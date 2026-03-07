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Новини Евакуація на Дніпропетровщині
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Оголошено примусову евакуацію з п’яти сіл на Дніпропетровщині

Бійці 33 бригади евакуювали 5 цивільних з прифронтового села на Харківщині

Оголошено примусову евакуацію з пʼяти сіл Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Покровської територіальної громади Дніпропетровщини. 

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Деталі рішення

З метою збереження життя та здоров’я жителів громади, у зв’язку з підвищеною загрозою життю та безпеці внаслідок збройної агресії Російської федерації, відповідно до рішень Синельниківського районного координаційного штабу з питань евакуації від 03 березня 2026 року, ухвалено рішення про проведення обов’язкової евакуації з окремих населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області, де ведуться бойові дії, а саме: с. Катеринівка, с. Зарічне, с. Дрозди, с. Романки, с. Водяне.

Також читайте: На Дніпропетровщині та Запоріжжі оголосили обов’язкову евакуацію батьків із дітьми з прифронтових населених пунктів

Евакуація буде проводитися протягом 30 днів з 05 березня 2026 року.

Транзитним пунктом евакуації визначено с. Волоське, Дніпровського району Дніпропетровської області.

Автор: 

евакуація (2543) Дніпропетровська область (5126) Синельниківський район (560) Катеринівка (1) Водяне (1) Дрозди (1) Зарічне (1) Романки (1)
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Топ коментарі
+12
наступаем ,наступаем и ЭВАКУАЦИЯ )))) , кто пиз...т ???(((
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07.03.2026 16:35 Відповісти
+11
рішення вірне.
але, куди ?

чи може ЗЄлєнський надати житло для людей ?
на дорогах Великого крадівництва ?
звиняйте, за чотири роки війни асвальт вже охолов

.
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07.03.2026 16:32 Відповісти
+9
Єрмак з бакановим і кагалом адвокатських від портнова, мабуть, уже на території цих сіл, допомагають Українцям???🤑🤑🤑🤑
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07.03.2026 16:36 Відповісти
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рішення вірне.
але, куди ?

чи може ЗЄлєнський надати житло для людей ?
на дорогах Великого крадівництва ?
звиняйте, за чотири роки війни асвальт вже охолов

.
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07.03.2026 16:32 Відповісти
А якщо в нікуди,то краще чекати москалів?(В даній ситуації немає значення куди,а головне звідти.
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07.03.2026 18:21 Відповісти
Упс. А як же контрнаступ?
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07.03.2026 19:19 Відповісти
наступаем ,наступаем и ЭВАКУАЦИЯ )))) , кто пиз...т ???(((
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07.03.2026 16:35 Відповісти
не все так однозначно - навіть при стабільній "лбз", розширюється кіл-зона за рахунок зростання дальнобійності дронів та КАБів, нажаль

.
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07.03.2026 16:43 Відповісти
Просто писдьож зашкалює про ситуацію на фронті!
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07.03.2026 19:06 Відповісти
То Сцирській на карті наступає(
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07.03.2026 18:22 Відповісти
А як він курщину тримав .Захоплені кацами позиції по пів місяця тримав
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07.03.2026 19:08 Відповісти
Відстрілювався з парабелума(На Курщині мій родич 40 річний кулеметник поклав життя(
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07.03.2026 19:44 Відповісти
зЕ *******.
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07.03.2026 18:44 Відповісти
То новий спосіб контрнаступу по зєлєнскі .
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07.03.2026 22:11 Відповісти
Єрмак з бакановим і кагалом адвокатських від портнова, мабуть, уже на території цих сіл, допомагають Українцям???🤑🤑🤑🤑
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07.03.2026 16:36 Відповісти
язик не повертається сказати що саме "житєлі бамбаса отгрєбають за кідраса", синього чи ЗЄльоного, то без різниці, вони весь час тільки за них голосували.
так, ось це, нажаль щира правда !

але, на Цензорі є сьогоднішнє відео з напівзайнятого орками Грішиного, де цивільні бродять як зомбі по дорозі, якась бабця повзе на ходунках, а жінка на розстеленому коврику стоїть перед розіраним трупом.
це - жесть !
цивільних треба вивозити, хоч під конвоєм з німецькими вівчарками.

.
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07.03.2026 16:57 Відповісти
100 % треба!! І примусово також!!
А ще важливо виявляти ждунів, давати здорових людям не бутт серед сєпарів і гаволочі
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07.03.2026 22:08 Відповісти
Що за відео? З якого допису
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07.03.2026 22:09 Відповісти
По селах запустили перепис дворів може цим людям знайдуть пусті будинки .Все ж хоть шось
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07.03.2026 16:41 Відповісти
так, рішення вірне:

реквізувати на час війни пустки, з виплатою від держави адекватної оренди власникам будинків.

це - нормальна практика військового стану: в Великобританії приватні готелі були реквізовані для розміщення біженців.
альо, Буковель !!!
чи час кататись на лижах, коли по всі Україні їдуть бусики "на щиті" ?
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07.03.2026 16:48 Відповісти
Вірно впринципі. Але насправді ждуни і люди, логіку яких нормальна людина не розуміє тупо не хочуть виїзджати. "Нема куди" - тупа відмазка. В селах є безліч хат стоять пусткою - жити є де.
З ненавистю до ждунів і з жалем до інших недалеких людей, які не хочуть евакуюватись.
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07.03.2026 17:20 Відповісти
А ти задумувався, чому ті хати стоять пусткою? Сам не хочеш в них заселитись?
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07.03.2026 18:22 Відповісти
Після війни обов'язково повернусь. У мене там є все, про що тільки можна мріяти, хоча в селі мо з половину хат пусті. То може задумаєшся, чому у мене хата не стоїть пусткою? В інших людей все добре теж чому? Може ті, хто пливуть за течією "в горад" такі бідні і знедолені не через когось, а з власних вчинків?
І так, я не питаю, що громада/держава зробила для мене. Я роблю все, щоб в село частіше приїзджали додому, і це дійсно виходить.
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07.03.2026 23:25 Відповісти
Хто тобі нарозказував, що ті, хто виїхав з села, бідні та знедолені? Навпаки, зробили кар"єру, знайшли житло і живуть по-людськи.
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08.03.2026 00:40 Відповісти
Я тобі сказав, що всі хто виїхав бідні і знедолені? - щоб не було хибних інтерпретацій наголошую - не всі. Я про п'яте - мені про десяте. Думаю, далі не варто щось доводити - співчувай ждунам, нехай живуть там, де живуть.
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08.03.2026 09:51 Відповісти
Та насправді фіфті фіфті ! Якщо на виплати не прожити, де буде працювати пенсіонер, інвалід, поранений/покалічений, і той у кого лежачі родичі на руках ?
В принципі в селах багато покинутих будинків... Але їх покинули через відсутність перспектив.
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07.03.2026 22:06 Відповісти
Мова не про те. Більшість чомусь на перше місце ставить перспективу. Мабуть тут, на лінії фронту більше можливості влаштуватись на гарну роботу? - Ні, головна перспектива - це просто жити в спокої. Так бідно, так може не з ідеальною меддопомогою... Але жити, а не животіти, як тут.
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07.03.2026 23:15 Відповісти
Так в тому ж і справа, що 90% сіл вже не живуть, а ледь животіють.
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08.03.2026 00:41 Відповісти
50+ тисяч орків ліквідовують щомісяця судячи по хфедорову але вони не те що обороняються навіть у нас йдуть постійно ось вже 3+ роки, хто бреше тоді!
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07.03.2026 17:10 Відповісти
Кожен місяць випливає якийсь експерД і розказує "що в орків втоати вже зрівнялись з швидкістю поповнення ( на місяць) і от от їх доженуть" 🤡
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07.03.2026 22:02 Відповісти
➡️ " втрати "
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07.03.2026 22:03 Відповісти
Ось вони справжні результати правління паяца. І воно, давно протерміноване, ще патякає про можливість балатуватись повторно!
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07.03.2026 18:14 Відповісти
Тобто просування є ((( сумно..
Ішак працює, сирок - під козирьок
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07.03.2026 22:01 Відповісти
 
 