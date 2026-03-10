Пенсіонер із Дніпра за €25 тис. і $25 тис. обіцяв "роботу" в Офісі генпрокурора, - прокуратура. ФОТО

У Києві за шахрайство судитимуть пенсіонера, який за 25 тис. євро та 25 тис. доларів США пропонував працевлаштування в Офіс генерального прокурора та окружну прокуратуру Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

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Обвинувальний акт скеровано до суду

Як зазначається, прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 62-річного мешканця Дніпра, який за гроші обіцяв працевлаштування в органи прокуратури.

"Обвинувачений стверджував ніби має зв’язки з "першими особами Офісу генерального прокурора", тож після того, як він отримає гроші, "клієнтам" зателефонують з прокуратури та покличуть на роботу", - йдеться у повідомленні.

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Вартість "послуг"

За свої послуги він хотів отримати 25 тис. євро за посаду в Офісі генерального прокурора. Посаду керівника окружної прокуратури в Києві чоловік оцінив в 25 тис. доларів США.

"Викрили його у липні 2025 року після переведення грошей на вказаний чоловіком криптогаманець. Для упевненості, що гроші надійшли, обвинувачений вимагав квитанцію на підтвердження операції.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди, закінчений замах на шахрайство, незакінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди, незакінчений замах на шахрайство", - додали у прокуратурі.

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Зазначимо, що цей же мешканець Дніпра є обвинуваченим в аналогічному кримінальному провадженні - раніше він за гроші пропонував працевлаштування до оборонної компанії, однак був затриманий "на гарячому".