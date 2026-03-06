Видавав себе за зниклого безвісти військового та виманив 1 млн грн у його сестри: на Тернопільщині судитимуть шахрая, - Офіс Генпрокурора
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Чорткова на Тернопільщині, який заволодів понад 1 млн грн сестри військовослужбовця, зниклого безвісти.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, раніше судимий чоловік дізнався від знайомої, що брат її подруги служить у Збройних силах України та вважається безвісти зниклим. Скориставшись вразливим станом жінки, упродовж травня – липня 2025 року він видавав себе за її брата та писав їй у месенджерах від його імені.
У повідомленнях "брат" нібито просив допомоги, яку обвинувачений пропонував організувати: виготовити документи для звільнення з частини через потребу догляду за дядьком, перевести до іншого підрозділу, придбати спорядження й медикаменти, а також оформити страхові виплати на випадок поранення чи загибелі.
Виманив понад 1 млн грн
За кожну таку "допомогу" він вимагав гроші. Жінка, перебуваючи у сильному стресі, неодноразово передавала кошти готівкою та перераховувала їх на банківські рахунки, вказані обвинуваченим. Загалом вона втратила понад 1 млн грн.
Зрозумівши, що жодних результатів немає, а допомога брату не надається, потерпіла через три місяці звернулася до правоохоронців.
Будь ласка, зачекайте...
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