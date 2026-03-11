Дроны атаковали Семеновку на Черниговщине - повреждены дома, магазин и пилорама, есть раненые. ФОТОрепортаж
С самого утра город Семеновка в Черниговской области находится под атакой вражеских ударных дронов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черниговская областная военная администрация.
По информации ОВА, российские военные применяют ударные беспилотники типа "молния". Один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом. В результате поврежден фасад здания и выбиты окна в квартирах.
Еще одной целью стал продуктовый магазин. В результате атаки повреждены само помещение и гражданский автомобиль.
Также зафиксировано попадание на территории пилорамы. После удара загорелся производственный цех.
Предварительно известно о четырех пострадавших местных жителях. Среди них три женщины в возрасте 48, 50 и 73 лет, а также 53-летний мужчина.
Медики оказывают всем раненым необходимую помощь. Информация о последствиях атаки уточняется.
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