Росіяни майже 50 разів атакували Дніпропетровщину: є загибла і 9 поранених
1 людина загинула, ще 9 – дістали поранень. Майже півсотні разів впродовж дня росіяни атакували протягом 10 березня три райони Дніпропетровської області авіабомбами, безпілотниками та артилерією.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
- Росіяни атакували райцентр, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку громади. Поранені 9 людей, серед них 4-річна дівчинка. Пошкоджені підприємство, інфраструктура, адмінбудівлі, п'ятиповерхівка, приватні оселі, АЗС та автівки.
Синельниківський район
- Під ударом були Покровська, Маломихайлівська та Межівська громади. Загинула 70-річна жінка. Понівечені ліцей та приватний будинок.
Криворізький район
- Ворог поцілив по Зеленодольській громаді. Пошкоджені база відпочинку, інфраструктура, сонячні панелі та мікроавтобуси.
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Евгений Яковенко
показати весь коментар10.03.2026 20:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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