Звільнена від ворога майже вся територія Дніпропетровщини, лишилося допрацювати 3 населені пункти, - начальник управління Генштабу Комаренко

Під час наступу на Олександрівському напрямку Силам оборони вдалося звільнити від ворога практичну всю територію Дніпропетровщини, яка була захоплена військами РФ.

Про це начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко розповів в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

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Результати операції

Вже звільнено понад 400 квадратних кілометрів нашої території. На дещо меншій території проведено зачистку тилової зони від ворожих осіб, що туди просочилися. Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два - зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку - звільнено більше території, ніж втрачено", - зазначив він.

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Операція є наступальною

Комаренко також наголосив, що операція є наступальною.

"Наші наступальні дії там проводяться силами десантно-штурмових військ, штурмових військ за підтримки механізованих бригад, які обороняються на цьому напрямку. Це спланована наступальна операція, яка пройшла всі процедури затвердження, погодження, узгодження тощо", - уточнив генерал.

"У ході цих чотирьох років війни характер бойових дій кардинально змінився. Якщо на початку 2022 року росіяни наступали колонами, на техніці, то зараз на фронті загалом такої можливості немає. Розвиток безпілотної складової диктує зміни форм збройної боротьби. Тому коли кажуть про якісь окремі локальні дії - це тому, що вони виглядають як якісь дії окремих груп, а не повноцінна операція", - додав він.

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