03.03.2026 12:43 Відповісти
"тобто" ти сама придумала. щодо кваліфікації, то багато питань, по факту шахрайство, але чомусь кваліфікують як вимагання, бо так думали потерпілі, що він буде впливати на прийняття рішення, хоча яка різниця, що вони думали, якщо для кваліфікації, що робив підозрюваний.
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03.03.2026 13:53 Відповісти
На тих виплатах за полеглого вже ціла мафія організувалась! До родичів доходить хіба що частина з виплати. Як грифи злітаюттся якісь юристи, адвокати, якийся банківський супровід не зрозумілий. Командири-хабарники, щоб видати документи з частини теж вимагають частину з виплат! 🤬 Мій хрещений віддав 2.000.000, щоб отримати виплати на сина🤯🤬
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03.03.2026 13:17 Відповісти
Таких таки треба усипляти як і всіх хто обкрадає народ.
Вже очевидно, що в Україні має бути не ВАКС, бо то ху...я для затягування справ і випрадення подальшого всіх злочинців крадіїв і шарлатанів. В нас має бути Суд Невиправдання Злочинців і їх Страти( СНЗіС)
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03.03.2026 14:20 Відповісти
його потрібно вигнати зі ЗСУ, засудити і тоді підписати контракт як із засудженим
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03.03.2026 15:00 Відповісти
 
 