Оголошено примусову евакуацію з п’яти сіл на Дніпропетровщині

Оголошено примусову евакуацію з пʼяти сіл Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Покровської територіальної громади Дніпропетровщини.

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Деталі рішення

З метою збереження життя та здоров’я жителів громади, у зв’язку з підвищеною загрозою життю та безпеці внаслідок збройної агресії Російської федерації, відповідно до рішень Синельниківського районного координаційного штабу з питань евакуації від 03 березня 2026 року, ухвалено рішення про проведення обов’язкової евакуації з окремих населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області, де ведуться бойові дії, а саме: с. Катеринівка, с. Зарічне, с. Дрозди, с. Романки, с. Водяне.

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Евакуація буде проводитися протягом 30 днів з 05 березня 2026 року.

Транзитним пунктом евакуації визначено с. Волоське, Дніпровського району Дніпропетровської області.