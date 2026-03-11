РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12414 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Черниговщины
766 0

Дроны атаковали Семеновку на Черниговщине - повреждены дома, магазин и пилорама, есть раненые. ФОТОрепортаж

С самого утра город Семеновка в Черниговской области находится под атакой вражеских ударных дронов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черниговская областная военная администрация.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По информации ОВА, российские военные применяют ударные беспилотники типа "молния". Один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом. В результате поврежден фасад здания и выбиты окна в квартирах.

Еще одной целью стал продуктовый магазин. В результате атаки повреждены само помещение и гражданский автомобиль.

Читайте также: Сутки в Донецкой области: в результате вражеских обстрелов 4 человека погибли, 23 - ранены. ФОТОрепортаж

Также зафиксировано попадание на территории пилорамы. После удара загорелся производственный цех.

Предварительно известно о четырех пострадавших местных жителях. Среди них три женщины в возрасте 48, 50 и 73 лет, а также 53-летний мужчина.

Медики оказывают всем раненым необходимую помощь. Информация о последствиях атаки уточняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов Херсонщины: 2 человека погибли, еще 12 получили ранения. ВИДЕО

Последствия ударов по Семеновке на Черниговщине 11 марта
Последствия ударов по Семеновке на Черниговщине 11 марта
Последствия ударов по Семеновке на Черниговщине 11 марта
Последствия ударов по Семеновке на Черниговщине 11 марта
Последствия ударов по Семеновке на Черниговщине 11 марта

Автор: 

обстрел (33193) Черниговская область (1600) Корюковский район (70) Семеновка (15)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 