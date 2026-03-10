Освобождена от врага почти вся территория Днепропетровской области, осталось доработать 3 населенных пункта, - начальник управления Генштаба Комаренко

Во время наступления на Александровском направлении Силам обороны удалось освободить от врага практически всю территорию Днепропетровской области, которая была захвачена войсками РФ.

Об этом начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко рассказал в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Результаты операции

Уже освобождено более 400 квадратных километров нашей территории. На несколько меньшей территории проведена зачистка тыловой зоны от вражеских лиц, просочившихся туда. Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два - зачистить. Кстати, благодаря этим активным действиям в феврале мы имеем положительную динамику - освобождено больше территории, чем потеряно", - отметил он.

Операция является наступательной

Комаренко также подчеркнул, что операция является наступательной.

"Наши наступательные действия там проводятся силами десантно-штурмовых войск, штурмовых войск при поддержке механизированных бригад, которые обороняются на этом направлении. Это спланированная наступательная операция, которая прошла все процедуры утверждения, согласования, согласования и т.д.", - уточнил генерал.

"В ходе этих четырех лет войны характер боевых действий кардинально изменился. Если в начале 2022 года россияне наступали колоннами, на технике, то сейчас на фронте в целом такой возможности нет. Развитие беспилотной составляющей диктует изменения форм вооруженной борьбы. Поэтому когда говорят о каких-то отдельных локальных действиях - это потому, что они выглядят как какие-то действия отдельных групп, а не полноценная операция", - добавил он.

