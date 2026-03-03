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Новини Фото Зниклі безвісти під час війни Шахрайства з родичами військових
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У Києві викрили "ясновидиць", які виманили у родин загиблих та зниклих безвісти бійців 1,4 млн. грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві викрили трьох "спадкових ясновидиць", які обманом виманили у родин загиблих та зниклих безвісти військових 1,4 мільйона гривень.

За даними слідства, підозрювані "спадкові ясновидиці" рекламували свої здібності на інтернет-платформах, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Вони обіцяли "відповіді на всі питання", зняття "проклять", вирішення любовних проблем і навіть "повернення" рідних із небуття.

Особливо цинічно вони діяли щодо родин військових - вселяючи жінкам хибну надію, запевняли, що їхні чоловіки живі та невдовзі повернуться додому. Психологічно пригнічені клієнтки знову і знову зверталися по "віщування", прагнучи почути бодай якусь надію.

Так, одна з дружин загиблого військового перерахувала "ворожці" майже 1 мільйон гривень. За кожну консультацію, "зняття проклять" чи "очищення карми" вона платила від 6 до 50 тисяч гривень.

Інша підозрювана переконала клієнтку у необхідності "зняти порчу". Загалом жінка заплатила їй 370 тисяч гривень, включно з оплатою "магічних свічок" по 5 тисяч гривень за штуку.

Підозрювані також залякували жінок: мовляв, якщо не провести всі обряди до кінця, біда станеться з іншими членами їхніх родин. Це змушувало потерпілих проходити кілька сеансів і щоразу сплачувати значні суми.

Встановлено щонайменше трьох потерпілих, яким завдано збитків на 1,4 мільйона гривень. Встановлюються інші потерпілі.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва усім трьом "ясновидицям" повідомлено про підозру. 

шахраї
шахраї
шахраї
шахраї
шахраї

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Автор: 

Київ (20848) шахрайство (1271) Офіс Генпрокурора (3916)
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Топ коментарі
+14
Проблема в тому, що в 2026 році люди все ще вірять в таку прутню.
Привіт кАналу СТБ і rozetka з їх сраною "битвою екстрасенсів".

Це ще вказує на рівень "самого лучшего образования"
населення України у віці 50+.
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03.03.2026 13:21 Відповісти
+14
не передбачили свій арешт?
ясновидиці
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03.03.2026 13:24 Відповісти
+9
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03.03.2026 13:14 Відповісти
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03.03.2026 13:14 Відповісти
На фото справа-наліво:
Зеленський, Мендель, Свириденко, Стефанішина.
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03.03.2026 13:26 Відповісти
Нєнє, в центрі то Єрмак.
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03.03.2026 14:36 Відповісти
мне показалось ,что среди вещей лежит магичный фалоимитатор черного цвета?
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03.03.2026 15:21 Відповісти
Ай не не
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05.03.2026 09:24 Відповісти
Радники Голови Офісу?
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03.03.2026 13:20 Відповісти
Проблема в тому, що в 2026 році люди все ще вірять в таку прутню.
Привіт кАналу СТБ і rozetka з їх сраною "битвою екстрасенсів".

Це ще вказує на рівень "самого лучшего образования"
населення України у віці 50+.
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03.03.2026 13:21 Відповісти
Ну... До церкви люди також ходять.
Не мені засуджувати їхні вподобання.
Нехай кожен вірить в що захоче, аби мені не переходили дорогу.
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03.03.2026 13:41 Відповісти
Чим це відрізняється від позиції нашого Верховного з його "лише я вірю в перемогу" чи "я вірю в поразку Орбана"?)
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03.03.2026 13:23 Відповісти
не передбачили свій арешт?
ясновидиці
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03.03.2026 13:24 Відповісти
Яка купа «інвалідів праці», що чекає на пришестя московитів ****** в Києві «цікавої ромської» спеціалізації і на шашлики зеленського ….
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03.03.2026 13:26 Відповісти
як казала одна циганка -я шо довболобка щоб йти працювати ???
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03.03.2026 13:30 Відповісти
Непогані хороми наяснобачили собі
обдурені ідіоти тепер мають йти в церкву каятись за поклоніння нечистому
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03.03.2026 13:29 Відповісти
Сліпа релігійна віра в потойбічне є базою відвертого шахрайства.
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03.03.2026 14:32 Відповісти
спотворена віра надає можливості для шахраїв
а справжня не сліпа і обгунтована
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03.03.2026 14:51 Відповісти
Будь яка віра має прогалину в раціональній логіці якою користуються шахраї. Ну от, наприклад "Бог це любов". А як писав Шекспір "Любовь способна низкое прощать и в доблести пороки превращать. И не глазами - сердцем вибирать - за то ее слепой изображают". Звідси любов до Бога сліпа за визначенням. А ще, до речі, богиню юриспуденції, яка любить справедливість, завжди зоображують з завязаними очима якими вона навіть не бачить показників тих ваг які тримає в руці...
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03.03.2026 16:38 Відповісти
Чому вас вчили, мені не відомо, а я давно знаю, що церква забороняє звертатись до ворожок, як пише Біблія. Там є секрет успіху і здоров'я, захист від шахрайства. Але люди не читають. І не хочуть розуміти прочитаного.
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03.03.2026 17:02 Відповісти
Мене вчили перевіряти, а не вірити "сакральним" текстам з рабовласницьких часів. Наприклад, з 10 заповідей я свідомо виконую 7 які стосуються моральної поведінки.
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03.03.2026 19:12 Відповісти
світогляд середньовіччя, то печально
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03.03.2026 13:30 Відповісти
Нема нічого дивного, адже по телебаченню практично на всіх каналах фактично рекламують всіляких "ясновидиць", "відьом", "екстрасенсів", "тарологів", "астрологів", особливо на каналі "СТБ", де і "екстрасенси", і "відьми", з ранку до вечора так звана "Сліпа", яка "бачить" все що можливо і неможливо. До речі режисер цього непотрібу раніше працювала на російському ТБ, де "сотворила" первинну версію з такою ж назвою, а потім в Україні фактично один до одного "створила" українську копію.
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03.03.2026 13:37 Відповісти
О, знаю ще одного ясновидця, завхозом зара працює в одному офісі... 🤣
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03.03.2026 13:38 Відповісти
Таких тварин треба прилюдно спалювати на вогні, як робили це наші предки. Також і корупціонерам треба таке робити.
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03.03.2026 13:47 Відповісти
дайте я вгадаю..це самий роботящий народ на планеті земля..де вони не з'являться до державної скарбниці ідуть великі податки, а наука процвітає
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03.03.2026 14:18 Відповісти
телевидение 100 процентов причастно к распространению этого опиума для народа ...........................
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03.03.2026 14:19 Відповісти
Все що не заборонено законом - те дозволено. Реклама цього лайна не заборонена. Тому шукайте в іншому місці
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03.03.2026 15:01 Відповісти
На Марафон Зеленського випадкові особи, а тим більше, невгодні ОПі, не потрапляють.
Опозиції там місця немає, в різному мотлоху є.
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03.03.2026 15:05 Відповісти
Как сказал бы зиц-председатель Фунт, глядя на их инвентарь: "Да-а-а, у вас фирма!!!"
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03.03.2026 14:35 Відповісти
Поки є на світі дураки, такі Коти Базіліо будуть лапошити лошйо
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03.03.2026 15:00 Відповісти
Марафон імені Зеленського во всю піарить "ворожок, ясновидець, чаклунів", а потім, о диво!, його лохторату несе їм свої гроші.

Ворожки захоплюють Телемарафон.

https://youtu.be/TtwA3nBi40Y?si=CdKEBXk-17N0OBGh
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03.03.2026 15:02 Відповісти
Цікаво, чому не передбачили свій арешт 😂 ПиСи: ну так Єрмак теж до них ходив. Я не здивуюся якшо наш Наполєончик теж
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03.03.2026 15:02 Відповісти
Напівголі ібосі мужики з руками за спинами то і є "пророчіци"?
Ще знаходяться люди які вірять у таку хрєнь? Я розумію що у декого може бути такий розпач за зниклим що готовий будеш повірити у будь що. Але не у таке ж...
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03.03.2026 16:40 Відповісти
Ці ясновідячі лохів не з команди відьмака і шамана єрмака?
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03.03.2026 20:30 Відповісти
за часів середньовіччя їх спалювали на багатті.
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03.03.2026 20:41 Відповісти
гроші як прийшли, так і уйдуть
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04.03.2026 16:01 Відповісти
Чекаємо на подібний візит до квартири Єрмака!
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05.03.2026 07:28 Відповісти
 
 