У Києві викрили "ясновидиць", які виманили у родин загиблих та зниклих безвісти бійців 1,4 млн. грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві викрили трьох "спадкових ясновидиць", які обманом виманили у родин загиблих та зниклих безвісти військових 1,4 мільйона гривень.
За даними слідства, підозрювані "спадкові ясновидиці" рекламували свої здібності на інтернет-платформах, передає Цензор.НЕТ.
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Що відомо?
Вони обіцяли "відповіді на всі питання", зняття "проклять", вирішення любовних проблем і навіть "повернення" рідних із небуття.
Особливо цинічно вони діяли щодо родин військових - вселяючи жінкам хибну надію, запевняли, що їхні чоловіки живі та невдовзі повернуться додому. Психологічно пригнічені клієнтки знову і знову зверталися по "віщування", прагнучи почути бодай якусь надію.
Так, одна з дружин загиблого військового перерахувала "ворожці" майже 1 мільйон гривень. За кожну консультацію, "зняття проклять" чи "очищення карми" вона платила від 6 до 50 тисяч гривень.
Інша підозрювана переконала клієнтку у необхідності "зняти порчу". Загалом жінка заплатила їй 370 тисяч гривень, включно з оплатою "магічних свічок" по 5 тисяч гривень за штуку.
Підозрювані також залякували жінок: мовляв, якщо не провести всі обряди до кінця, біда станеться з іншими членами їхніх родин. Це змушувало потерпілих проходити кілька сеансів і щоразу сплачувати значні суми.
Встановлено щонайменше трьох потерпілих, яким завдано збитків на 1,4 мільйона гривень. Встановлюються інші потерпілі.
За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва усім трьом "ясновидицям" повідомлено про підозру.
Будь ласка, зачекайте...
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Зеленський, Мендель, Свириденко, Стефанішина.
Привіт кАналу СТБ і rozetka з їх сраною "битвою екстрасенсів".
Це ще вказує на рівень "самого лучшего образования"
населення України у віці 50+.
Не мені засуджувати їхні вподобання.
Нехай кожен вірить в що захоче, аби мені не переходили дорогу.
ясновидиці
обдурені ідіоти тепер мають йти в церкву каятись за поклоніння нечистому
а справжня не сліпа і обгунтована
Опозиції там місця немає, в різному мотлоху є.
Ворожки захоплюють Телемарафон.
https://youtu.be/TtwA3nBi40Y?si=CdKEBXk-17N0OBGh
Ще знаходяться люди які вірять у таку хрєнь? Я розумію що у декого може бути такий розпач за зниклим що готовий будеш повірити у будь що. Але не у таке ж...