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Новини Наступ РФ на Дніпропетровщині
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Звільнена від ворога майже вся територія Дніпропетровщини, лишилося допрацювати 3 населені пункти, - начальник управління Генштабу Комаренко

дніпропетровська область деокупована

Під час наступу на Олександрівському напрямку Силам оборони вдалося звільнити від ворога практичну всю територію Дніпропетровщини, яка була захоплена військами РФ.

Про це начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко розповів в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

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Результати операції

Вже звільнено понад 400 квадратних кілометрів нашої території. На дещо меншій території проведено зачистку тилової зони від ворожих осіб, що туди просочилися. Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два - зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку - звільнено більше території, ніж втрачено", - зазначив він.

Також читайте: РФ бреше про "успіхи" в районі н.п. Біляківка на Дніпропетровщині, - 9 армійський корпус

Операція є наступальною

Комаренко також наголосив, що операція є наступальною.

"Наші наступальні дії там проводяться силами десантно-штурмових військ, штурмових військ за підтримки механізованих бригад, які обороняються на цьому напрямку. Це спланована наступальна операція, яка пройшла всі процедури затвердження, погодження, узгодження тощо", - уточнив генерал.

"У ході цих чотирьох років війни характер бойових дій кардинально змінився. Якщо на початку 2022 року росіяни наступали колонами, на техніці, то зараз на фронті загалом такої можливості немає. Розвиток безпілотної складової диктує зміни форм збройної боротьби. Тому коли кажуть про якісь окремі локальні дії - це тому, що вони виглядають як якісь дії окремих груп, а не повноцінна операція", - додав він.

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Автор: 

Генштаб ЗС (8498) бойові дії (5976) деокупація (951) Дніпропетровська область (5134)
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Топ коментарі
+18
Господи , допомогай і далі ,українськім Воїнам❤️ захисникам !...
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10.03.2026 08:59 Відповісти
+9
Дякуєм мужнім і сильним Захисникам України та їх Родинам!!
Серед «потужних мєнєнджираф» в опу, глибоке занепокоєння!
Вони знають, що Захисники України ОБОВЯЗКОВО прийдуть звільняти цю територію в Україні, від цього нашестя отих «потужних» ухилянтів!!
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10.03.2026 09:02 Відповісти
+4
Супер)Слава Воїнам.
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10.03.2026 09:24 Відповісти
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Господи , допомогай і далі ,українськім Воїнам❤️ захисникам !...
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10.03.2026 08:59 Відповісти
Дякуєм мужнім і сильним Захисникам України та їх Родинам!!
Серед «потужних мєнєнджираф» в опу, глибоке занепокоєння!
Вони знають, що Захисники України ОБОВЯЗКОВО прийдуть звільняти цю територію в Україні, від цього нашестя отих «потужних» ухилянтів!!
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10.03.2026 09:02 Відповісти
Супер)Слава Воїнам.
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10.03.2026 09:24 Відповісти
А Запорожскую область когда освобождать будете? Народ уже ждёт Украину в Мелитополе и в Кириловке!
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10.03.2026 10:01 Відповісти
може пора звільнити рот від мови ворога ?
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10.03.2026 10:04 Відповісти
почему ты моим учителем в школе не был?
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10.03.2026 11:50 Відповісти
може пора звільнити рот від мови ворога ?
"можливо, час звільнити рота від мови ворога"?
Це по-перше.
А по-друге. не лягає в мене українська мова і, особливо, вимова, поки що. Проти мене і моєї родини Україна порушила 19 разів право людини. Якщо не віриш, я можу надати докази! І ці порушення тривають і зараз.
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10.03.2026 11:53 Відповісти
кацап вчить мене розмовляти українською мовою ! Україна смердить від вашої кацапської ! час увімкнути примусове провітрюване .
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10.03.2026 19:25 Відповісти
отакі трошнікі, як ти і стріляли в бійців ЗСУ в Київі на початку війни
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10.03.2026 19:30 Відповісти
такі як ти відмінники школи кдб срср наводять ракети , а СБУ кожного дня твоїх відловлює . за 35 років не вивчити мову під силу лише дебілу ! запам'ятай мої слова - Україна може бути лише українською , все інше це колонія !
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10.03.2026 19:52 Відповісти
яка школа кдб? Я на заводі працюю
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10.03.2026 20:23 Відповісти
Лівобережжя Херсонщіни також чекає на звільнення.
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10.03.2026 11:14 Відповісти
Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два - зачистити.
Комаренко також наголосив, що операція є наступальною.

Ого, як це?

07.03.26 Оголошено примусову евакуацію з п'яти сіл на Дніпропетровщині.
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10.03.2026 10:52 Відповісти
Ці дві новини суперечать одна одній?
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10.03.2026 11:15 Відповісти
З прифронтових виселяють, бо з окупованих якось не дуже зручно.
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11.03.2026 01:27 Відповісти
Можуть коли захочуть! Наснаги!
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10.03.2026 11:40 Відповісти
 
 