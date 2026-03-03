Затримано військового, який вимагав 500 тис. грн у родини полеглого захисника на Вінниччині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"На гарячому" затримано колишнього військовослужбовця однієї із частин Вінниччини, який вимагав гроші у родини полеглого захисника.

Про це повідомили у ДБР, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Чоловік знав, що родині військового, який загинув внаслідок вибуху ворожого дрона під час виконання бойового завдання, належить виплата 15 млн грн. Вона здійснюється рівними частками членам родини.

"Після поховання він звернувся до одного із чотирьох синів загиблого та заявив, що для "безперешкодного" отримання коштів потрібно передати хабар нібито для командира військової частини за підготовку "потрібних" документів.

При цьому фігурант ймовірно просто видумував причини, чому обовʼязково потрібно дати хабар та прикривався звʼязками, яких насправді не мав", - йдеться в повідомленні.

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Суму "відкату" зловмисник визнав у 1,2 млн грн - по 10% від частки кожного із синів.

Водночас у нової дружини воїна він грошей не вимагав.

Після подальших перемовин він зменшив суму до 500 тис. грн. Передати її потрібно було після отримання першого траншу допомоги.









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Затримання

Після передачі всієї суми чоловіка затримали та вилучили гроші.

Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення посадовцем, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також перевіряють причетність чинних військових посадових осіб до цієї схеми.

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