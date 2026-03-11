Сутки в Донецкой области: в результате вражеских обстрелов 4 человека погибли, 23 - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 4 марта рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Краматорский район

В Николаевке повреждено коммунальное учреждение, в Райгородке — инфраструктурный объект. В Славянске 4 человека погибли и 21 ранен, повреждены 12 многоэтажек, 2 частных дома, админздание и 20 автомобилей. В Очеретином Александровской громады поврежден ангар и инфраструктура. В Краматорске ранен человек, повреждены десятки многоэтажек, 2 учебных заведения, учреждение культуры, магазины и торговые центры. В Дружковке поврежден частный дом. В Константиновке ранен человек, поврежден грузовик.

Бахмутский район

В Резницовке Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 436 человек, в том числе 48 детей.







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