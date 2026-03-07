Оголошено примусову евакуацію з п’яти сіл на Дніпропетровщині
Оголошено примусову евакуацію з пʼяти сіл Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Покровської територіальної громади Дніпропетровщини.
Деталі рішення
З метою збереження життя та здоров’я жителів громади, у зв’язку з підвищеною загрозою життю та безпеці внаслідок збройної агресії Російської федерації, відповідно до рішень Синельниківського районного координаційного штабу з питань евакуації від 03 березня 2026 року, ухвалено рішення про проведення обов’язкової евакуації з окремих населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області, де ведуться бойові дії, а саме: с. Катеринівка, с. Зарічне, с. Дрозди, с. Романки, с. Водяне.
Евакуація буде проводитися протягом 30 днів з 05 березня 2026 року.
Транзитним пунктом евакуації визначено с. Волоське, Дніпровського району Дніпропетровської області.
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але, куди ?
чи може ЗЄлєнський надати житло для людей ?
на дорогах Великого крадівництва ?
звиняйте, за чотири роки війни асвальт вже охолов
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так, ось це, нажаль щира правда !
але, на Цензорі є сьогоднішнє відео з напівзайнятого орками Грішиного, де цивільні бродять як зомбі по дорозі, якась бабця повзе на ходунках, а жінка на розстеленому коврику стоїть перед розіраним трупом.
це - жесть !
цивільних треба вивозити, хоч під конвоєм з німецькими вівчарками.
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А ще важливо виявляти ждунів, давати здорових людям не бутт серед сєпарів і гаволочі
реквізувати на час війни пустки, з виплатою від держави адекватної оренди власникам будинків.
це - нормальна практика військового стану: в Великобританії приватні готелі були реквізовані для розміщення біженців.
альо, Буковель !!!
чи час кататись на лижах, коли по всі Україні їдуть бусики "на щиті" ?
З ненавистю до ждунів і з жалем до інших недалеких людей, які не хочуть евакуюватись.
І так, я не питаю, що громада/держава зробила для мене. Я роблю все, щоб в село частіше приїзджали додому, і це дійсно виходить.
В принципі в селах багато покинутих будинків... Але їх покинули через відсутність перспектив.
Ішак працює, сирок - під козирьок