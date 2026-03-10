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У Дніпрі ексвійськова за $20 тисяч обіцяла допомогти уникнути мобілізації через ВЛК. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону 4 березня 2026 року повідомлено про підозру колишній військовослужбовиці за зловживання впливом. 

За даними слідства, у грудні 2025 року підозрювана запропонувала чоловіку за 20 тисяч доларів організувати уникнення мобілізації, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

9 000 із цієї суми призначалися для виготовлення фіктивних медичних документів про нібито наявність тяжкого захворювання, а решта - для передачі працівникам РТЦК та ВЛК.

Жінка пояснила механізм отримання документів, надала інструкції для проходження ВЛК та повідомила про можливість внесення необхідних відомостей до електронної системи охорони здоров’я. Також запевнила, що зможе вплинути на посадовців ВЛК одного з РТЦК та СП Дніпра, щоб ті ухвалили рішення про непридатність до військової служби.

4 березня підозрювана отримала обумовлену частину коштів. Одразу після передачі грошей її затримали. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час обшуків вилучено понад 30 тисяч доларів США, 119 тисяч гривень, отримані 9 тисяч доларів неправомірної вигоди, мобільні телефони, печатки медичних закладів та медичні документи приблизно щодо 250 військовозобов’язаних. Їхні обставини наразі перевіряються у межах досудового розслідування.

Також перевіряється причетність до злочину посадових осіб РТЦК та СП і військово-лікарської комісії.

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Читайте: Пенсіонер із Дніпра за €25 тис. і $25 тис. обіцяв "роботу" в Офіс генпрокурора, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3571) мобілізація (3449) Офіс Генпрокурора (3929) Дніпропетровська область (5134) Дніпровський район (426)
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Пішла жара! - всі роблять гроші
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10.03.2026 11:21 Відповісти
Останні новини вже можна в рубриці цензор-бізнес.
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10.03.2026 11:28 Відповісти
Родичка міндіча чи баканова????
Невже ще одна з послиць від Єрмака, гроші на оті курси мародерить???
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10.03.2026 11:30 Відповісти
В бізнес цензор це треба
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10.03.2026 11:36 Відповісти
Або даєш молоко, або йдеш на м'ясо. Все по законах фермерського господарства.
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10.03.2026 11:40 Відповісти
Деньги крутятся и конкуренция соответственно
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11.03.2026 19:16 Відповісти
 
 