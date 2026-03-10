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Пенсіонер із Дніпра за €25 тис. і $25 тис. обіцяв "роботу" в Офісі генпрокурора, - прокуратура. ФОТО

У Києві за шахрайство судитимуть пенсіонера, який за 25 тис. євро та 25 тис. доларів США пропонував працевлаштування в Офіс генерального прокурора та окружну прокуратуру Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

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Обвинувальний акт скеровано до суду

Як зазначається, прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 62-річного мешканця Дніпра, який за гроші обіцяв працевлаштування в органи прокуратури.

"Обвинувачений стверджував ніби має зв’язки з "першими особами Офісу генерального прокурора", тож після того, як він отримає гроші, "клієнтам" зателефонують з прокуратури та покличуть на роботу", - йдеться у повідомленні.

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Вартість "послуг"

За свої послуги він хотів отримати 25 тис. євро за посаду в Офісі генерального прокурора. Посаду керівника окружної прокуратури в Києві чоловік оцінив в 25 тис. доларів США.

"Викрили його у липні 2025 року після переведення грошей на вказаний чоловіком криптогаманець. Для упевненості, що гроші надійшли, обвинувачений вимагав квитанцію на підтвердження операції.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди, закінчений замах на шахрайство, незакінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди, незакінчений замах на шахрайство", - додали у прокуратурі.

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пропонував працевлаштування за хабар
пропонував працевлаштування за хабар

Зазначимо, що цей же мешканець Дніпра є обвинуваченим в аналогічному кримінальному провадженні - раніше він за гроші пропонував працевлаштування до оборонної компанії, однак був затриманий "на гарячому".

Автор: 

Київ (20877) шахрайство (1276) прокуратура (3723) Офіс Генпрокурора (3929)
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Топ коментарі
+7
подивіться як пенсіонеру руки крутять
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10.03.2026 11:20 Відповісти
+7
Син лейтенанта Шмідта"Брат" Єрмака?Порушив конвенцію?
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10.03.2026 11:21 Відповісти
+4
Ведуться. Ті, у кого з'явились гроші, а розум не з'явився.
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10.03.2026 11:23 Відповісти
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Цікаво, хтось на цю ..йню ведеться?
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10.03.2026 11:17 Відповісти
Ведуться. Ті, у кого з'явились гроші, а розум не з'явився.
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10.03.2026 11:23 Відповісти
Коли пів країни ведуться на таро - мольфаро - відьмо - ясновидець якесь не дуже доречне запитання
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10.03.2026 11:23 Відповісти
Кохана, ми вбиваємо вагітних у 16 екстрасенсів у хаті на тата.
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10.03.2026 11:26 Відповісти
Пенсії нині маленькі от і крутиться людина як може 😂
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10.03.2026 11:18 Відповісти
Може його теж кудись прилаштують
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10.03.2026 11:19 Відповісти
Якби в країні діяла невідворотність покарання то йому б вистачило і одного разу. А так йому пальчиком зробили ай-ай-ай, а він і покаявся!
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10.03.2026 11:41 Відповісти
подивіться як пенсіонеру руки крутять
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10.03.2026 11:20 Відповісти
Син лейтенанта Шмідта"Брат" Єрмака?Порушив конвенцію?
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10.03.2026 11:21 Відповісти
а ви спробуйте на 3000 пенсії прожити
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10.03.2026 11:22 Відповісти
я пробую
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10.03.2026 11:23 Відповісти
ермак туда устроил весь первый этаж с лубянки
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10.03.2026 11:29 Відповісти
ну якщо знаходяться такі лошари то чом би й ні
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10.03.2026 11:35 Відповісти
Отак син голови колгоспу і став прокурором!
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10.03.2026 11:39 Відповісти
Я дико вибачаюся, але такого зростання злочинності як при Голобородько не було ніколи. Навіть повернулися злочини з 90-х, про які вже давно забулися. Як кажуть мисливці "танцюють всі", коли стріляють по всіх цілях. Так і тут, злочини скоюють всі, кому заманеться, а правоохоронці займаються не профілактикою, не знищенням середи злочинності, а не своїми функціями - за гроші платників податків фальшують справи проти опозиції, проводять "літера" проти цих фігурантів, які б мали використовувати проти реальних злочинців і ворогів України.
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10.03.2026 11:40 Відповісти
А міг би підписати контракт 60+ і піти захищати Батьківщину, а в разі загибелі діти й онуки були б забезпечені. Мерзенний ухилянт, і ще й аферист.
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10.03.2026 11:48 Відповісти
 
 