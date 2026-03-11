Дроны атаковали Семеновку на Черниговщине - повреждены дома, магазин и пилорама, есть раненые. ФОТОрепортаж

С самого утра город Семеновка в Черниговской области находится под атакой вражеских ударных дронов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черниговская областная военная администрация.

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По информации ОВА, российские военные применяют ударные беспилотники типа "молния". Один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом. В результате поврежден фасад здания и выбиты окна в квартирах.

Еще одной целью стал продуктовый магазин. В результате атаки повреждены само помещение и гражданский автомобиль.

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Также зафиксировано попадание на территории пилорамы. После удара загорелся производственный цех.

Предварительно известно о четырех пострадавших местных жителях. Среди них три женщины в возрасте 48, 50 и 73 лет, а также 53-летний мужчина.

Медики оказывают всем раненым необходимую помощь. Информация о последствиях атаки уточняется.

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