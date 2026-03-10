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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни майже 50 разів атакували Дніпропетровщину: є загибла і 9 поранених

дніпропетровщина

1 людина загинула, ще 9 – дістали поранень. Майже півсотні разів впродовж дня росіяни атакували протягом 10 березня три райони Дніпропетровської області авіабомбами, безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

  • Росіяни атакували райцентр, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку громади. Поранені 9 людей, серед них 4-річна дівчинка. Пошкоджені підприємство, інфраструктура, адмінбудівлі, п'ятиповерхівка, приватні оселі, АЗС та автівки.

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Синельниківський район

  • Під ударом були Покровська, Маломихайлівська та Межівська громади. Загинула 70-річна жінка. Понівечені ліцей та приватний будинок.

Криворізький район

  • Ворог поцілив по Зеленодольській громаді. Пошкоджені база відпочинку, інфраструктура, сонячні панелі та мікроавтобуси.

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Нікополь (1566) Дніпропетровська область (5134) Нікопольський район (801)
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Кабами криють міста! Так крийте у відповідь дронами енертетику! Скільки ще ми будемо дотримуватися статей ООН яких ніхто крім нас не дотримуються!!!!!!!!??????
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10.03.2026 20:05 Відповісти
 
 